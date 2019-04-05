«Наш ребенок вряд ли выживет»: Жена 61-летнего Алека Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз

Супруга голливудского актера Алека Болдуина сообщила в Инстаграме, что ждет пятого ребенка. Но вместо поздравлений поклонники пишут ей слова сочувствия. 35-летняя Хилария Болдуин решилась на нелегкое признание: она вряд ли сможет сохранить эту беременность – угроза выкидыша слишком велика. Сердечко малыша бьется очень медленно, и прогнозы врачей неутешительны.

- Я хочу сообщить, что вероятнее всего у меня скоро случится выкидыш, - написала супруга звезды экрана на своей странице. - Я всегда говорила, что если еще раз забеременею, то сразу же расскажу вам об этом. Я не хочу делать вид, что все прекрасно. Мне кажется, очень важно говорить правду. Надеюсь, мой опыт поможет и другим людям. В первом триместре многие женщины пытаются скрывать свою беременность, но для меня это довольно сложно. Меня тошнит, я устала, мое тело меняется. Я больше не хочу притворяться, надеюсь, вы меня поймете. Вот, что сейчас происходит: у эмбриона есть сердцебиение, но оно очень слабое, а еще плод медленно развивается.

По словам Хиларии, сейчас они с Алеком никак не могут повлиять на ситуацию. Супруги просто ждут, что будет дальше. Врачи предупредили их, что шансы на то, что малыш выживет, очень маленькие.

hilariabaldwin I want to share with you that I am most likely experiencing a miscarriage.

- Муж и дети помогают мне держать себя в руках и смотреть на мир позитивно даже в трудных ситуациях. Я также благодарна моим друзьям и докторам — все они невероятно добры ко мне. Я надеюсь, что мое признание избавит и других женщин от страха говорить на эту тему, - говорит Хилария.

Жена Алека Болдуина попросила журналистов не тревожить ее семью и пообещала, что будет делиться новостями в Инстаграме.

В семье уже подрастают четверо детей – дочка Кармен и сыновья Рафаэль, Леонардо и Ромео. Своего четвертого ребенка Хилария родила в мае прошлого года. Алек Болдуин тогда стал отцом в пятый раз – у него есть дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер. Судя по снимкам в Инстаграме Хиларии, Алек - отличный отец, который прекрасно справляется со своей малышовской командой.

hilariabaldwin The only time we could have a little birthday celebration today for daddy s birthday today was to visit him at work

Актер познакомился со своей второй женой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Хилария тогда работала инструктором по йоге. Эффектная брюнетка настолько очаровала Болдуина, что он решился сделать ей предложение всего через год после знакомства. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года. На протяжении романа они активно переписывались в Твиттере, пока не стали жить под одной крышей. По словам друзей Болдуина, этот роман явно пошел ему на пользу: у артиста словно открылось второе дыхание. Алек заметно похудел и помолодел, стал более подтянутым и счастливым. Он даже стал вегетарианцем – чего не сделаешь ради любимой.

С первой женой Ким Бейсингер Алек развелся в 2002 году, они были женаты с 1993 года. Алек долгое время не ладил с дочкой Айленд, но сейчас папа и дочь живут душа в душу. 23-летняя наследница актера стала моделью и делает вполне успешную карьеру.