11-летняя ученица Этери Тутберидзе выполнила четверной прыжок на тренировке

Фигуристка Софья Акатьева, которой всего 11 лет, выполнила на тренировке четверной тулуп. Она занимается в группе Этери Тутберидзе и именитый наставник сама лично выложила видео у себя в личном Инстаграме. Прыжок в четыре оборота в женском фигурном катании до прошлого лета считался невозможным, его ни разу не делали, пока счет "квадам" не открыла другая ученица Тутберидзе - Александра Трусова.

Софья Акатьева в этом сезоне на чемпионате России стала второй в младшей возрастной категории. А вот видеоролик в своих соцсетях Тутберидзе подписала:

- Шоу должно продолжаться.

Напомним, что на прошедшем недавно чемпионате мира по фигурному катанию именно ученица Этери Тутберидзе 19-летняя Элизабет Турсынбаева из Казахстана выиграла серебро, но впервые в истории взрослого женского фигурного катания сделала четверной прыжок.

Начиная со следующего сезона во взрослое катание переходят две яркие ученицы Тутберидзе - Трусова и чемпионка России 2019 Анна Щербакова. Они обе владеют четверными прыжками и ряд фигуристок уже заявили о готовности разучивают к новому сезону прыжки в четыре оборота.