Тест "КП": Дерево спагетти лучше растет в томатном соусе
Вспоминаем первоапрельские шутки и то, чем они закончились
Что смех продлевает жизнь, сказано не раз. Так что, когда 1 апреля будете разыгрывать коллег и родных, знайте: это им же на благо!Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:
Что смех продлевает жизнь, сказано не раз. Так что, когда 1 апреля будете разыгрывать коллег и родных, знайте: это им же на благо! А чтобы как следует к шуткам подготовиться, пройдите наш тест.
1Что такое «дерево спагетти»?
.
Правильный ответ:«Дерево спагетти» считается первым первоапрельским розыгрышем: в 1957- м на британском канале Би-би-си зрителям рассказали, что из-за мягкой весны в Швейцарии случился небывалый урожай макарон. И даже показали плантацию, увешанную спагетти. После этого сотни зрителей позвонили на студию с вопросом: как самим вырастить дерево спагетти?
2Композитор Никита Богословский, большой любитель разыграть своих гостей, выдавал всем за «подлинную картину Левитана»:
.
Правильный ответ:Однажды Никита Богословский попросил диктора Юрия Левитана нарисовать что-нибудь на листе бумаги. Тот отпирался как мог: не умею! Композитор настоял на своем, и Левитан изобразил какой-то кривой домик с дымом из трубы. Эту почти детскую мазню Богословский повесил у себя дома и справедливо говорил изумленным гостям, что это «подлинный Левитан».
3Ширвиндт однажды разыграл Жванецкого с Задорновым, рассказав, что:
.
Правильный ответ:Задорнов любил вспоминать этот случай, когда он, Жванецкий и Ширвиндт летели с гастролей из Кельна. В один прекрасный момент Ширвиндт говорит: «А мы с женой купили землю в Кельне». Задорнов вспоминал: «И так противно стало всем: откуда деньги?» А Ширвиндт просит жену: «Наташа, покажи!» - и та вытаскивает цветок с землей...»
4Олег Табаков, желая вывести из себя бесстрастного Евгения Евстигнеева, во время съемок намазал свою руку вазелином и полез с рукопожатием к коллеге. Что было дальше?
.
Правильный ответ:Табаков любил разыгрывать коллег. Но Евстигнеев всегда разгадывал его шутки. Как-то снимали сцену фильма «Продолжение легенды», герои обоих актеров знакомятся и жмут друг другу руки. Табаков набрал в ладонь вазелина - и пожал руку Евстигнееву. Тот замер на мгновение - и тут вроде как от избытка чувств начал гладить Табакова измазанной ладонью по голове...
51 апреля 1995 году газета Irish Times наделала немало шуму в обществе, пошутив, что Disney выкупил:
.
Правильный ответ:Газета не только заявила, что Disney выкупила Ленина из Мавзолея, но и уточнила, что храниться тело будет в Disneyland, что там поставят разноцветную подсветку, чтобы вождь не казался слишком бледным, а по соседству откроют бургерную с бигмаками Back in USSR. Все это ужасно возмутило эмигрантов, которые вдруг дружно обиделись за оставленного на родине вождя.
6В 1998 году компания «Бургер Кинг» разыграла своих покупателей, пообещав ввести в меню новое блюдо. И хотя на следующий день всем сказали, что это шутка, до сих пор люди пишут в центральный офис жалобы - мол, не получили желаемого! Что же это было?
.
Правильный ответ:В 1998 году компания «Бургер Кинг» объявила о новинке в меню - «левостороннем бургере для левшей». Говорят, люди по сей день требуют себе это блюдо и пишут жалобы руководству, что им его не подают...
7В 90-е, после краха СССР, наши люди очень любили поспорить насчет того, как убрать из Москвы советскую символику и вернуть городу дореволюционный вид. На эту тему первоапрельская «Комсомолка» опубликовала шутку, которая вызвала нешуточный скандал. О чем шла речь?
.
Правильный ответ:Когда в 90-х в порыве борьбы с пережитками советского прошлого дошло до дискуссии о замене кремлевских звезд на символ царской власти - орлов, «Комсомолка» вышла с первоапрельской шуткой. Мол, на Беклемишевской башне Кремля звезда уже демонтирована! И фотка прилагалась. Шуму было. А штука в том, что на этой башне звезды никогда и не было - только флажок.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вас, должно быть, легко разыграть. И это здорово: с вами можно от души посмеяться!
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы сами кого хочешь разыграете! Но 1 апреля все-таки проверьте, какого цвета ваша спина.
Поделиться
ИСТОЧНИК KP.RU