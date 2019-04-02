2019-04-02T20:18:40+03:00
Общество

Будущие полярники первыми увидели кино о герое-исследователе

14 школьников, которые скоро пойдут в Арктику под руководством Матвея Шпаро, посмотрели фильм «Амундсен»
Евгений САЗОНОВ
Поделиться:
Презентация проекта молодежного похода к полюсу перед фильмом.Презентация проекта молодежного похода к полюсу перед фильмом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Совсем скоро стартует «Большая Арктическая Экспедиция -2018» – самое яркое географическое событие года. Ее участниками станут 14 учеников московских школ, которые увлечены географией и мечтают об Арктике. Под руководством Матвея Шпаро – известного полярного путешественника и директора ГБУ «Лаборатория путешествий», часть ребят пойдет на лыжах на полюс, а часть будет вести научные исследования на дрейфующей станции Барнео.

Будущие покорители Северного полюса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Будущие покорители Северного полюса.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стартует экспедиция 10 апреля, а пока — в целях подготовки к ней и укрепления духа — Матвей Шпаро устроил для ребят и их родителей допремьерный просмотр нового фильма «Амундсен». Это стало и неофициальной презентацией полярной команды.

Руководитель Большой Арктической Экспедиции Матвей Шпаро. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководитель Большой Арктической Экспедиции Матвей Шпаро.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Афиша художественного фильма "Амундсен".

Афиша художественного фильма "Амундсен".

Фильм "Амундсен" - биография великого норвежского путешественника, который первым достиг Южного полюса на лыжах, а Северного — по воздуху. Лента примечательна тем, что показывает Амундсена не только как героя, но и как простого человека — со всеми присущими метаниями. Но- тем не менее — именно с этого человека хочется брать пример. И не только тем, кто в середине апреля отправится на штурм Северного полюса.

Посмотреть фильм пришел и отец Матвея Шпаро - легендарный полярный исследователь Дмитрий Игоревич Шпаро. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посмотреть фильм пришел и отец Матвея Шпаро - легендарный полярный исследователь Дмитрий Игоревич Шпаро.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фильм "Амундсен" (2019) - Русский трейлер.Русский трейлер фильма "Амундсен" [2019] Молодой норвежский путешественник грезит об открытии неизведанных полярных земель. В погоне за мечтой и грандиозными свершениями герой жертвует всем: семейными узами, дружбой, любовью всей жизни. Взамен он получает ледяные пустыни, бездонные трещины, нечеловеческий холод, метели и вечную мерзлоту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
Мэй попросит ЕС о продлении сроков Brexit
В России больше не будут выдавать свидетельства обязательного пенсионного страхования
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяное" ДТП
Итальянский посол заявил, что визит Путина в Рим станет эффектным событием в двусторонних отношениях
Захарова пошутила над планами Украины "активно укреплять" границу с Россией
В Казахстане выразили надежду на налаживание отношений России и Запада
ВЦИОМ: Российские дороги стали меньше восприниматься как проблема
Лавров заявил, что Порошенко "отбился от рук Европы"
Агентство Moody's оценило вероятность нормализации отношений России и Украины
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров о безопасности на дорогах: выросла ценность человеческой жизни
Лавров прокомментировал нарушения на выборах президента Украины
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов на Украине
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: Россияне стали меньше пить из-за всеобщей автомобилизации
Лавров: Не сомневаюсь в том, что Запад признает выборы на Украине