2019-03-27T22:49:23+03:00
Общество

Откуда берутся красивые суммы в отчетах о зарплате: Ловкость цифр и никакого мошенства

наш колумнист - о врачах из Башкирии, которые рассмеялись, узнав официальный размер своих заработков
Оксана КАЛЬНИНАзаместитель редактора отдела телевидения
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Согласно официальным данным, средняя зарплата врача в роддоме - 61,2 тысячи рублейСогласно официальным данным, средняя зарплата врача в роддоме - 61,2 тысячи рублейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Второй день страна обсуждает единодушную реакцию работников башкирского роддома, которые услышали в отчете, сколько они, оказывается, зарабатывают.

По залу, наполненному медработниками - санитарками, акушерками, гинекологами, неонатологами – прошелся дружный, но отнюдь не веселый смех. Уж слишком разнились озвученные цифры с тем, что медики ежемесячно складывают в свои кошельки.

Врачи Салаватского роддома смеются над зарплатой.

Согласно официальным данным, средняя зарплата врача в роддоме - 61,2 тысячи рублей. Неонатологи (врачи, отвечающие за жизнь и здоровье новорожденных) получают 66,5 тысяч, акушерки – 35, 4, а детские медсестры и младший медицинский персонал – 29,5 и 21,3 тысячи рублей соответственно. Фото реальных расчетных листков – на сайте kp.ru. И там суммы не такие радужные. Сотрудники медучреждения говорят: ставка врача – 17 тысяч. Чтобы получать 60, нужно вкалывать на четырех. Это как, круглосуточно?

И это ведь не первая история в стране, когда простые работники (обычно бюджетники – врачи или учителя) поражаются цифрам, которые их начальство озвучивает как «среднюю зарплату» перед еще бОльшим начальством. Бывало, недовольство нищенскими получками доходило до высших лиц страны, и те требовали разобраться: как так, откуда берутся такие нелепо маленькие суммы в расчетных квитках у врачей, педагогов. На местах «разбирались» и докладывали: работники нехороши и ленивы, работают не полный день, вот и получают маловато.

Вот и начальство башкирского роддома говорит: по 60 тысяч получают те, кто выполняет план. Имена, мол, назвать не можем – раскрытие персональных данных. Может, оно, конечно, и так. Им виднее, что за план и сколько человек его должны выполнить, чтобы вытянуть средние показатели на такие цифры.

Но чаще радужные отчеты вырисовываются, как по мановению волшебной палочки иллюзиониста. Врача в условную поликлинику или преподавателя в региональный вуз берут не на ставку, а, скажем, на полставки. Мол, нет у нас для тебя нужной загрузки. Ну и что, что в прошлом году это считалось полной ставкой. Ты еще времена царя гороха вспомни. Получи свои 20 тысяч и не жужжи - за тобой очередь стоит из претендентов, не нравится, ищи другое место. А когда приходит время статистику собирать, данные подаются за ставку. То есть условные 20 тысяч зарплаты работника умножается на два - и получается 40 тысяч в месяц за ставку. А если к окладам простых работников приплюсовать премии и зарплаты топ-менеджеров - то и вообще неплохая цифра в среднем по палате выходит... Как говорят про иллюзионистов, «ловкость рук и никакого мошенства»?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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