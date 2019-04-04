Чем закончится 8 сезон «Игры Престолов»: спойлеры подскажет история

Похолодание в марте и неожиданно выпавший снег в начале апреля не стали неожиданностью для фанатов «Игры престолов». Они-то готовы к тому, что Зима придет 15 апреля. В этот день стартует финальный, 8 сезон самого популярного и дорогостоящего сериала в истории ТВ.

«Зима близко» - самая частая фраза из «Игры престолов», а также девиз дома Старков, веками правившего негостеприимными северными землями. В восьмом сезоне на планете, где происходит действие «Игры» начнется настоящая зима, которая продлится много лет. С началом зимы оживает страшная сила, живые мертвецы, именуемые белыми ходоками во главе с королем Ночи. Апокалиптическая битва живых с мертвецами развернется перед зрителями в финальном сезоне.

Как ждут фильм

Создатели обещают, что финальная часть станет самым масштабным событием в истории телевидения. Шесть серий примерно по 90 минут, каждая из которых будет выглядеть как полноценный фильм.

Сказать, что фанаты сильно ждут восьмой сезон - ничего не сказать.

За неделю двухминутный трейлер, вышедший в начале марта, собрал уже три миллиона просмотров и кучу комментариев.

Game of Thrones Season 8 Official Trailer (HBO).The trailer is here. #GameofThrones The Final Season begins April 14 on HBO.

«Жду восьмой сезон больше чем батю из тюрьмы»

«15 апреля все улицы мира опустеют. Некоторые подумают, что апокалипсис приближается. Но нет. Просто финальный сезон Игры Престолов выходит»

Смесь радостных и печальных чувств захлестывает школьников, ведь у многих в середине апреля пройдет ЕГЭ, успешной сдаче которого сериал явно не поспособствует:

«*** моей подготовке к экзаменам» - на*** на экзамены. В армии за то будешь одним из немногих посмотревших 8 сезон престолов. Зауважают, так что расставляй приоритеты правильно))».

О чем речь

Чем ближе к «часу икс», тем чаще в лентах соцсетей мелькает пост «Я тот самый человек, который не видел ни одну серию «Игры престолов». Предположим, что это лукавство, иначе зачем человеку кичиться, будто он что-то не видел. Но специально для невидевших (к тому же в преддверие начала нового сезона из интернета «По требованию правообладателей» удалили все серии «Игры престолов»), вкратце перескажем сюжет.

На планете, похожей на Землю, но не на Земле, живущей по законам Средневековой Европы, правил хороший добрый король. Но то ли король погиб сам, то ли его отравили, в общем, разразилась война. А кроме войны, приближается зима, которая будет длиться непредсказуемое количество лет. Это страшное время на планете. Ничего не растет, холодно, темно, людям грозит голод. Но, самое страшное, что во время аномальных холодов просыпаются «белые ходоки», которые спят под снегом, - загадочный народ, не принадлежащий ни миру мертвых, ни миру живых.

Седьмой сезон заканчивается на том, что Джон Сноу, последний из оставшихся в живых наследник дома Старков, объезжает королевства, призывая бросить распри и выступить совместно против общего врага. Враждующие королевства не особенно осознали масштаб угрозы и потому решают свои проблемы. Одни, как Дейнерис Таргариен, владелица авиации в виде трех драконов и армии кастратов в кожаных обрезках, выступает на стороне Джона Сноу, поскольку хочет вернуть себе Железный трон и стать владычицей земель. А вот восседающая на железном троне королева Серсея, несмотря на обещание присоединиться, снова двурушничает и решает запастись попкорном, наблюдая, как север и мертвецы колошматят друг друга.

Во время аномальных холодов просыпаются «белые ходоки», которые спят под снегом, - загадочный народ, не принадлежащий ни миру мертвых, ни миру живых

Game of Thrones Season 8 Official Promo: Together (HBO).Game of Thrones returns for its final season on April 14.

Что будет в сериале

О том, что произойдет в восьмом сезоне - можно только догадываться и строить предположения. Дело в том, что сериал опережает цикл романов Джорджа Р. Р. Мартина, к тому же книгам веры нет, неоднократно кинособытия шли вразрез даже с уже выпущенными томами. НВО строго-настрого запретило актерам спойлерить, съемки происходили в атмосфере строжайшей секретности, были даже задействованы специальные люди, призванные отстреливать любопытные дроны, пролетающие над съемочной площадкой с целью что-нибудь разнюхать.

Так что официальных ориентиров, кроме двухминутного трейлера, у зрителей не осталось. Но, как выяснилось, и из этих двух минут можно выудить очень много.

1. Брат и любовник коварной королевы Серсеи Джейми Ланнистер окончательно встал на путь исправления. Он сдержал слово и пошел воевать с «белыми ходоками».

«Джейми Ланнистер всё таки перешёл на сторону севера! не остался со своей сестрой крысой. мужик!!! +100 к карме ему», - отмечают пользователи.

2. Беременность Серсеи закончилась провально. Этот вывод сделан на основании появившегося кадра Серсеи с кубком вина. В конце прошлого сезона брат Серсеи Тирион заметил ее беременность только по тому обстоятельству, что Серсея не пила. Однако в трейлере она опять взялась за старое.

3. Джон Сноу, взявшийся собирать народ на битву с мертвецами, научился летать на драконе. Это поклонники прочитали по глазам Арьи Старк. На кадрах ролика показано приближение драконов, при виде которых народ Севера разбегается куда попало. И только Арья не убегает, а радостно глядит на чудовищ. Судя по всему, радость вызвана тем, что на драконе Арья увидела своего брата Джона, - решили фанаты.

Именно Арье отдана львиная доля трейлера, из чего можно сделать вывод, что она сыграет какую-то очень важную роль в восьмом сезоне. К тому же Мейси Уильямс, актриса, исполняющая роль Арьи, слывет главной спойлерщицей и время от времени публикует в своем инстаграмме интересные фото, дающие почву новым фанатиком теориям. Недавно Арья-Мейси запостила окровавленные кроссовки с хештегом «последняяоставшаясяженщина». На этом основании поклонники тут же предположили, что Арья останется единственным выжившим женским персонажем и, возможно, займет железный трон.

Напомним, что в прошлых сериях Арья присоединилась к таинственному объединению безликих, научилась менять лица и составила список врагов, которых она должна убить (возглавляет список королева Серсея). От Арьи поклонники давно ожидали чего-то из ряда вон. Выдвигаются предположения, что в фильм вернется и сыграет какую-то важную роль Якин Хгар, безликий учитель Арьи. Поклонники почти уверены, что Якин и фехтовальщик из Бравооса из первого сезона, научивший девочку фехтованию - один и тот же человек. Важное место в спорах занимает вопрос, кто сильнее: два живых дракона или один мертвый. В прошлом сезоне из-за оплошности Дейнерис, один из драконов утонул в полынье. Его выловили и оживили белые ходоки и теперь дракон воюет на стороне мертвецов, изрыгая синее пламя, похожее на пламя Газпрома.

Про «Газпром» упомянуто неслучайно, «русский след» у любителей пофантазировать по поводу продолжения сериала - в приоритете.

Версия про Россию

«Мало до кого доходит, что Белые ходоки в сериале - это Советская Россия», - пишут фанаты. Одна из самых смешных версий гласит, что Мартин зашифровал в «Игре» современную историю Европы. Согласно этой теории, белые ходоки, ожившие мертвецы - это русские в представлении европейцев. Стена, отделяющая мир мертвых от мира живых - это железный занавес. Одичалые, живущие за стеной - это народы бывших соцстран Восточной Европы. Ну а Мать Драконов, понятное дело, США со своим ядерным оружием - драконами, которые якобы движимы некими благородными чувствами и идеями.

Учитывая, что первые главы книги «Песнь льда и пламени» Мартин начал писать еще в 1991 году, под развал СССР и после падения Берлинской стены, некоторые доводы можно счесть небезосновательными.

Сторонники пророссийской теории фильма видят в Джоне Сноу, вновь объединившем северные земли - Владимира Путина. Посему финал восьмого сезона очень любопытен с точки зрения выводов, которые сделают из него любители теории заговоров. Потому что какой бы ни был финал, сторонники «российской теории» тут же определят, что думает Мартин о будущем России, какое будущее нам определили европейцы и вообще, грозит нам примирение или нет?

Среди российских поклонников довольно много фанатов предводителя мертвецов «Короля ночи».

«Свободу жителям Заполярья», - пишут они в комментариях.

К слову, как заметили сами же фанаты, зачастую фанатские версии оказываются куда интереснее придуманного Мартином. И, скорее всего, сам Мартин посиживает на сайтах, тырит хорошие идеи для написания сценария.

Историческая версия

Варианты развития событий восьмого сезона есть и у историков. (Ничего удивительного, серьезные ученые, среди которых, например, наш историк Тамара Эйдельман тоже смотрят «Игру» и готовят по «Игре» доклады и научные выступления). «Игру» часто сравнивают с «Властелином колец» Толкиена, на том основании, что прообразом миров двух авторов стала средневековая Европа. Однако в двух произведениях отличается принцип построения. Толкиен строил свои миры как лингвист: сначала он создал языки и, посчитав, что искусственней язык оживает, если связан с мифами, создал мир бытования для языка.

(Если бы книги не было и сценарий сериала к «Властелину» взялся писать Толкиен, то фанаты не смогли бы предугадать ничего. Потому что события мира Толкиена непредсказуемы).

И совсем другое дело Мартин. Сын грузчика, получивший образование журналиста не в первостатейном вузе, он не мог похвастать изумительным знанием языков. Потому ничего такого не придумал. Как утверждает историк Тамара Эйдельман, путь Мартина шел не от языка, а от географии. (Не зря на заставке «Игры» появляется уже ставшая знаменитой карта).

В отличие от Толкиена, историки могут предсказать Мартина, ведь в каждом повороте сюжета он опирается не только на свою фантазию, но и на события общемировой истории. Каждой географической территории «Игры престолов» соответствует некоторая территория на карте средневековой Европы. Так вольный город Браавос - это средневековая Италия. Эссос - восточные территории. Железные люди, бесспорно, викинги… То, что Джон Сноу запустит одичалых за стену, историки знали намного раньше фанатов. Стена изо льда и магии, построенная на севере - вовсе не Великая Китайская стена и уж тем более - железный занавес. Это - так называемый Адрианов вал, построенный в 120 году на севере Англии императором Адрианом для защиты своих территорий от мигрантов.

Уроки истории говорят нам, что в конечном итоге все стены оказываются бессмысленными и Джон рано или поздно должен был открыть ворота одичалым.

Под сектой убийц «безликих» - Мартин вывел ассасинов или гашишинов, самых известных убийц в Европе, наводящих ужас. Считалось, что предводитель ассасинов показывал своим подопечным рай на земле после чего они становились идеальными убийцами, которых, в том числе, нанимали для ликвидации высокопоставленных европейцев. Были случаи когда ассасины принимали христианство, становились истовыми католиками, только для того, чтобы осуществить свою цель и добраться до «заказанного» в единственно возможном месте - в храме. Ассасины закончили существование, когда пришли монголы и захватили их крепости. Учитывая, что монголы послужили прообразом для создания Мартином дотракийцев, тоже можно делать выводы и предположения.

Мартин и «Война алой и белой розы»

Из выступлений самого Мартина все знают, что в хребте истории «Игры престолов» лежит противостояние Ланкастеров и Йорков, получившее название «война алой и белой розы». Правда, что там было и чем закончилась война, многие позабыли. В 15 веке Англией правили Ланкастеры, захватившие власть, как Роберт Баратеон. Глава государства Генрих Шестой, был приличным, но мягким и безвольным королем, которым крутила его жена Маргарита Анжуйская, невероятно красивая, жаждущая власти женщина (Серсея и есть). Долгое время у них не было детей, считалось что король не может, потом родился сын, настоящим отцом которого называли, правда, не брата Маргариты, а одного из придворных (История с королем Джофри и детьми Серсеи налицо). После рождения ребенка король был так потрясен, что тут же впал в депрессию и не смог управлять государством. Понятно, что править очень хотела Маргарита, однако никто ей не позволил и протектором назначили Ричарда, герцога Йоркского. Ричард правил умело, однако по понятным причинам не смог найти общий язык с королевой. Та интриговала, бесилась и как только мужу стало лучше - немедленно подговорила выкинуть Ричарда из Совета.

Поклонники считают, что королева Англии Маргарита Анжуйская - прообраз Серсеи из "Игры престолов"

С этого момента началось знаменитое противостояние. Обиженный Ричард уезжает в Йорк и начинает войну, чтобы вернуть себе звание протектора (аналогия с Нэдом Старком очевидна).

Маргарита делает множество позорных шагов. Например, когда в бою Ланкастеры убивают Йорка, то гнусно глумятся над его телом. Поверженному герцогу отрубили голову, надели бумажную корону и водрузили голову на обозрение в его родном же Йорке. В другом эпизоде войны Маргарита призывает своего восьмилетнего сына решить, что делать с пленниками, которых умоляет помиловать его король-отец. «Убить», - немедленно отвечает восьмилетний мальчик…

История дает свой ответ на вопрос, что происходит с честолюбивыми женщинами, захотевшими власти. С ними всегда все происходит плохо. Маргарита теряет сына, мужа, оказывается в Тауэре, откуда ее выкупает родственник, французский король. Но когда она приезжает во Францию, родственник заставляет ее переписать на него все земли. Так, раздавленная, нищая, на правах приживалки она доживает век при дворе своего благодетеля.

Видимо, участь Серсеи будет подобной. Вряд ли она погибнет: «живи и помни», - вот урок истории для подобных женщин.

Чем закончится дело

Война алой и белой розы закончится неожиданно и если мы читали шекспировскую трагедию «Ричард третий», то, примерно, представляем себе, как.

Фигура Ричарда Третьего - это прообраз Тириона Ланнистера. Правда, у Шекспира Ричард описан как жуткий злодей, убивший собственных племянников, но историки спорят, а не оклеветан ли Ричард, и Мартин, склоняется к версии «оклеветан». Ланкастеры и Йорки продолжают бессмысленно и жестоко убивать друг друга, пока не появляется неожиданный герой. Некий дальний родственник Ланкастеров женится на Елизавете Йоркской и тем самым заканчивает войну, основав династию Тюдоров.

Так, исходя из исторических параллелей, можно сделать выводы, что мир в семи королевствах воцарится после бракосочетания. Возможно, одного из Ланнистеров (или Таргариенов) с одной из девиц Старков. Какие могут быть варианты?

В этом месте вспоминается фраза Мартина о том, что финал понравится не всем. Возможно, далеким родственником окажется Тирион. (Есть версия что он на самом деле - Тайвин Таргариен, а Санса Старк, как мы помним, все еще замужем за Тирионом). Не сбрасываем со счетов и Арью, она девица на выданье и что мешает жениться на ней, например, Джону, учитывая, что они уже не брат и сестра, а Джон явно относится к Арье с большой симпатией.

Религиозная подоплека

Наши писатели-фантасты Мартина ненавидят. Так в прошлом году на слете фантастов в пансионате «Лесные дали» гневной тирадой разразился Сергей Лукьяненко. На семинаре зашла речь о новых приемах в фанастике и обычно добрый Лукьяненко захлебнулся гневом, заявив, что Мартин фуфлыжник и никаких новых приемов не создал.

- Мартин ничего не придумал. Он сделал банальный перевертыш: нарушил табу и стал убивать своих героев и детей. Нарушить табу очень просто, - кричал автор «Дозоров».

Убийство главных героев, принесение их в жертву стало своеобразной фишкой Мартина. Однако даже самые преданные фанты, прощавшие все, заметили: в седьмом сезоне жертв стало не по-мартиновски мало. Если кем и жертвовали, то тем, кого не жалко. Сериал потерял неожиданные сюжетные повороты.

«Надеюсь, в 8 сезоне выяснится, что Дейнерис гермафродит или что Бран всё это время мог ходить, просто ему было лень», - пишут комментаторы, видимо, помнящие «неожиданные повороты» Санта Барбары, где одна из героинь ездила на инвалидной коляске, а потом встала и пошла как ни в чем не бывало, объяснив, что притворялась для отвода глаз.

О том, что в фильме не осталось великих уверток, говорили многие кинокритики, в том числе, Антон Долин. Компенсировать недостачу смертей, по мнению критика, необходимо в восьмом сезоне, где по законам большой сказки обязан быть хэппи-энд, но путь к которому обязан пройти через колоссальную жертву.

(Не уверена насчет хэппи-энда, но колоссальная жертва должна произойти, хотя и не по закону «большой сказки», а по закону человеческой истории).

Историков давно интересует религиозная составляющая «Игр». Замечено, что разным территориям Мартин дал разные религии, каждая из которых представляет какой-то кусочек христианства. На севере молятся утонувшему богу, что можно представить как обряд крещения. «Семерым» молятся на юге, - это вариант нашей «Троицы», с востока приходит единый бог огня…

Наши писатели-фантасты Мартина ненавидятФото: EAST NEWS

Есть даже мощное ответвление ересей в виде, например, септы его Воробьейшества. Казалось бы, у всех этих религий есть все от христианства, кроме одной самой важной идеи. И это, конечно, идея милосердия.

Думается эта лакуна не случайна. Отсутствие этого понятия и заставляет Королевства на протяжении семи сезонов вести грызню между собой, делая немыслимые подлости, сбрасывая детей со скалы… Конца войне не предвидится, ведь для того чтобы она закончилась, нужно, чтобы в мир Семи Королевств пришло понятие милосердия. А придет оно, судя по всему, с жертвой. И именно потому она и должна быть огромной, чтобы не просто удовлетворить критиков и фанатов, а объединить Королевства на основе веры в единого бога. И в этом случае аналогии тоже понятны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бран Старк из «Игры престолов»: «Страшного предводителя Белых Ходоков играет наш веселый каскадер!»

Актер Айзек Хэмпстед-Райт рассказал «Комсомольской правде» о том, кто скрывается под маской Короля Ночи, как ему работалось с великим Максом фон Сюдов и своем заветном желании получить меч ниндзя, чтобы разить нечисть (подробнее)