2019-03-27T15:28:48+03:00
Происшествия

В Нижегородской области парень после ссоры с родителями поджёг дом с пятью маленькими детьми

К счастью, всю семью удалось спасти, потому что младшая сестренка поджигателя увидела, что горит одна из стен
Наталия ЕРОШКИНА
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В Нижегородской области молодой человек попытался сжечь дом, в котором находились родные родители и пять братьев и сестер.В Нижегородской области молодой человек попытался сжечь дом, в котором находились родные родители и пять братьев и сестер.Фото: Артем КИЛЬКИН
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У 22-летнего Михаила И. очень большая семья. Помимо мамы и папы у парня есть 5 маленьких братьев и сестер. Все семейство живет в небольшом доме в рабочем поселке Виля, что находится в Нижегородской области. Несколько дней назад Михаил пришел домой пьяным, и у него состоялся серьезный разговор с родителями на повышенных тонах. Мама пристыдила парня за то, что тот напился и подает плохой пример своим братьям и сестрам.

После такого разговора у Михаила сдали нервы, он сделал вид, что ушел из дома, громко хлопнув дверью. А сам пошел в сарай, взял канистру с бензином, облил горючим одну из стен дома и поджег.

- Пламя заметила младшая сестренка поджигателя, она увидела, что из под стены дома идет дым. Отец семейства быстро среагировал и вместе с матерью вывел пятерых малолетних детей из здания. Семье очень повезло, что Михаил не разбирается в поджогах, поэтому пожар успел охватить лишь одну стену дома. – Рассказал источник КП в правоохранительных органах. – Основную часть загоревшейся стены семье удалось потушить собственными силами.

Когда опасность миновала мать Михаила позвонила в полицию, и парня поместили в изолятор временного содержания. В отношении него ведётся следствие по двум статьям УК РФ: «покушением на преступление, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам» и «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившие значительный ущерб, путем поджога или иным общеопасным способом».

Ранее Михаил уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и на этот раз ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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