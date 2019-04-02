Сварщики и мехатроники получают больше всех среди работяг

Эксперты ВНИИ труда посчитали, на какой работе простой человек сможет получать больше всего.

- Мы специально не брали топ-менеджеров и других руководителей. Учитывались именно рабочие специальности. В большинстве случаев, наниматели готовы платить большие деньги редким специалистам, которых меньше, чем нужно рынку, - рассказала «КП» пресс-секретарь ВНИИ труда Светлана Крыловецкая.

Самая высокооплачиваемая работа на автомобильном заводе. Именно там чаще всего можно встретить инженера-мехатроника, специалиста по управлению сложными механизмами с электроприводом. Беда в том, что производство новых машин в России не защищено от кризиса. В 2014 году свои предприятия у нас закрыл Opel, летом 2019-го консервирует два завода Ford. Что делать редкому спецу в городе, где для него не осталось работы, непонятно.

В России по-прежнему дефицит сварщиков. Работа есть для всех — начинающие сварщики легко могут устроиться на стройку или в коммунальную компанию. По данным экспертов, опытных сварщиков не хватает в нефтяной промышленности, авиастроении, тяжелом машиностроении. Хорошего сварщика надо учить минимум три года.

Составители рейтинга подчеркивают, что все профессии относятся к перспективным, то есть спрос на них, как и зарплаты, будет лишь расти.

КОМУ БОЛЬШЕ ПЛАТЯТ (размер средней зарплаты):

Инженер-мехатроник - 100 тыс. руб.

Сварщик дуговой сварки - 98 тыс. руб.

Бурильщик шпуров (отверстий в камне) - 95 тыс. руб.

Финансовый аналитик - 93 тыс. руб.

Специалист по интеграции облачных приложений - 90 тыс. руб.

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