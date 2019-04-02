О чем шумят Гудковы в коломенских дубравах

«Вот та экспертиза про ученых, о которой говорил, она была получена «Народным фронтом» и потом засекречена. Потому что то, что там, печатать и говорить нельзя. И «Народный фронт» объявил это своей интеллектуальной собственностью и сказал: «Мы это никому не покажем», - интригует оппозиционный политик Геннадий Гудков в эфире московской радиостанции.

Именно с его подачи в сети обсуждают вполне доступное в интернете заключение рабочей группы общественной экологической экспертизы по термическому обезвреживанию отходов, где никому ранее неизвестные эксперты заявляют о вреде заводов по переработке мусора. Отметим, что заявления экспертов молниеносно подхватили Геннадий Гудков с сыном, подчеркивая при этом публично, что исследование провели эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Как не верить экспертизам, ведь это ОНФ - «народный контроль», - накаляют атмосферу вслед за Гудковыми оппозиционные силы всех мастей, явно стремясь искусственно притормозить набирающую силу мусорную реформу в стране. Понятно, что плодят они фейки намеренно - «мусорная тема» уже второй год в тренде, борьба с мусором приносит ощутимые политические капиталы. И пускай все вокруг утонет в свалках, зато нечистоплотные политики, раскачав градус народного возмущения, с триумфом изберутся в региональные парламенты.

Однако что же стоит за появившейся экспертизой?!

ЭКСПЕРТЫ «ВЫХОДНОГО ДНЯ»

Первое, что сразу бросается при изучении «заключения рабочей группы» - ни слова о способах исследований, а буквально сразу манифест: запретить строительство мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Ногинском, Солнечногорском, Наро-Фоминском и Воскресенском районах Подмосковья по предложенным технологиям, так как «это экологически опасно и экономически убыточно».

«Сжигание ТКО противоречит опыту цивилизованных государств, где в настоящее время законодательно уходят от сжигания мусора путем создания системы переработки мусора, включающей раздельный сбор», - заявляют спикеры, при этом ссылаются в конце экспертизы на... чужие публикации в интернете.

Очевидно, что и цифры взяты оттуда: «Четыре завода суммарно будут выбрасывать такое же количество диоксинов, как 73 похожих предприятия в Германии. Тарифы на вывоз отходов неоправданно вырастут, а граждане в округе начнут буквально вымирать от рака и гормональных нарушений».

Можно ли доверять этим заявлениям?!

На неделе в сети появилось видео (https://vk.com/wall-92911942_14376) интервью этих «экспертов». Если верить словам одного из авторов экспертизы Валерия Сосновцева, ознакомиться с проектом строительства мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье, над которым несколько месяцев работали десятки специалистов и экологов, их пригласили в субботний день и они успели сделать выводы всего за несколько часов.

Структура методов обращения с твердыми коммунальными отходами

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЛИ

Кто же дал проект документа псевдоэкологам? Основной спикер «экспертов» Игорь Мазурин ответил, что проектную документацию на мусоросжигающие заводы они получили от заместителя министра ЖКХ Московской области Натальи Егоровой, которая тогда занимала пост первого заместителя министра экологии и природопользования Московской области.

- Нет, мы не заказывали и даже не помогали готовить эту экспертизу, - удивилась нашему звонку Наталья Константиновна. - Я лично никакую документацию им не передавала. К нам даже никто не обращался с этим вопросом. Вообще все это странно, зачем все это выдумывать, когда проект не секретный и проходил общественное слушание.

- Вы сами видели эту странную экспертизу?

- Да, читала в сетях публикации. Считаю это очень субъективным мнением отдельно взятой группы людей. Ведь должны быть обоснованы цифры, исследования, измерения, и, наконец, есть ведь международный опыт, с которым можно ознакомиться. Просто вот так огульно сказать, что все плохо и вредно... ну так приведите какие-то исследования. Я лично не согласна с их доводами. У нас есть специальные органы, которые делают оценку воздействия на окружающую среду предприятиями.

Выходит, что фамилию Егоровой эксперты просто использовали для убедительности.

Конечно, можно было допустить, что под видом экспертов ОНФ псевдоэкологи просто высказали свое частное мнение, получили гонорар и на этом остановились. Но нет, на Ютубе мы находим свежую передачу «Подмосковью грозит экологическая катастрофа» за 28 марта, где доктор технических наук Игорь Мазурин опять представляется экспертом Общероссийского народного фронта и продолжает запугивать жителей Подмосковья экологической катастрофой.

ОНФ ЭКСПЕРТИЗУ НЕ ПРОВОДИЛ

Мы попытались узнать, а не заказывали ли в самом ОНФ эту странную экспертизу. Мы обратились за комментарием в Управление информационной политики ОНФ.

- Экспертизу, о которой вы говорите, мы, конечно, видели. О ее качестве говорит само видео, где люди, называющие себя членами ОНФ, сообщают странные вещи, которые мы хотим оставить без комментариев, так как работа этих людей не была инициирована ОНФ. Ни действующий сопредседатель Цунаева Елена Моисеевна, которая курирует работу тематической площадки ОНФ по экологии, ни глава исполкома Михаил Владимирович Развожаев не имеют отношения к этой экспертизе. Мы ее не заказывали, - ответили на запрос в пресс-службе ОНФ.

- Но в диалогах с этими «экспертами» фигурирует эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Анна Дмитриева.

- Почему Гудков стал именовать этот доклад экспертизой ОНФ, нам вообще непонятно. К сожалению, мы все чаще стали получать информацию о том, что приглашенные однажды на площадку ОНФ эксперты начинают злоупотреблять своим новым статусом, мы обнаружили большое количество злоупотребления статусом эксперта ОНФ. Как, например, сегодняшнее заявление в паблике Экологика, которое к официальной позиции ОНФ не имеет никакого отношения. Вынуждены реагировать: сейчас обсуждается порядок получения статуса эксперта ОНФ и порядок их аккредитации. А все потому, что появились граждане, которые, однажды выступив в качестве экспертов на нашей площадке, начинают везде именовать себя экспертами ОНФ.

- Ваше мнение о качестве этой экспертизы?

- Когда эксперты говорят, что потратили на изучение документа несколько часов в субботу - это просто дискредитация статуса эксперта ОНФ. Когда мы готовили доклад по мусорной реформе, мы готовили его месяц, в работу были включены сотни человек и они работали практически круглосуточно. С этой ситуацией мы будем разбираться досконально.

Сжигание мусора на колосниковой решетке

КСТАТИ

О чем шумят коломенские дубравы

Помните, сколько было скандалов по поводу строительства трассы Москва - Санкт-Петербург? Конечно, боролись тогда активисты не столько за зеленые дубравы Химкинского леса, сколько за один из вариантов прохождения трассы. Некоторым хотелось, чтобы дорога прошла по выкупленным землям, чтобы заработать на стройке. Поиграть с государством не вышло - рабочие пошли лесом. И после этого недовольство у всех пропало: сегодня этой трассой с удовольствием пользуются как одни, так и другие.

Участие господ Гудковых в мусорных скандалах чем-то схоже. Они когда-то арендовали огромный участок земель колхоза под Коломной и даже предлагали местным властям привлечь немцев для строительства в районе мусороперерабатывающего предприятия. Но что-то опять пошло не так, и Гудковы в итоге захотели построить на этой земле коттеджный поселок.

Но ведь как в воду глядели: сортировочный комплекс по разделению отходов действительно планируют построить в Коломенском районе. Это часть большой комплексной программы по обращению с отходами. Но, очевидно, у Гудковых это вызвало большое раздражение.

«Земли под мусор покупаются без экспертиз везде, главная цель - украсть и уехать за границу. Отравят весь регион, просто сэкономив на жителях. И боремся мы не против одной свалки и против одного завода - а за современную утилизацию мусора», - шумят Гудковы в коломенских дубравах.

Конечно, каким быть этому проекту, решать нам всем вместе. Ради нашего будущего, ради детей и зеленых дубрав. Потому не стоит делать выводы, столкнувшись в интернете с сомнительными материалами, которые уже самим авторам называть экспертизой стало неудобно. Вот не хотелось бы, чтобы еще раз из-за чьих-то амбиций и неясного шума вновь пострадали деревья.

ВАЖНО!

Бомбы замедленного действия

Мы попросили прокомментировать доводы «экспертов» настоящего ученого, профессора химического факультета МГУ, эксперта ООН по химической безопасности с 1993 года Валерия ПЕТРОСЯНА.

- Валерий Самсонович, а сжигание как-то противоречит цивилизованному опыту, как заявили общественные эксперты?

- Технология сжигания мусора на колосниковой решетке хорошо отработана. 1500 таких мусоросжигающих предприятий работают по всему миру. В данный момент еще 163 строятся. В Токио, где все помешаны на экологии, 27 таких мусоросжигающих заводов находятся в черте города.

- Но эти эксперты нам заявляют, что если заводы построят в Подмосковье, то мы просто утонем в диоксинах!

- Для того чтобы заявлять о количестве диоксинов, необходимо знать технологические мощности, особенности новейших технологий. Но данные эксперты не имеют ни профильного образования, ни точных данных. Их заявления даже химически неграмотно сформулированы, а ряд доводов и вовсе отрицают фундаментальные истины. Важно отметить, что в соответствии с европейской директивой все дымовые газы на планируемых в Подмосковье заводах по термической переработке отходов в энергию фирмы Hitachi Zosen Inova будут сгорать при температуре не менее 1260 градусов, а затем проходить через камеру дожигания. На выходе уже никаких диоксинов быть не может, так как все эти сложные соединения под воздействием температуры будут распадаться на составные части: диоксид углерода, вода и хлористый водород. И даже эти вещества, в свою очередь, будут оседать в многоступенчатых фильтрах и впоследствии утилизироваться на полигонах, где хранятся многие другие опасные материалы. Ну как опасные: в Европе из этих отходов уже приспособились выпускать строительные материалы.

Завод по переработке отходов в энергию

- А в чем разница между тремя и шестью степенями очистки? У подмосковных заводов будет их три?

Ответ очень простой - это как меня дачники спрашивают: «А достаточно для очистки воды от железа, органики и тяжелых металлов ставить три фильтра или лучше шесть?» Я отвечаю: «Если есть лишние деньги и место, то ставьте шесть». А у себя ставлю три, т. к. знаю про эффективность этих фильтров. То же самое относится к ситуации с фильтрами на будущих заводах: три степени очистки поглощают токсиканты исчерпывающим образом. Напоминаю, что температуры 1260 градусов, которая будет на подмосковных заводах, более чем достаточно, чтобы разрушить все вредные вещества. А на заводах с 6 степенями очистки температура горения 850 градусов, которая не позволяет полностью уничтожить вредные вещества. Такие заводы строили 20 лет назад. Сейчас в Подмосковье строят по новым технологиям, обеспечивающим необходимые 1260 градусов. Можно, конечно, и при 1260 градусах сделать 6 степеней очистки, но это уже будет масло масляное.

- Если не строить заводы, что произойдет?

- Больше нельзя складировать, возводить мусорные терриконы. Как раз под ними, под воздействием разницы дневных и ночных температур начинают происходить различные химические процессы, которые приводят к выделениям бензопирена, диоксинов и фуранов, других страшных веществ, которые и приводят к росту среди населения раковых и гормональных заболеваний. Нельзя из мусорных гор делать горнолыжные склоны - никому не советую там кататься. Это бомбы замедленного действия! Вот буквально недавно солнышко стало пригревать, пошли звонки от граждан, которые живут недалеко от мусорного полигона «Саларьево». Утверждают, что над ним стали появляться какие-то испарения.