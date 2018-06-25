2018-06-25T19:00:57+03:00
Клуб любознательных

На Марсе выросла какая-то белесая субстанция

Снимки с «новообразованием» и без него передал ровер «Любопытство»
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Что-выросло, то выросло.Что-выросло, то выросло.
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Известный виртуальный археолог и биолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring) сравнил снимки, переданные с соседней планеты марсианским ровером «Любопытство» (NASA's Curiosity Mars rover). На них — одно и то же место, но сфотографированное с разницей в один день. Один снимок был сделан на 2079 марсианский день — на Земле тогда шло 12 июня 2018 года, другой — на 2080 день (13 июня 2018 года на Земле).

Скотт обратил внимание, что на более раннем снимке слева от массивного камня ничего особенного нет. А на следующий день там появилось пятно некой белесой субстанции.

2079 марсианский день: рядом с камнем ничего нет.

2079 марсианский день: рядом с камнем ничего нет.

2080 день: что-то вдруг появилось.

2080 день: что-то вдруг появилось.

- Живность какая-то, - считает исследователь. - Изображение смазалось, потому что она — живность — двигалась.

Может быть это изморозь? - не очень уверенно предполагают более сдержанные наблюдатели.

Согласно своего рода усредненной гипотезы, в кадр камеры «Любопытства» (Front Hazcam) попал выросшие на Марсе грибы — мелкие, вроде наших поганок. Или мох. Или плесень.

На одном из снимков видно, что "Любопытство" придвинул к субстанции свой микроскоп. Но о результатах этого исследования ничего не известно.

На одном из снимков видно, что "Любопытство" придвинул к субстанции свой микроскоп. Но о результатах этого исследования ничего не известно.

Энтузиасты ссылаются на снимки, сделанные три года назад. Тогда ровер сфотографировал тоже нечто белесое, но более компактное. И не пятно, а нечто вроде плодового тела. Подробнее об этом в На Марсе выросли белые грибы

"Белый гриб", выросший на Марсе 3 года назад.

"Белый гриб", выросший на Марсе 3 года назад.

По мнению Уаринга и примкнувшим к нему коллег-виртуальных археологов и биологов, НАСА зачем-то скрывает, что на Марсе есть жизнь. Пусть в виде поганок, но есть.

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