"Тысяча причин": почему не стоит безоглядно винить в поломке автомобиля качество топлива

Как и человек, автомобиль должен "питаться", чтобы жить, причем к качеству "пищи" он тоже весьма требователен. Любой автомобилист знает, что заправка некачественным бензином на сомнительной АЗС (особенно, если делать это регулярно) обязательно приведет к техническим проблемам.

Однако нередко бывает так, что неприятные изменения в поведении автомобиля, в которых водители винят некачественное топливо, связаны вовсе не с бензином или соляркой. Зачастую автомобилисты, замечающие, например, ухудшение тяги двигателя, "чихи" и металлический "цокот", склонны возлагать вину за происходящее на сотрудников АЗС. Между тем, у любой подобной неприятности – даже у вспыхнувшей на приборной панели лампочки Check Engine, которую водитель воспринимает, как личную трагедию – есть далеко не одна причина. И чаще всего дело вовсе не в топливе, особенно если настораживающие симптомы появились после очередной заправки на проверенной АЗС.

Итак, где может "спрятаться" проблема, если…

…упала мощность и динамика разгона?

В этом случае бензин может быть совершенно ни при чем: как говорят эксперты по обслуживанию автомобилей, порой, чтобы поставить правильный диагноз, искать приходится в совершенно неочевидных местах. Ситуацию, когда машина "не едет", легко может спровоцировать состояние воздушного фильтра. Даже если менять его регулярно в обозначенные производителем сроки, фильтр из-за изменчивой погоды и скачков температур, пыли и грязи на дорогах может прийти в негодность куда раньше – а его пропускная способность напрямую влияет на качество топливовоздушной смеси. То же самое касается и топливного фильтра: чтобы система работала адекватно, он должен быть чистым. Поэтому менять его следует не только с частотой, рекомендуемой производителем, но и по факту загрязнения.

Проверьте давление в шинах. Современные покрышки с жесткими боковинами могут сохранять работоспособный вид даже в случае, когда давление в них падает заметно ниже нормы, но полуспущенные шины чаще всего негативно сказываются на реакции автомобиля на педаль газа.

Известны случаи, когда автомобилист приезжал на сервисную станцию с жалобой на потерю тяги, обвиняя во всем некачественный бензин, а причина крылась в слегка подклинивающих задних тормозах. Влиять на поведение автомобиля может и адаптивный характер работы коробки передач. Многие современные автомобили оснащаются адаптивными автоматами, и если длительное время ездить на таком автомобиле спокойно, к более резкому темпу реакции он вернется не сразу: электронным "мозгам" нужно привыкнуть к изменению ситуации.

Наконец, причина может крыться в ошибочно выбранном типе бензина: качественное топливо, но с недостаточно высоким октановым числом приведет именно к таким симптомам.

…загорелась лампочка Check Engine?

Не стоит паниковать: тревожно-оранжевый символ на приборной панели означает всего лишь "проверьте двигатель", а двигатель – это целый комплекс высокотехнологичных систем, и поводом к появлению лампочки может быть сигнал от любой из них.

Например, неисправности в топливной системе – начиная от бензонасоса и заканчивая загрязненными форсунками. Вызвать Check Engine могут отказ кислородного датчика или датчика ДМРВ, поломка катализатора, уже упомянутые проблемы со свечами зажигания и даже неплотно закрытая крышка бензобака: в этом случае невозможно обеспечить в топливной системе достаточную герметичность, как следствие – вырастет расход топлива и блок управления двигателем выдаст рекомендацию на проверку.

…вырос расход топлива?

Если вы все время заправляли автомобиль 95-м бензином и вдруг решили перейти на более дешевый АИ-92 – будьте уверены, расход изменится, и не в лучшую сторону. Если не соблюдать требования производителя к октановому числу топлива, мотор будет работать на переобогащенной смеси, что скажется и на его состоянии, и на поведении автомобиля. К ошибкам в образовании смеси приводит и поломка некоторых датчиков: автомобиль при этом может передвигаться, но система управления получает некорректные данные и, соответственно, выбирает неверную программу работы.

Обнаружив повышенный расход топлива, проверьте все доступные фильтры: их пропускная способность влияет на аппетиты мотора напрямую. В списке неочевидных причин также значатся давление в шинах, тяжелая поклажа в багажнике или, например, мощная аудиосистема. Большое количество нештатных потребителей электричества излишне нагружает генератор и через него – двигатель.

Наконец, попробуйте оценить свой стиль вождения: спокойная и размеренная езда позволит мотору потребить несколько меньшее количество топлива, чем "рваный" стиль с множественными разгонами и торможениями. Именно поэтому производители указывают в характеристиках два типа расхода топлива – в городе и на шоссе, которые в подавляющем большинстве случаев заметно отличаются.

…двигатель "троит" или холостые обороты "плавают"?

Самая распространенная причина – загрязнение дроссельной заслонки или поломка датчика холостого хода (а также датчика положения этой дроссельной заслонки, датчика массового расхода воздуха и еще некоторых датчиков). И если накопление нагара на дроссельной заслонке происходит постепенно, и его теоретически можно отследить, то датчик может сломаться неожиданно – и чем чаще вы заезжаете на АЗС, тем выше вероятность такого совпадения. К слову, эти же неприятности чаще всего приводят к проблемам с запуском двигателя и неадекватной реакции на нажатие педали газа. А одна из возможных причин образования нагара на дросселе – грязный воздушный фильтр. Видите, как все взаимосвязано?

Кроме того, причина изменения количества оборотов холостого хода может крыться в неисправности магистрали подачи воздуха на впуск двигателя (так называемый подсос воздуха) или загрязнении клапана вентиляции картера.

…ощущаются признаки детонации?

Детонация – это следствие неправильного сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. Самым явным признаком такой работы мотора служит характерный металлический "цокот", а итогом продолжительной детонации может стать перегрев мотора и последующая поломка поршневой группы, свечей зажигания и тому подобное.

К появлению признаков детонации может привести вмешательство автовладельца в электронику: некорректное изменение управляющих двигателем программ (так называемые "экономичные прошивки"). Установка неверно подобранных свечей зажигания или их естественный износ также может стать причиной появления детонации. Наконец, симптомы этой "болезни" могут проявляться даже в случае неверно выбранной передачи (если речь идет об автомобиле с механической КПП). Наверное, любому ценителю "ручной" коробки знакома ситуация, когда автомобиль пытается взобраться на подъем на передаче выше, чем нужно. Вероятнее всего, в такой ситуации двигатель рано или поздно заглохнет, но предварительно он легко может продемонстрировать признаки детонации (при этом все узлы автомобиля могут быть полностью исправными).

К детонации может привести и естественный износ некоторых датчиков, которыми нашпигован современный автомобиль – например, датчика положения дроссельной заслонки или датчика температуры.

Также некоторые водители, стремясь сэкономить, заливают в бак бензин с октановым числом ниже, чем рекомендует автопроизводитель. Например, вместо 95-го – 92-ой. Топливо с недостаточным октановым числом может приводить к детонации. В этом случае не стоит удивляться, что двигатель будет «ворчать», ведь умная электроника автоматически выставляет угол опережения зажигания.

Чтобы суммировать вышесказанное, позволим себе несколько рекомендаций.

1. Используйте только хорошо знакомые АЗС авторитетных брендов и по возможности заправляйтесь "до полного".

2. Тщательно следите за техническим состоянием автомобиля. Помните: болезнь легче предупредить, чем потом долго и дорого лечить.

3. Помните про "кумулятивный эффект": очень редко в автомобиле что-то ломается резко и неожиданно. Чаще всего неисправности происходят по накоплении определенного числа негативных факторов.

4. Если все же что-то сломалось, и вы считаете, что дело в топливе, старайтесь привлечь к определению причины независимых специалистов. Если автомобиль еще на гарантии, официальная сервисная станция, возможно, предпочтет списать все неприятности на некачественное топливо, то есть переложить ответственность на плечи автовладельца.

И удачи на дорогах!