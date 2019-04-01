2019-04-01T20:09:40+03:00
Общество

Новую платную трассу Москва - Санкт-Петербург полностью откроют в сентябре

5 простых вопросов, которые волнуют автомобилистов
Анастасия ВАРДАНЯН
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Новая трасса проложена в обход населенных пунктов, что позволит избежать пробок и сократить время в пути.Новая трасса проложена в обход населенных пунктов, что позволит избежать пробок и сократить время в пути.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Пустить машины по платной альтернативе Ленинградки обещали еще прошлым летом. Но строительство затянулось. Новой датой полного запуска трассы М11 станет сентябрь текущего года.

Пока для автомобильного движения открыты два участка. Первый - от МКАД до города Клина в Подмосковье - с 15-го по 97-й километр, второй - в Тверской и Новгородской областях - с 208-го по 543-й километр. То есть действует более 400 километров дороги. Что дальше? Отвечаем на главные вопросы вместе со специалистами компании «Автодор».

1. ЧЕМ НОВАЯ ДОРОГА ЛУЧШЕ СТАРОЙ М10?

Новая трасса проложена в обход населенных пунктов, что позволит избежать пробок и сократить время в пути. М11 начинается от МКАД и проходит в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях, примкнув к кольцевой транспортной развязке вокруг Питера. Общая протяженность - 669 км. Это на 41 километр меньше, чем по трассе М10. Новая трасса не только короче, но и шире. В зависимости от отрезка дороги количество полос варьируется от 2 до 5 в одну строну. Самый широкий участок - по 5 полос (в ту и другую стороны) предусмотрен в Москве до аэропорта «Шереметьево» и на въезде и выезде в Санкт-Петербург.

2. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В ПУТИ?

Новая трасса будет самой быстрой в России. Разрешенная скорость - 130 км/час, а на отдельных участках - 150 км/час. По подсчетам экспертов, среднее время в пути от Москвы до Питера составит 5 часов 30 минут. По трассе М10 путь в среднем занимает 10 - 11 часов.

Новую платную трассу Москва - Санкт-Петербург полностью откроют в сентябре.

Новую платную трассу Москва - Санкт-Петербург полностью откроют в сентябре.

3. ГДЕ СЕЙЧАС РАБОТАЮТ ДОРОЖНИКИ?

Сейчас строятся два участка. В Подмосковье и Тверской области - с 97-го по 149-й км. Отрезок с 97-го по 124-й км (до Завидова) уже достроен полностью. В Тверской области летом сдадут весь участок. В Новгородской и Ленинградской областях - с 543-го по 684-й километр. Там работы в самом разгаре. Завершить их должны к началу сентября.

4. СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ПРОЕЗД?

Стоимость проезда по М11 зависит от времени суток и вида транспортного средства. Чем больше машина - тем дороже (для легковых автомобилей - 3,6 руб./км, для автобусов - 9 руб./км, для грузовиков - 12,24 руб./км). Оплатить можно наличными или банковской карточкой. Также в пунктах оплаты можно приобрести абонемент на проезд по М11. Он рассчитан на 10, 20 или 30 поездок (чем больше поездок, тем меньше цена).

По предварительным прикидкам, проезд по новой автомагистрали по маршруту Москва - Санкт-Петербург владельцам легковых автомобилей обойдется в 2000 рублей. Если учесть расходы на бензин - 3200 руб. (из расчета цены АИ-95 в размере 46 руб. за литр), получается, весь путь будет стоить 5200 рублей.

При этом движение по дороге М10 останется бесплатным.

А как на «Сапсане»? Из Москвы в Санкт-Петербург ежедневно отправляются 11 поездов «Сапсан». Время в пути всего 3 часа 35 минут. Цены на билеты зависят от класса вагона, времени покупки и варьируются от 3500 до 10 500 рублей за билет. Некоторым счастливчикам удается урвать билет за 2 часа до отправления поезда всего за 2000 руб.

5. ЗАЧЕМ НУЖЕН ТРАНСПОНДЕР?

Транспондер - электронное устройство небольшого размера, с помощью которого пункты оплаты проезда можно проезжать без остановки. Деньги списываются автоматически. Для каждой из платных дорог нужно свое отдельное устройство. С ноября 2017 года единый транспондер действует на трассах М3, М4 и М11. Купить устройство можно в пунктах взимания платежей на дороге. Средняя цена 1000 - 1200 рублей. Но его активация требует до 24 часов. Поэтому о покупке стоит позаботиться заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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