Возрастным профессионалам помогут «перезагрузить» карьеру

Опытные люди всегда высоко котировались на рынке труда. Однако сегодня работодатели особо ценят сотрудников, если они обладают современными знаниями и навыками. Ветеранам трудового фронта может не хватать образования, полученного еще на старте карьеры. Поэтому людям в возрасте, чтобы успешно продолжать работать, необходимо повышать квалификацию и получать новые навыки.

Помочь в этом возрастным леди и джентльменам призван федеральный проект «Старшее поколение» (что это такое - см. «Справку «КП»), разработанный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В рамках этого проекта началось профессиональное обучение и дополнительное образование людей предпенсионного возраста - это те, кому осталось меньше пяти лет до выхода на пенсию. Программой будут охвачены все регионы.

Это масштабная программа даже в рамках страны. Достаточно сказать, что с 2019 года повысить квалификацию или освоить новую профессию ежегодно смогут не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста. Планируется, что к концу 2024 года в общей сложности новые знания и навыки получат более 450 тысяч человек!

Надо сказать, что окружающий нас мир создан в основном руками представителей старших поколений. Об этом, кстати, часто забывают молодые да ранние, которые уверены - все, что было до них, это лишь репетиция перед их выходом на сцену. Однако вклад людей зрелого возраста в экономику остается весьма ощутимым. Например, согласно данным Росстата, в 2017 году в экономике России были заняты 7,1 миллиона людей старше трудоспособного возраста. Более того, их вклад со временем только увеличивается. Так, в 2014 году удельный вес людей старше трудоспособного возраста в общей структуре занятости составил 9,1%. А в 2017 году работающие пенсионеры составляли 9,8%. Это связано с увеличением ожидаемой продолжительности жизни россиян и сокращением уровня смертности. Поэтому, с одной стороны, старшим хочется подольше быть в обойме и вести активную жизнь. А с другой - и само государство заинтересовано в том, чтобы возрастные специалисты смогли обрести второе дыхание. Не случайно в федеральном бюджете на реализацию этой программы предусмотрена внушительная сумма - 30 миллиардов рублей до 2024 года. Согласно прогнозам, в ближайшие годы в силу объективных причин численность населения трудоспособного возраста будет сокращаться. А значит, граждане старших возрастов, освоившие новые технологии, будут востребованы все больше.

ПОСЧИТАЕМ?

Средняя стоимость курсов - 53 тысячи рублей

Но все расходы по обучению берет на себя государство.

По словам экспертов, средний срок обучения составит 3 месяца. Средняя стоимость за весь курс - порядка 53 тысяч рублей. Для незанятых граждан предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы занятости в поисках работы, предусмотрена небольшая стипендия.

В рамках проекта будут широко использоваться самые разные технологии: обучение с отрывом от производства и без отрыва, дистанционное обучение и т. д. Продолжительность курса может варьироваться от 18 до 500 учебных часов.

СПРАВКА «КП»

Что такое проект «Старшее поколение»?

В эту программу заложен комплекс мер по системной поддержке и повышению качества жизни граждан старшего возраста. Цель проекта - помочь людям старших возрастов вести жизнь максимально полно и с удовольствием. Обучение и повышение профессиональной квалификации также работает на эту цель. Новые знания и навыки помогут быть востребованным на рынке труда. А это важно не только для того, чтобы иметь источник заработка помимо пенсии. Человек - это социальное существо, и ему жизненно необходимо сознавать, что он продолжает активно участвовать в жизни общества. Одним из критериев успешности проекта будет увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Кстати

ВОПРОС - РЕБРОМ

Кто имеет право снова стать студентом?

В эту программу попадают люди предпенсионного возраста, в том числе выходящие на пенсию досрочно. При этом право на обучение имеют как работающие граждане, так и люди, потерявшие работу. Для участия в программе обучения надо обратиться либо в службу занятости, либо в Академию «Ворлдскиллс Россия» (зарегистрировавшись на сайте программы 50plus.worldskills.ru), либо к своему работодателю.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ!

Не на пенсию, а за парту

Константин ИВАНОВ

Ученики категории «50+» получат образование международного уровня.

Одним из проводников образовательной программы для возрастных работающих граждан, которым предстоит совершить «перезагрузку» своей профессиональной карьеры, станет Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

- Помимо актуальных профессиональных навыков, требующихся сегодня в широком перечне традиционных рабочих специальностей, мы даем людям возможность освоить компетенции, которые в обществе до сих пор считаются элитарными, - подчеркивает Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». - Это мехатроника, промышленный дизайн, виртуальный мерчандайзинг и прочее. Теперь благодаря нашим образовательным программам эти профессии рискуют превратиться в массовые и даже более того - стать отличительным знаком тех, кому за пятьдесят. Люди в возрасте с активной жизненной позицией вполне могут их освоить, причем в соответствии со всеми международными требованиями, что, конечно, является несомненным плюсом для работодателей.

Перечень компетенций широк. От флористики и хлебопечения до веб-дизайна и разработки мобильных приложений. Сварочные технологии, кирпичная кладка, электромонтаж, кузовной ремонт, столярное и плотницкое дело стоят на одном международном уровне с фотографией и звукорежиссурой, технологиями моды и дизайном интерьеров. Полный список можно узнать на сайте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Пилотный образовательный проект стартовал в девяти городах: Казань, Великий Новгород, Боровичи, Тюмень, Тобольск, Реутов, Екатеринбург, Томск и Москва. Для него были отобраны лучшие учебные площадки. Свыше 400 человек вошли в первые студенческие группы, им предоставлен выбор из 39 программ по 27 компетенциям, но уже в апреле список будет расширен. До конца 2019 года образование мировых стандартов получат 25 тысяч россиян предпенсионного возраста из всех регионов России.