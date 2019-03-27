Советское детство: Купила мама Леше отличные галоши

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) в программе «Дежавю» (23.05) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

«Купила мама Леше отличные галоши», - пелось в одной песенке. И, заметьте, никто у Леши не спросил: нравится ли ему эта обувь? Купили, значит, надо носить.

Наши родители при не самом богатом выборе предметов легкой промышленности умудрялись нас одевать и обувать на протяжении 16 - 18 лет. Но не вся одежда нам нравилась. Некоторые вещи из советского детства до сих вспоминаются с содроганием.

А сейчас мода на галоши вернулась. Только выглядят они уже совсем по-другому.Фото: РИА Новости

Мы попросили вспомнить и назвать самую нелюбимую одежду детства.

Зимняя шапка-шлем

Носилась в раннем детском возрасте. В ней постоянно потела голова. Под шапку, как правило, надевали платок. В итоге он периодически выбивался, и его заботливо поправляли. С тобой невозможно было разговаривать, так как все звуки доходили до тебя, как будто через толстый слой ваты. А когда шапка наконец снималась, то под ней оказывалась взмокшая и взъерошенная детская голова.

Фото: Эдгар БРЮХАНЕНКО/TASS

Колючий свитер

Из чего их раньше вязали - нам в силу малолетства было совершенно неинтересно, но мы точно знали, что этот свитер будет кусаться даже через байковую рубашку. Особенно противно чесалось где-то сзади, пониже шеи. Рука до того места не дотягивалась, и приходилась ходить и постоянно двигать плечами. Со стороны это напоминало помесь танца и пляски святого Витта.

Войлочные ботинки «прощай молодость»

И носили их не только пенсионеры. Некоторым мальчишкам 8 - 10 лет тоже «выпадало счастье» походить в этой обуви. И если для спокойных передвижений «прощай молодость» подходили идеально, то для активного образа жизни обувь совершенно не годилась. Два главных минуса: быстро намокали и так же быстро забивались снегом.

Фото: avito.ru

ЧТО ЕЩЕ

Только не колготки!

Также в числе нелюбимых оказались:

У ДЕВОЧЕК

- школьное платье (слишком жаркое и кусачее)

- колготки

- ленты для бантов (у некоторых стойкая неприязнь к ним сохранилась даже спустя десятилетия)

- панамки (все время куда-то терялись)

У МАЛЬЧИКОВ

- колготки (годам к семи уже приходило осознание, что это девчачья одежда)

- сандалии (постоянно заполнялись то песком, то мелким гравием)

- шарф к пальто, который завязывали сзади

- типа джинсовый брючный костюм (зато можно было легко представить, что примерно ощущал рыцарь, надевая доспехи)