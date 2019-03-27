2019-03-27T21:24:59+03:00
Политика

Террористы пошли на подлость, чтобы убить наших офицеров

Стало известно о гибели в Сирии троих российских военных, занимавшихся переговорами с главами сирийских населенных пунктов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Нападение произошло еще 22 февраляНападение произошло еще 22 февраляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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От рук бандитов погибли два полковника и майор, а также военный водитель-сириец.

«Офицеры попали в засаду группы боевиков, возвращаясь на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в провинции Дейр-эз-Зор. После завязавшегося боя российские военные пропали без вести», - заявили в Минобороны.

Нападение произошло еще 22 февраля. Но о нем не сообщили сразу, так как было предположение, что офицеров похитили с целью выкупа - на дороге нашли обстрелянный автомобиль «УАЗ», убитого водителя и следы крови: в завязавшемся бою с террористами наши военные были ранены.

Как стало известно «КП», напасть на колонну бандиты не решились: их было слишком мало, а с «УАЗом» в колонне шли шесть автомобилей с 30 российскими и сирийскими бойцами и еще два пикапа с пулеметами. Но все это оружие оказалось бессильным перед подлостью боевиков.

«Пока российские военные раздавали гуманитарную помощь, один из пособников террористов незаметно повредил «УАЗ» так, чтобы он вышел из строя во время движения», - сообщил «КП» источник. И «УАЗ» отстал от колонны.

По следам машин, которые увезли в пустыню наших офицеров, были направлены войсковые разведчики. Через несколько дней они обнаружили террористов и тела погибших военных. Только после этого они вызвали самолеты, которые нанесли бомбовый удар по установленным разведкой координатам. В Минобороны сообщили, что была уничтожена группа из 30 боевиков.

Тела трех погибших уже доставили на родину. Их имена не разглашаются.

Всего с начала операции в Сирии Минобороны России признало гибель более 60 военнослужащих и служащих ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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