ВКонтакте и Наталья Водянова запускают акцию #яособенный

ВКонтакте поддержит Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Соцсеть запустит акцию #яособенный, каждый участник которой получит виртуальный подарок от основательницы фонда «Обнажённые сердца» Натальи Водяновой. Также 2 апреля купол Дома Зингера, где расположена штаб-квартира VK, будет подсвечен синим цветом в знак поддержки людей с аутизмом и их близких.

Чтобы присоединиться к акции #яособенный, пользователям ВКонтакте нужно рассказать о том, что делает их непохожими на других: странных привычках, необычной внешности, достижениях или неудачах. В запись с историей, фотографиями или видео следует добавить хештег #яособенный. Акция продлится с 2 по 9 апреля включительно. Все участники получат от Натальи Водяной виртуальные подарки в виде сердец, которые можно отправить трём друзьям.

Наталья Водянова, основатель фонда «Обнаженные сердца»:

«ВКонтакте — самая популярная социальная сеть в России. Замечательно, что именно на этой площадке в партнерстве с фондом "Обнажённые сердца" проводится флешмоб #яособенный, который позволит понять, что все мы с особенностями. Да, людям с аутизмом труднее общаться и понимать окружающих, но у каждого из нас есть свои особенности, и важно научиться принимать друг друга такими, какие мы есть».

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте:

«Наша акция призвана показать, что все мы разные — и это объединяет, а не разделяет. Необычная форма ушей или шрам на руке, любовь к манной каше или солёному мороженому, умение сворачивать язык в трубочку или делать сальто — у каждого человека есть свои особенности, которые и делают нас уникальными. Но эти отличия не должны мешать нам понимать и принимать друг друга, в том числе людей с аутизмом».

В 2018 году ВКонтакте также поддержала Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Купол Дома Зингера был подсвечен синим цветом, а пользователи VK могли принять участие в спецпроекте, созданном вместе с благотворительным фондом «Выход» и рэпером Бастой. Всем желающим предлагалось пройти тест и получить ответ на вопрос «Всегда ли я поступаю как человек, когда встречаюсь с людьми, не похожими на меня?». Все, кто ответил на вопросы, получили от Басты специальный благотворительный подарок.