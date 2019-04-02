Будущие полярники первыми увидели кино о герое-исследователе

Совсем скоро стартует «Большая Арктическая Экспедиция -2018» – самое яркое географическое событие года. Ее участниками станут 14 учеников московских школ, которые увлечены географией и мечтают об Арктике. Под руководством Матвея Шпаро – известного полярного путешественника и директора ГБУ «Лаборатория путешествий», часть ребят пойдет на лыжах на полюс, а часть будет вести научные исследования на дрейфующей станции Барнео.

Будущие покорители Северного полюса.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стартует экспедиция 10 апреля, а пока — в целях подготовки к ней и укрепления духа — Матвей Шпаро устроил для ребят и их родителей допремьерный просмотр нового фильма «Амундсен». Это стало и неофициальной презентацией полярной команды.

Руководитель Большой Арктической Экспедиции Матвей Шпаро.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Афиша художественного фильма "Амундсен".

Фильм "Амундсен" - биография великого норвежского путешественника, который первым достиг Южного полюса на лыжах, а Северного — по воздуху. Лента примечательна тем, что показывает Амундсена не только как героя, но и как простого человека — со всеми присущими метаниями. Но- тем не менее — именно с этого человека хочется брать пример. И не только тем, кто в середине апреля отправится на штурм Северного полюса.

Посмотреть фильм пришел и отец Матвея Шпаро - легендарный полярный исследователь Дмитрий Игоревич Шпаро.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ