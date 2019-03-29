2019-03-29T02:33:40+03:00
Дом. Семья

Белок цвета желтка

Обычно в китайских ресторанах больше всего озадачивают «тысячелетние яйца» - иссиня-черные, полупрозрачные, с желеобразным фиолетовым желтком и радикальным аммиачным запахом
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Белок цвета желтка.Белок цвета желтка.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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Не всем нравятся, но отлично справляются с ролью таинственного символа древней и непонятной кулинарии.

До такого состояния в домашних условиях яйца довести невозможно, но всегда ведь есть компромиссные варианты, правда?

Давайте-ка попробуем сотворить нечто не столь уникальное, но тоже довольно эффектное.

Яйца аккуратно положим в кипяток и отварим ровно 8 минут, потом охладим пару минут в ледяной воде. Чистить их будет непросто - это ведь не яйца вкрутую, но мы все-таки очистим.

В сотейнике смешаем стакан соевого соуса, стакан воды, три столовые ложки рисового уксуса. Полагается еще влить немного рисового вина, но без этого, поверьте, можно обойтись. Добавим пару долек чеснока и немного хлопьев сушеного красного перца (можно просто нарезанный перчик чили), кусочек имбиря, пару звездочек бадьяна и поставим на средний огонь. Кипятим минут 5, даем немного остыть. После чего в эту ароматную смесь закладываем яйца и оставляем минимум на час. А лучше хотя бы на полдня.

Что получаем в итоге?

Ну во-первых, очень приятный цвет белка: в зависимости от времени, проведенного в маринаде, - от светло-оранжевого до коричневого. Во-вторых, невероятный аромат восточных специй. А когда разрежем яйца на половинки - еще и необычайно эффектную картинку: полутвердый желток приобретает консистенцию желе, бывший белок упруг и красив. Остается присыпать кунжутом, взять в руки палочки и вспомнить какую-нибудь китайскую мудрость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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