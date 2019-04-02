Рыбаки Дальнего Востока требуют справедливости

На этот раз авторы поставили под сомнение не только эффективность работы силовых структур по борьбе с браконьерством, но и сложившиеся международные отношения России с Японией, Южной Кореей и Китаем по организации успешной борьбы с ННН (неконтролируемым нерегулируемым незаконным) промыслом, что чревато непредсказуемыми последствиями в международных отношениях с этими странами. Надо ли говорить, какое изумление эти откровения вызвали в странах АТР - там-то были уверены, что у нас мышь не проскочит, не то что браконьер, и вдруг такое…

Прямая дискредитация компаний, занимающихся промыслом краба, и властных структур не добавляет авторитета России. На фоне официальных отчетных статистических данных существующей реальности Государственной Думе, прежде чем одобрять введение крабовых аукционов, необходимо выяснить, кто решил нанести разрушительный удар по отрасли.

То, что разрушение случится, показывает практика аукционов в начале этого века. Вспомним торги по камчатскому крабу в 2000-х. Когда их провели, в отрасли началось масштабное браконьерство, так как нужно было возвращать огромные затраченные средства. Вылов краба осуществляли, превышая выделенные лимиты, пока не подорвали сырьевую базу. В результате промысел был закрыт на несколько лет до восстановления запасов. В 2004 году на Государственном совете по прямому указанию президента страны был принят исторический принцип распределения квот. В 2015 году Владимир Путин на Госсовете подтвердил его незыблемость. Его введение помогло уничтожить незаконный промысел, в искоренении которого приняли участие сами рыбаки. Легальная добыча камчатского краба по выделенным квотам, без воздействия на популяцию браконьерского лова привела к тому, что сейчас стоит вопрос об увеличении квот на вылов. Благодаря историческому принципу возросла и численность других ценных объектов - трески, минтая, креветки.

В чем нас пытаются сейчас убедить? В том, что нелегальный промысел процветает до сих пор? Но уже много лет это не так.

Не случайно в вызывающих сомнение материалах телеканала не приведено ни одного конкретного примера браконьерства за последние годы, не приведены официальные разбирательства и наказания компаний-квотодержателей. Зато есть прямое оскорбление коллективов предприятий, а это тысячи работающих в этой отрасли. И возникают вопросы: кто за всем этим стоит и кому все это надо?

Ищите, кому выгодно

Очевидно, вся эта медийная шумиха выгодна тем, кто ратует за возвращение аукционов, тем более что пока желающие вернуться в мутное прошлое терпят одно поражение за другим. Представленный только в начале марта законопроект по крабу не поддержали ни в одном бассейне, а вынесенный на общественное обсуждение, он собрал более тысячи отрицательных отзывов. Минэкономразвития на базе расчетов, экспертиз и неопровержимых доводов дало на этот законопроект отрицательное заключение. Что остается сторонникам квотного передела? Правильно, пытаться склонить на свою сторону широкую аудиторию, а для этого ведется активный поиск врага. Но весьма странно, что таким опереточным злодеем в фильме государственного телеканала стало… само государство, которое, по мнению авторов фильма, устроило жителям Дальнего Востока (цитата) «украинский сценарий», в котором есть место тотальной коррупции в силовых структурах, контрабанде, убийствам, и бессилию органов исполнительной власти в регионах. Дальний Восток России представлен как регион «хунхузов», которые грабят водные акватории, рассовывая награбленные доллары в карманы руководителей Следственного комитета и ФСБ, таможни, пограничников и губернаторов.

По мнению телевизионщиков, Росрыболовство выдает квоты только для того, чтобы прикрыть браконьерство.

«Более 10 лет на Дальнем Востоке идет война за квоты между конкурирующими структурами, которые работают в рыбной отрасли. Нынешние монополисты этого теневого рынка трудятся только на свой карман. Из 14 крупных рыбопромышленников пять постоянно проживают за границей. Их суда ходят в море под флагами чужих стран. Рыбу и ценные морепродукты сбывают в иностранных портах. А прибыль оседает на зарубежных счетах воротил криминального бизнеса. Квота - это ширма для выхода на охоту за российскими биоресурсами. Браконьерский флот по-варварски истребляет лососевые породы, камчатского краба, морского ежа, гребешка и трепанга. Каждый год российские власти определяют общий допустимый улов этого вида раков-отшельников. Так, в 2017 г. рыбакам разрешили выловить из Охотского моря почти 70 тысяч тонн камчатских крабов. Для сравнения, это 2000 полностью загруженных судов-краболовов. По оценкам специалистов, нелегальная добыча краба в Охотском море в 2 - 4 раза больше», - журналисты на протяжении всего фильма пытаются убедить зрителей в том, что основой этого «беспредела» является российское законодательство, в частности, «Закон о рыболовстве», и исторический принцип, которые поддерживает президент и который прошел проверку временем.

Росрыболовство, пограничники, рыбаки, в общем, вся почтенная публика наблюдает за этим водевилем, открыв рот. От изумления. И сжав кулаки. От возмущения.

Новейшее и первое краболовное судно, построенное в России компанией Александра Михно «Антей». Автор фото: Антон АНТОНЕНКО.

Ряженые анонимы

В качестве экспертов в фильме одни анонимы. Оценивает объемы нелегального рынка некий анонимный сотрудник неких силовых структур. На протяжении сюжета он представлен как сотрудник «неизвестного отдела». И этот неизвестный дискредитирует всю пограничную службу России, рассказывая о том, что в ДВ бассейне добывается 320 тысяч тонн королевских крабов. Несмотря на то, что в расследовании они фигурируют как раки-отшельники, журналисты все же имели в виду шельфовых крабов. Но то, что они путают крабов и раков, свидетельствует об уровне погружения в материал.

По словам президента ассоциации добытчиков краба Александра Дуплякова, разрешенный к промыслу объем составлял в 2018 году 82 тысячи тонн тысяч крабов. «В дальневосточных морях задержано три траулера под удобными флагами. Российские суда, ведущие промысел краба, не задерживались», - рассказывает Александр Дупляков.

Крабопромышленники - одни из самых дисциплинированных рыбаков в области соблюдения правил рыболовства. Причем это подтверждают пограничные власти и данные статистики иностранного импорта приграничных стран. Она подтверждает отсутствие расхождения данных отчетного российского вылова и официального экспорта с данными по импорту в сопредельных государствах.

Чтобы понять, что именно сегодня происходит в море, нужно обратиться в 2013 год. Россия принимает национальный план по борьбе с неконтролируемым и незаконным промыслом (ННН-промысел). Занимающий на тот момент должность министра сельского хозяйства Николай Федоров на совещании с рыбаками во Владивостоке докладывает, что президент страны поставил задачу к 2020 году искоренить случаи браконьерства в морских водах России. Первые результаты видны через год. Заместитель начальника пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Сергей Вагурин на очередном совещании отчитывается, борьба с нелегальным промыслом ведется по всем направлениям. Параллельно с приграничными странами (Корея, Япония и Китай) заключаются и реально исполняются Межправительственные соглашения о борьбе с ННН-промыслом.

И уже в следующие два года на Дальнем Востоке было задержано 156 судов за незаконный вылов водных биоресурсов. Из них 26 российских и 130 единиц иностранного флота. Восемь судов конфисковано в доход государства. При этом пограничники отмечают, что это иностранные суда под удобными флагами, и они никоим образом не относятся к российскому рыбному бизнесу. Более того, легальные рыбаки сами не раз инициировали более активное расследование фактов браконьерских поставок валютоемких объектов на рынки стран АТР.

Отчет приморского пограничника подтверждает руководство береговой охраны России. Руководитель департамента береговой охраны, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России адмирал Геннадий Медведев на брифинге рассказал журналистам, что усиленные меры пограничного контроля привели к тому, что в 2015-м задержали 18 судов под «удобными» флагами, а в 2016 году - всего девять. Таким образом, к концу 2016 года браконьерство было практически полностью искоренено в российских водах. По данным портала Minato-Tsukiji, поступления камчатского краба в Японию снизились на 60%, крабов-стригунов - на 40% - благодаря пресечению поставок браконьерского краба.

Однако всего этого в «расследовании» нет. Как считает председатель ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов, официальный запрос к пограничникам мог бы объективно раскрыть данные по незаконному промыслу. «После выхода первого фильма «Крабовая ловушка» рыбацкая общественность провела в приморских регионах пресс-конференции. Рыбаки указали на то, что данные по объемам поставок браконьерской продукции, которые приводят в сюжете, просто придуманы. Суда не могут без захода в российские порты идти из районов промысла сразу за границу. Для тех, кто не связан с рыболовством: если в течение 48 часов промысловые суда не подадут среднесуточное донесение или у них не будут работать технические средства контроля на борту, то компанию лишат квот», - отметил Мартынов.

Рыбаков макнули в грязь

Лидер российского глубоководного промысла РК «Восток-1», специализирующийся 15 лет на промысле мелкого глубоководного краба-стригуна, вдруг стал «контрабандистом» камчатского краба в Китай, выловом которого он в принципе не занимается.

25 января руководство компании «Восток-1» обратилось с официальным письмом к генеральному директору федерального канала.

«Корреспондент, не имея никаких на это оснований, в грубой и провокационной форме обвинил Андрея Уткина в крышевании крабового бизнеса и коррупции. Обвинения в коррупции - это уже не просто журналистский прием для нагнетания эмоционального фона. Это обвинения нашего сотрудника и гражданина России в совершении преступления. Поэтому считаем, что вы как руководитель должны от лица канала в соответствии с законом о СМИ опровергнуть сведения, не соответствующие действительности. Считаем, что размещение негативной и недостоверной информации о группе лиц, являющихся участниками оборота долей квот, может использоваться для перераспределения прав на вылов в пользу заинтересованных в этом лиц, что принесет им материальную выгоду...» - говорится в письме.

Однако официальное обращение не принесло компании даже отписки. И 14 марта во второй серии «крабового шельмования» практически без изменений выходит тот же видеоряд. Это привело к тому, что в прибрежных регионах прошли опровергающие пресс-конференции. В Москве Общественный совет при Росрыболовстве разоблачил и осудил «крабовые телевизионные фейки». Недостоверность сведений, указанных в репортаже «Крабовая ловушка», подтвердил и глава Росрыболовства Илья Шестаков, и погрануправление ФСБ РФ.

Автор фото: Антон АНТОНЕНКО.

КСТАТИ

Отраслевой фейк

А вот тысячи жителей Дальнего Востока ждут, что после того, как Президент России Владимир Путин подписал законы о блокировках и штрафах за фейковые новости в СМИ, авторов, идеологов и исполнителей крабовых историй привлекут к ответственности. Возмущение дальневосточников понятно. Добросовестные рыбаки, которые ранее получали от государства благодарности за их работу, которые вкладывались в развитие отрасли, в строительство береговых заводов, в строительство флота, в освоение новых промыслов, теперь не понимают, почему вместо спасибо на них развернулась телеохота.

Прежде чем обвинять в контрабанде РК «Восток-1», нужно узнать информацию о компании, которая согласно рейтингу департамента рыбного хозяйства Приморского края три года подряд занимает первое место среди предприятий рыбного хозяйства Приморья. За 2018 год колхоз выпустил товарной продукции на сумму 3,8 млрд рублей, прибыль составила 500 млн рублей. Средняя заработная плата - почти 150 тысяч рублей в месяц. За 10 лет количество рабочих мест выросло с 200 до 1000.

Проигнорировали успехи и других предприятий. Один из «героев» расследования, председатель правления ассоциации сахалинских рыбопромышленников Дмитрий Пашов, впал в немилость авторов только потому, что в 2017 году в Невельске запустил завод по переработке краба и морепродуктов. Досталось рыбакам-сахалинцам и за то, что в прошлом году на Сахалине построили за 2 млрд рублей спортивный центр «Восток».

Припомнили даже 2016 год, когда АО «Курильский универсальный комплекс», которым руководит Александр Кан, совместно с правительством спасло от закрытия рыбокомбинат «Островной». Причем все это было сделано, после того как на «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным бывшие работники завода попросили у него помощи.

Как рассказал нам один из крупных рыбопромышленников, ложь, надуманные обвинения, провокации, которым подверглась отрасль, отражается не только на экономической ситуации компаний. Прежде всего это удар по гражданскому обществу, по населению приморских регионов, которое оказалось заложником сырьевого передела в отрасли.

«Недостоверная и искаженная информация, положенная в основу принятия важнейших для отрасли и страны решений, окажет долгосрочное негативное влияние на развитие рыбного хозяйства России. Депутаты Государственной Думы, Совет Федерации могли бы провести полноценное расследование по фейковым новостям о рыбной отрасли на центральном канале, выяснить истинное положение дел в отрасли и уже только после этого принимать решение по законопроекту о крабовых аукционах. Просим уважаемого Владимира Владимировича Путина защитить провозглашенный им принцип исторического распределения квот на добычу, который навел в отрасли порядок и дал хороший результат. В 2018 году было добыто 5 млн тонн морских гидробионтов - абсолютный рекорд в современной истории России. Данную статью можно считать обращением к депутатам Государственной Думы, Совету Федерации и президенту Владимиру Путину», - подытожил Георгий Мартынов.