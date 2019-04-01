Регби-клуб ЦСКА откроет в Москве 100 детских секций

В Москве к 2023 году появится 100 детских секций регби: свою программу популяризации этого вида спорта среди юных спортсменов представил столичный регби-клуб ЦСКА. В пресс-центре стадиона «ВЭБ-Арена» президент клуба Алексей Митюшин официально дал старт программе «100 детских секций регби-клуба ЦСКА к 2023 году». Первые шаги в ее реализации уже сделаны: как раз сейчас идет набор тренеров, которые будут заниматься с юными спортсменами.

- Сегодня мы начинаем нашу большую, добрую историю, - рассказал журналистам президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин. - Для нас это достаточно важное событие. Мы получили 86 заявок от тех, кто хочет стать тренером в РК ЦСКА. Несколько месяцев шли собеседования, состоялось 49 собеседований. Мы завершаем формирование курса для первых двадцати тренеров, которые примут участие в большой программе «100 детских секций регби-клуба ЦСКА».

Помогать регби-клубу ЦСКА в создании детских спортивных секций будет ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта. Директор центра Наталья Масягина и Алексей Матюшин подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Кроме того, в проекте будут участвовать Федерация регби России, Федерация регби Москвы, Академия регби «Центр» и Национальный благотворительный фонд развития детского регби.

Кроме 100 детских секций к 2023 году в столице появятся еще и детско-юношеская спортивная школа, а также Академия регби-клуба ЦСКА.

- К 2023 году регбийный клуб ЦСКА должен стать чемпионом страны, - отметил генеральный директор регби-клуба ЦСКА Евгений Арсентьев, - Более того: к этому времени мы откроем более 100 спортивных секций, детско-юношескую спортивную школу и Академию регби-клуба ЦСКА. В сентябре мы откроем 20 первых секций. Дальше у маленьких чемпионов, которых мы ждем в основной команде, есть вполне понятный путь. Они попадут в детско-юношескую спортивную школу ЦСКА, дальше – Академию ЦСКА. Весь этот путь мы планируем строить на большом, масштабном международном опыте. И мы очень рассчитываем, что тренеры с амбициями соберут команду мечты, ребята придут в основной состав и смогут реализовать себя в спорте. Так же перед ними открывается огромное окно возможностей: они могут пойти работать в структуру клуба тренерами, менеджерами, руководителями и остаться в системе ЦСКА. Я уверен, что вместе – победим!

Первые занятия для будущих тренеров РК ЦСКА начнутся уже 6 апреля. Программа обучения рассчитана на 3 месяца. Те, кто успешно сдаст выпускные испытания, получат документы о соответствующем образовании Москомспорта и Академии регби Центр. И в сентябре, когда откроются первые 20 секций, тренеры начнут занятия с маленькими чемпионами.

- Для любого клуба в любом виде спорта развиваться через массовый и детский спорт – это безальтернативная история, - считает директор Академии регби «Центр» Сергей Нечувилин. – Если клуб этого не делает – он не сможет расширять свою аудиторию в стратегическом смысле. Это важный, правильный шаг. Хочу пожелать кандидатам для начала стать тренерами: успешно пройти итоговые испытания. И помнить, что работа тренера - сложная и ответственная, которой невозможно заниматься, не любя и не уважая свою профессию. Это важная и почетная работа.