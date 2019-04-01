"Преступная организация не "Ночные волки", а ЦРУ!": Хирург ответил финнам на сравнение с ОПГ

Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии 28 марта сообщила об открытии в стране отделения российского мотоклуба "Ночные волки" и назвала его частью действующей здесь оргпреступности.

- Пока "Ночные волки" рассматриваются в первую очередь как организованная преступность, поэтому на связанные с ними вопросы будет отвечать ЦКП, - пояснили в финской полиции безопасности.

В ответ лидер мотоклуба Хирург (Александр Залдастанов) пригрозил финнам судом за клевету. И уже на следующий день риторика смягчилась.

- Мы пока не видим никакой угрозы в том, что они прибыли в Финляндию. Но это нас, конечно, интересует. Ни в каких преступлениях они в Финляндии не были замешаны, - отметил старший комиссар ЦКП Кристер Альгрен.

- Америка вместе со всей карательной машиной НАТО и своими сателлитами нагло и открыто ведет информационную, лживую, циничную войну против всего, что не вписывается в создаваемое ею мироустройство. Всеми силами старается очернить и изолировать Россию на всех уровнях и во всех уголках планеты. На самом деле настоящая преступная организация - это ЦРУ! - заявил на это "КП" Залдастанов. -И мы посоветовали бы ЦКП Финляндии присмотреться к этой организации, которая ведет свою диверсионную деятельность у них в стране и является самой настоящей ОПГ. Исполняя задания мировой закулисы, она ужесточает свое давление по всему миру, вмешивается в политику суверенных государств, контролирует западные СМИ и искусственно создает конфликты между странами, которых связывают общие исторические корни, ценности, традиции, и которые не желают становиться чьим-то сателлитом и встраиваться в навязываемый повсеместно новый мировой порядок. Что касается нас, то пусть их лживые СМИ предъявят нам улики и претензии, а также факты незаконной деятельности, которых нет. Кроме, конечно, инакомыслия - того единственного, что они вменяют нам в вину. Отсюда продиктованные установки про "аннексию" Крыма и "вторжение", а также обвинения в том, что обязан делать любой гражданин, у которого есть Родина.