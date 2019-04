Чем закончится 8 сезон «Игры Престолов»: спойлеры подскажет история

Похолодание в марте и неожиданно выпавший снег в начале апреля не стали неожиданностью для фанатов «Игры престолов». Они-то готовы к тому, что Зима придет 15 апреля. В этот день стартует финальный, 8 сезон самого популярного и дорогостоящего сериала в истории ТВ.

«Зима близко» - самая частая фраза из «Игры престолов», а также девиз дома Старков, веками правившего негостеприимными северными землями. В восьмом сезоне на планете, где происходит действие «Игры» начнется настоящая зима, которая продлится много лет. С началом зимы оживает страшная сила, живые мертвецы, именуемые белыми ходоками во главе с королем Ночи. Апокалиптическая битва живых с мертвецами развернется перед зрителями в финальном сезоне.

Как ждут фильм

Создатели обещают, что финальная часть станет самым масштабным событием в истории телевидения. Шесть серий примерно по 90 минут, каждая из которых будет выглядеть как полноценный фильм.

Сказать, что фанаты сильно ждут восьмой сезон - ничего не сказать.

За неделю двухминутный трейлер, вышедший в начале марта, собрал уже три миллиона просмотров и кучу комментариев.

