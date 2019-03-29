В Москве оживились дорожные мошенники

Схема очень простая. Вы оставляете свой автомобиль в неположенном месте и отправляетесь пить кофе. Не проходит и пятнадцати минут, как вашу ласточку цепляют металлическими крюками и грузят на платформу эвакуатора. Печальное зрелище.

В это время в одном из авто неподалеку сидит человек и вбивает номер пострадавшей машины в специальное приложение (чаще всего, платное). И через несколько секунд получает всю подноготную: историю продажи автомобиля, характеристики, участие в ДТП, пробег, штрафы, а, главное, ваш номер телефона.

Потом звонит и по доброте душевной сообщает, что вашу машину забрали зеленые человечки.

- Но, слюшай, я знаю, где ее искать, - добавляет информатор. - Виходи...

В результате вам предлагают отстегнуть пять тысяч рублей - и взамен оперативно вернуть автомобиль. Вы сомневаетесь. Поглядываете на часы. И, в конце концов, садитесь в машину к незнакомцу и отдаете деньги. Тот петляет по району, наматывает круги и привозит вас на спецстоянку. Заходит с вами в контору АМПП (Администратор Московского парковочного пространства, - прим. авт) и просит подождать. Мол, сейчас все разрулим. Потом покидает помещение и отваливает. Ну а вы становитесь в очередь. И потом все равно оплачиваете штраф и услуги перемещения.

Казалось бы, какой лох поведется на такой развод. Однако с начала года в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) обратились уже 20 человек. И всем точно так же «помогли». (В полицию тоже обращались, но там разводят руками - деньги пострадавшие отдали добровольно).

ТАКСИСТЫ СЛЕДЯТ ЗА КРОКОДИЛАМИ

Очень нервная атмосфера царит в помещении спецстоянки на Южнопортовой улице. Мужики похожи на мальчишек, которые нашкодили, но при этом не считают себя виноватыми. Женщины держатся более независимо.

- Я не понимаю, как могли увезти мою машину, если там нет знака «работает эвакуатор», - сокрушалась одна из них, демонстрируя специалисту АМПП фото на мобильнике. Тот терпеливо показал видеозапись, на которой видно, что знак находится в десяти метрах и что нужно быть внимательней.

Тот терпеливо объяснил, что знак находится в десяти метрах и что нужно быть внимательней.

В целом, процедура оплаты проходит быстро и безболезненно.Фото: Павел КЛОКОВ

Леди снисходительно усмехнулась, но спорить не стала.

- А у нас знак вообще был прикрыт пакетом, - рассказал «КП» столичный водитель Захар Белокрылов, приехавший на спецстоянку всей семьей. - Улица Зацепа, дом 4 строение 1. Стояло несколько автомобилей. Ну я к ним и примостился. Назад возвращаемся - машины нет. Как и пакета на знаке. Оспаривать не будем, потому что у нас даже фото нет.

В целом, процедура оплаты проходит быстро и безболезненно. Металлические кресла как на вокзале. Электронная очередь. Автоматы с напитками. Туалет. И 14 окошек, одно из которых разбито. Стекло целое, но все в трещинах.

- У кого-то нервы не выдержали, - спокойным голосом пояснил мужик в очереди, заметив, что я фотографирую.

Стекло со следами непростого разговора.Фото: Павел КЛОКОВ

Из парадных ворот одна за одной выезжают машины.

Валентин Павликов - еще один водитель, с которым я познакомился. Даже не дослушав мой вопрос, он с легким раздражением выдал:

- Да, и ко мне подходили тоже. Азиат лет сорока предложил подбросить меня на спецстоянку. За три тысячи рублей. Перед этим я полчаса сидел в машине (на улице Бутлерова, 15А) и никто на нее не обращал внимания. Стоило отлучиться на десять минут, как автомобиль увезли.

- Ну а что азиат?

- Да бомбила какой-то... Я послал его куда подальше. И позвонил брату. Он меня за 25 минут подкинул.

По словам Павликова, таксист словно специально ждал чужой беды.

- Они иногда даже намеренно ездят за «крокодилами» (так в простонародье называют эвакуаторы, - прим. авт), - рассказал «КП» руководитель движения «Стоп-Нелегал» Евгений Грэк. - Вот такая подработка. Для того, чтобы узнать номер телефона водителя, есть масса ресурсов. Бывает, что владелец авто оставляет его на лобовом стекле. Если узнать не получается, просто дожидаются хозяев на месте. Мужики чаще отказываются от подозрительной помощи. А вот многие дамочки - особенно в состоянии стресса - соглашаются.

ОФИЦИАЛЬНО

ЧАЩЕ ВСЕГО «ОБУВАЮТ» ВНУТРИ БУЛЬВАРНОГО КОЛЬЦА

- В этом году к нам поступило уже 20 жалоб на мошенников, которые предлагают услуги по возврату машины со спецстоянки, - сообщили «КП» в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции. - Чаще всего такие случаи происходят в пределах Бульварного кольца. Владелец приходит на место неправильно припаркованной машины и не находит ее. Тут же к нему подскакивает человек (как правило, это так называемые «бомбилы») и предлагает помощь. Иногда он говорит, что у него есть связи с госслужащими и автомобилисту не придется оплачивать штраф и перемещение автомобиля. Был случай, когда девушка отдала 20 тысяч рублей, поверив мошеннику. Он специально возил ее за разрешением в самую отдаленную от спецстоянки приемную, чтобы оправдать высокую стоимость «услуги».

- Куда вообще обращаться, если к водителю подошел такой человек?

- По телефону доверия МАДИ - 8 (929) 960-54-35. И если решите поехать за эвакуированной машиной на такси, лучше вызвать его через мобильное приложение или по номеру оператора таксопарка. Кроме этого, на любую спецстоянку можно добраться на общественном транспорте.

КСТАТИ

Машины увозят на спецстоянки по решению инспекторов ГИБДД и МАДИ. Первые штрафуют за стоянку на пешеходных переходах и тротуарах, парковочных местах, предназначенных для инвалидов, на трамвайных путях и газоне, в тоннелях. МАДИ принимает решение о задержании из зоны действия знаков, запрещающих остановку и стоянку (штраф 3 тысячи рублей). Его можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней.

КАК ЗАБРАТЬ МАШИНУ

1. Нужно узнать адрес специализированной стоянки, на которую отвезли автомобиль. Это можно сделать по телефону 02, 112 и 8 (495) 539-54-54). Или вбив государственный номер в соответствующую форму на сайте parking.mos.ru. Третий вариант - мобильное приложение «Парковки Москвы».

2. Затем получить разрешение на возврат машины в дежурной части подразделения ГИБДД/МАДИ, сотрудники которого приняли решение о задержании авто (адрес можно узнать по телефону 3210 - там в режиме реального времени операторы могут проследить путь следования вашей машины). Для получения разрешения нужны документы на управление ТС.

3. Предъявить на спецстоянке копию протокола о нарушении, паспорт и водительские права.

4. Оплатить штраф 1500 рублей и от 2400 рублей за эвакуацию - в зависимости от мощности двигателя (и то, и то - с учетом скидки). Оплатить можно на месте в терминалах - как банковской картой, так и наличными.

АДРЕСА СПЕЦСТОЯНОК

1. Улица Южнопортовая, владение 37а

2. Проезд Одоевского, владение 3 (напротив)

3. Улица Подольских Курсантов, владение 7А

4. Улица Грайвороновская, владение 40А

5. Варшавское шоссе, МКАД 33 км

6. Варшавское шоссе, МКАД-ЮГ

7. Улица 1-я Вольская, владение 23

8. Улица Дубовой Рощи, вл. 7

9. Проезд Энтузиастов, владение 3

10. Варшавское шоссе, напротив владения 263

11. Улица Верхние Поля, владение 59

12. Егорьевский проезд, владение 3

13. ТПУ «Открытое шоссе»

14. Походный проезд, вл. 2

15. г. Зеленоград, промзона Малино

16. Улица Вагоноремонтная, владение 4А