Ученые обнаружили жизнь на Марсе

Группа ученых из США, Италии и Индии опубликовала в научном астробиологическом журнале (Journal of Astrobiology and Space Science Reviews) статью под названием Evidence of Life on Mars? - "Свидетельство жизни на Марсе?". Статья снабжена свидетельством. И не одним: снимками, сделанными марсианскими роверами, в том числе и ныне работающим на соседней планете «Любопытством» (NASA's Curiosity Mars rover). На снимках -некие объекты, которые авторы публикации считают биологическими. То есть, живыми.

Ученые полагают, что разнокалиберные шарики, попавшие в кадр, это грибы. Вроде земных дождевиков. А некие белесые или, наоборот, темные наросты на марсианских камнях, это лишайники или плесень. Мол, с такой оценкой согласны десятки независимых экспертов.

Земные дождевики: очень похожи на марсианские.

Ученые, увидевшие признаки марсианской жизни, полагают, что ее могло занести с Земли — с метеоритами. По крайней мере споры способны на подобное путешествие.

Но как грибы выжили на Марсе? Местные условия отнюдь не комфортны. Даже для плесени. Может быть, случайно выработали сверхъестественную устойчивость?

Наросты, похожие на лишайники.

Марсианский камень, поросший мелкими грибочками.

Авторы публикации намеренно поставили вопросительный знак в заголовке. Ведь как они сами признаются, полной уверенности в том, что в кадр попали действительно биологические объекты, нет. И в NASA пока никак не прокомментировали сенсационную статью. Но на снимках "марсианская живность" выглядит весьма убедительно.

Плесень, въевшаяся в марсианский камень.

