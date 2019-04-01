За три месяца до начала Великой Отечественной Сталин вызвал Яковлева для отчета. Александр Сергеевич только что вернулся из поездки по авиационным заводам Западной Европы. Конструктор рассказал: его поразило, что в Германии ему показали производство и боевые возможности секретнейших немецких самолетов. Яковлев был поражен такой открытостью и рассказал об этом вождю.

- Я думаю, товарищ Яковлев, - ответствовал Сталин, - что таким образом хотят нас запугать. Только ничего у них не получится. Мы не из пугливых. Зато мы знаем теперь, на что способны лучшие из их машин.

Произнося эти слова, вождь испытующе поглядывал на Яковлева и, как тому показалось, прятал под усами и трубкой улыбку. Или усмешку?

Яковлев остерегался, пожалуй, лишь одного - как бы до Сталина не дошли некоторые подробности его, Яковлева, происхождения. Все члены семьи будущего авиаконструктора носили звание потомственных почетных граждан, и звание это ни много ни мало давал лично император. Похоже, Сталину не доложили о том.

Конструктор рассказывал о немецком «короле воздуха» - «Мессершмитте-109» и сравнил его возможности - последнее слово техники - с возможностями наших истребителей. Говорить было о чем: в небе Испании и наши самолеты не уступали немецким. Но в ряде случаев по техническим возможностям наши самолеты все же проигрывали. В том числе и самолеты его, Яковлева. Он прямо о том говорил. Сталин это отметил.

Возвращаясь домой, Яковлев вспомнил далекое лето 1927 года, когда он, начинающий авиаконструктор, на авиетке собственной конструкции, легкомоторном самолете, вместе с пилотом Юлианом Пионтковским совершил беспримерный перелет в 1500 км из Севастополя в Москву. До этого легкие самолеты на такие расстояния не летали. Вспоминая о том, Яковлев испытывал тихую радость.

Много самолетов он построил потом, не только боевых, прилетевших к Победе (недаром Сталин высказался, что «...летчикам больше нравятся «Яки»). Это был человек удивительнейших возможностей, поскольку конструировал в любом классе машин - от вертолетов до истребителей, бомбардировщиков и самолетов гражданского назначения, и все без исключения его крылатые машины отличались высочайшей надежностью при всех прочих необходимых достоинствах.

Вероятно, потому самолеты Яковлева были безупречно надежны, что их создатель был человек надежный. Он всегда знал, чего хотел, и неукоснительно добивался того. Конструктор прожил 83 года.