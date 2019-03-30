2019-03-30T08:18:07+03:00
В мире

ЦРУ США безграмотно приглашает на работу русскоговорящих сотрудников

«Отдать долг родине» предлагает реклама по-русски прямо в вашингтонском метро
Алексей ОСИПОВ
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Знание хотя бы одного иностранного языка – почти всегда преимущество для соискателя рабочего места.Знание хотя бы одного иностранного языка – почти всегда преимущество для соискателя рабочего места.
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Знание хотя бы одного иностранного языка – почти всегда преимущество для соискателя рабочего места. Тем более, если речь идет о разведывательной службе.

Но американские Джеймсы Бонды, разместив в вашингтонской подземке рекламные билборды, приглашающие на работу владеющих русским, в очередной раз попали впросак, допустив в тексте грамматическую ошибку. Причем в родном, английском языке, не обратив внимание на единственное число подлежащего, стоящего в части простого предложения на русском.

В результате полный и дословный перевод фразы «Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security» звучит как «Ваше владение иностранными языками являются жизненно важными для нашей национальной безопасности».

Это не первая попытка ЦРУ привлечь на работу русскоговорящих сотрудников. Годом ранее рекламные растяжки, заказанные американской разведкой, появлялись в крупных американских городах. Кроме того, несколько разделов официального сайта ЦРУ также переведены на русский.

Судя по размещенной там информации, американская разведка испытывает кадровый голод в специалистах, владеющих русским, арабским, болгарским, тайским, греческим и другими языками. Претендовать на работу могут только граждане США.

Несколько лет назад на сайте израильской разведки «Моссад» также появилась отдельная страница на русском. Израильские разведчики приглашают «работать с нами или участвовать в нашей деятельности, получая при этом не только немалую личную пользу, но и возможность влиять на окружающую реальность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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