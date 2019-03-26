«Дыма без огня не бывает»: Малиновский прокомментировал отношения с Водонаевой

Красавчик Алекс Малиновский запомнился своим фирменным эстетским вокалом еще по первому сезону «Голоса». Он тогда пришел в команду Билана. Победителем проекта Малиновский не стал и на телеке редко мелькает, зато его клипы набирают миллионные просмотры и песни на хороших позициях в чартах iTunes.

— Алекс, в народе бытует мнение, что попасть в «Голос» можно только по блату. Так люди думают по поводу любого телеконкурса. Мол, знаешь, условно говоря, Агутина, договариваешься с ним, а он тебе потом подыграет на прослушиваниях. Что на самом деле происходит в закулисье «Голоса»? Тяжело туда попасть?

— Могу с уверенностью сказать, что это полная ерунда, — смеется, комментируя слухи о блате на «Голосе», Малиновский. — На личном опыте знаю, все наставники максимально абстрагируются от друзей и знакомств. Конечно же, их знает огромное количество людей, но если каждый будет с ними договариваться, то нет никакого смысла проводить конкурсы. Был бы один сплошной блат. Сейчас очень много по-настоящему талантливых ребят, поэтому попасть на «Голос» непросто из-за очень большой конкуренции. Недостаточно просто хорошо петь, должен быть определенный стиль и качества. Сейчас такое время, когда люди хотят видеть что-то новое, необычное, интересное, поэтому нужно отличаться от остальных. Очень важно быть неординарным. Чем больше ты отличаешься от остальных, тем интересней. Неважно: будь то голос, манера исполнения, внешность, харизма, энергетика, образ на сцене.

— С Биланом было интересно работать?

— Дима — суперпрофессионал с огромным опытом. С Димой работалось превосходно, потому что было очень легко и интересно. Более того, он именно тот наставник, который не пропускал ни одну репетицию. Я безумно рад, что был в его команде. Один из советов, который мне дал Дима — на сцене надо быть таким, какой ты есть, не нужно ничего придумывать и кого-то играть.

— Столько сезонов «Голоса», и лишь единицы стали звездами. Проблема в репертуаре? Кстати, вам там разрешали петь свои песни?

— Я был в первом сезоне проекта. Если в последующих сезонах можно было спокойно выкатить рояль на сцену и играть или петь с бэк-вокалом, у нас же ничего этого не было. Нам не то чтобы песни свои петь не разрешали, нам даже не разрешалось использовать никакой атрибутики или дополнительных аксессуаров. В первом сезоне запрещено было практически все. Проект «Голос» — это тот проект, на котором все поют каверы, независимо от того, есть ли у тебя личный материал или нет. Все внимание зрителей приковано к конкурсу. А вот жизнь после проекта — это совсем другое. Настолько должны совпасть в жизни все составляющие. Безусловно, это репертуар. И тут начинается самое тяжелое, помимо того, что ты нашел песню, очень важно, кто тебя увидит, возьмет дальше продюсировать и продвигать. Очень важно, чтобы тебя заметил продюсер, потому что, как правило, самостоятельно в шоу-бизнесе невозможно. Продюсеры сейчас настолько занятые своими проектами, что новым певцам крайне сложно. И порой единственный вариант развития — это интернет. Мне очень повезло. Еще на проекте меня заметил Николай Басков. Он стал меня продюсировать. Я благодарен, что мой творческий путь и карьера начали стремительно расти и стали возможными только лишь благодаря тому, что меня заметил Николай Басков.

— После «Голоса» у тебя вышла песня «Я тебя не отдам», которая прорвалась в чарты. Потом ещё был клип с Аленой Водонаевой, собравший миллионные просмотры. Тяжело ли сейчас двигать новые песни, клипы. Что важнее — посевы ВКонтакте, чарты, просмотры в Ютубе, ТВ или радио?

— Сейчас такое время, когда эра телевидения и радиостанций уходит в небытие. Самое главное для каждого артиста в наше время — это концентрация на таких платформах в интернете, как ВКонтакте, iTunes, Ютюб. Если мы посмотрим аналитику больших артистов, то увидим, что все нацелены на интернет и тотальное большинство современных героев, которые появляются, в том числе на радиостанциях и на телевидении, все приходят из интернета. Поэтому только интернет.

— Вам приписывали роман с Водонаевой, что на самом деле вас связывало?

— В первую очередь нас связывал творческий тандем. Случайное знакомство, которое не только переросло в прекрасный творческий союз, но и в очень крепкую дружбу. Мы дружим по сей день. И понятно, что наша дружба построилась на личной симпатии, как это часто бывает. Нам много чего приписывали, но как говорится: «Дыма без огня не бывает...»