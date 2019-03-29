2019-03-29T07:48:10+03:00
Спорт

11-летняя ученица Этери Тутберидзе выполнила четверной прыжок на тренировке

Знаменитый наставник выложила в сеть видео с трюком своей подопечной [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Этери Тутберидзе со своим тренерским штабом.Этери Тутберидзе со своим тренерским штабом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фигуристка Софья Акатьева, которой всего 11 лет, выполнила на тренировке четверной тулуп. Она занимается в группе Этери Тутберидзе и именитый наставник сама лично выложила видео у себя в личном Инстаграме. Прыжок в четыре оборота в женском фигурном катании до прошлого лета считался невозможным, его ни разу не делали, пока счет "квадам" не открыла другая ученица Тутберидзе - Александра Трусова.

Софья Акатьева в этом сезоне на чемпионате России стала второй в младшей возрастной категории. А вот видеоролик в своих соцсетях Тутберидзе подписала:

- Шоу должно продолжаться.

Напомним, что на прошедшем недавно чемпионате мира по фигурному катанию именно ученица Этери Тутберидзе 19-летняя Элизабет Турсынбаева из Казахстана выиграла серебро, но впервые в истории взрослого женского фигурного катания сделала четверной прыжок.

Начиная со следующего сезона во взрослое катание переходят две яркие ученицы Тутберидзе - Трусова и чемпионка России 2019 Анна Щербакова. Они обе владеют четверными прыжками и ряд фигуристок уже заявили о готовности разучивают к новому сезону прыжки в четыре оборота.

tutberidze.eteritutberidze.eteri
Show must go on. #teamtutberidze #isu #софьяакатьева
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ИСТОЧНИК KP.RU

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