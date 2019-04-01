Тест "КП": Дерево спагетти лучше растет в томатном соусе

Правильный ответ:

Газета не только заявила, что Disney выкупила Ленина из Мавзолея, но и уточнила, что храниться тело будет в Disneyland, что там поставят разноцветную подсветку, чтобы вождь не казался слишком бледным, а по соседству откроют бургерную с бигмаками Back in USSR. Все это ужасно возмутило эмигрантов, которые вдруг дружно обиделись за оставленного на родине вождя.