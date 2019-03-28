Арктика: сберечь и освоить

Развитие Арктики объявлено одним из приоритетных направлений внутренней политики страны.

От внушительного состава участников (были приглашены депутаты ГД и члены Совета Федерации, представители профильных федеральных министерств, ректоры федеральных вузов, эксперты и ученые) в преддверии Международного арктического форума читателям «Комсомолки» хотелось услышать ответы на множество вопросов.

Как мы будем осваивать Арктику? Что такое Северный морской путь? Какие условия создает государство для жизни и работы на северных территориях? Какие профессии будут востребованы в арктическом регионе?

Мы публикуем самое интересное из выступлений наших спикеров.

Александр Акимов - заместитель председателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, член Оргкомитета по подготовке и проведению Международного арктического форума: «Система государственного управления в Арктике наконец-то меняется: полномочия переданы Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктике, есть заместитель Министра и создается Департамент. Есть Госкомиссия во главе с Юрием Трутневым, есть Стратегия, и госпрограмма - все это надо свести в единую программу и координировать всю работу по ней в Арктике. Арктика - это особый уникальный объект государственного управления, а сегодня без государственного протекционизма и поддержки развитие такой огромной территории невозможно.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия – великая северная держава и у нее накоплен огромный опыт в деле освоения Арктики. У нас в Совете Федерации подготовлен проект закона об ускоренном социально-экономическом развитии Арктической зоны РФ. В связи с развитием Северного морского пути Президентом поставлена задача довести объемы перевозки грузов до 80 млн. тонн. Развитие транспортной логистики (сюда входит и Северный широтный ход, полярная авиация, морской и речной транспорт) - достаточно многоплановая задача, предлагается создать 8 опорных зон, но без этого осваивать Арктику невозможно».

Алексей Веллер - депутат Госдумы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству: «В недалеком прошлом я достаточно долгое время возглавлял город-герой Мурманск - один из базовых городов арктической зоны России. С моей точки зрения, у нас действительно пока нет внятной и полностью сформированной государственной политики развития Арктики. За последние 20 лет не принято ни одного профильного закона - мы живем еще в той законодательной базе, которая досталась от Советского Союза.

А вызовов очень много. К примеру, как осваивать Арктику – развитием территорий или вахтовым методом? Есть сторонники одного метода, есть сторонники другого метода, есть аргументы и расчеты, подтверждающие плюсы и минусы каждого из них. С моей точки зрения, должна быть компиляция этих двух методов.

Есть проекты, которые показывают экономическую целесообразность развиваться вахтовым методом, но и бросать или оставлять без поддержки уже созданные базовые территории, такие города, как Мурманск, Архангельск, города Якутии, Норильск будет очень расточительно по отношению к тому наследию, которое оставили наши предки, создавшие эти города в тяжелейших арктических условиях.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

Я представляю Комитет по экономике и очень надеюсь, что на предстоящем форуме будут в очередной раз подняты и заострены экономические вопросы, вопросы государственного протекционизма (в нормальном смысле этого слова) для бизнеса, работающего в арктической зоне.

Бизнес, который работает в арктической зоне РФ, можно разделить на две основные части. Одна часть – это крупный бизнес, который связан либо с добычей полезных ископаемых, с их переработкой, либо с транспортно-логистическим уникальным положением Севера. Он хорошо развивается - это мощнейшие компании, имеющие возможность привлекать инвестиционные ресурсы.

Когда же мы говорим о комфорте проживания людей и наличии рабочих мест, мы имеем в виду позиции, которые должен обеспечивать малый и средний бизнес, работающий на этих территориях. А вот он испытывает колоссальные проблемы по сравнению со своими коллегами из средней полосы РФ или из южных регионов.

Бизнес, работающий в арктической зоне, должен иметь определенные налоговые преференции. Убедить пока правительство, к сожалению, в этом вопросе не удается.

Я выступаю за выработку единой государственной политики, всеобъемлющей с точки зрения развития арктической зоны. И поддерживаю идею создания отдельного государственного органа управления».

Сергей Хрущев - директор Департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ: «Арктическая зона – это зона с очень ранимой природой. Влияние на нее промышленных производств, добычи, конечно, будет, и мы должны применять те технологии, которые сегодня доступны и позволяют минимизировать этот ущерб. Но мы должны также понимать, что российская Арктика будет развиваться через проекты добычи полезных ископаемых - другого пути привлечь туда бизнес не существует.

Арктика - не самая комфортная зона для проживания - я как человек, проживший там больше 25 лет это знаю, и не ратовал бы за то, чтобы мы создавали новые города в Арктике. Да, нужно поддерживать те населенные пункты, которые были созданы ранее, и только новые проекты позволят вдохнуть в них жизнь. А 99% проектов - это добыча полезных ископаемых.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

Арктическая зона - это самая большая кладовая углеводородных ресурсов: больше 80% газа, который добывает страна, идет из Арктики, 20% нефти и прочие полезные ископаемые, которые являются стратегическими (никель, кобальт, медь, золото, алмазы) добываются на севере. Естественно, поэтому мы рассматриваем Арктику как основной драйвер роста для российской экономики. Мы активно в последние полгода занимаемся именно проработкой и оценкой проектов, которые было бы наиболее экономически оправдано развивать в Арктике. На днях направили в правительство комплексный план – назвали его «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики».

По нашим данным, в Арктике заявлено и уже реализуется более 100 проектов: это, конечно, добыча, проекты переработки, транспортно-инфраструктурные, проекты, связанные с оленеводством, рыболовством, проекты, направленные на развитие туризма, экологической и социальной сферы. Интерес к Арктике просто колоссальный».