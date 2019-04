Научно доказано: кошки понимают человеческую речь

«Кис-кыс-кис» - на этот зов почему-то откликаются почти все кошки. А на собственные имена они реагируют? У хозяев домашних питомцев однозначного мнения нет. Одни уверяют: позовешь кошку - «Мурка, Мурка, Мурка», к примеру, она приходит. Другие свидетельствуют: не дозовешься.

Проверить, как обстоят дела на самом деле - насколько «отзывчивы» кошки, взялись японские ученые, ведомые Ацуко Сайто (Atsuko Saito) из Университета Токио (Department of Cognitive and Behavioral Science, University of Tokyo) и Казутака Шинозука (Kazutaka Shinozuka) из центра изучения мозга (RIKEN Center for Brain Science).

Японцы провели несколько экспериментов и «поговорили» в итоге с 78 кошками, из которых одни проживали у своих хозяев, а другие находились в «общем пользовании» - их держали в так называемы кошачих кафе (cat cafе), выпуская к посетителям. И тем и другим давали прослушать несколько очень похожих слов. Одно являлось кличкой, а четыре других — были ей созвучны. Скажем, кошка по имени Мурка могла услышать: «Турка, Бурка, Мурка, Дурка, Шурка» - слова одной длины и с одинаковым ударением. Их произносили либо хозяева либо служащие, которые постоянно ухаживали за питомцами. То есть, люди хорошо знакомые кошкам.

Далее экспериментаторы, обращаясь к кошке, «смешивали» ее кличку с кличками других кошек из числа, проживающих вместе с ней в cat cafе. И в конце концов проделывали то же самое, но разными голосами — кошек «звали» совершенно незнакомые им люди.

Кошки приходят на зов, когда им что-то от вас надо.

Более половины участниц экспериментов реагировали исключительно на свою кличку. А на созвучные слова не реагировали. Откликаясь, кошки шевелили ушами, поворачивали головы. И то и просто подходили к зовущему.

И самое удивительное: из нескольких кошек, находившихся рядом, откликалась лишь та, чье имя звучало. Остальные, что называется, и ухом не вели.

Вывод ученых: кошки понимают, что обращаются именно к ним, не путают созвучные слова, отличая среди них свою кличку. Потому что разбираются в фонетике человеческой речи. Но прибегают к позвавшему не из чувства уважения к нему — мол, «Звали, хозяин?», а в надежде что-нибудь получить — вкусняшку или что бы за ухом почесали хотя бы.

Кошки нас внимательно слушают и все понимают.

Японцы подробно описали свои исследования в статье под названием Domestic cats (Felis catus) discriminate their names from other words.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Больше всего на свете кошки любят своих хозяев

Исследователи из Университета штата Орегон (Oregon State University) задались целью выяснить, что кошкам больше всего нравиться делать: кушать, играть, общаться с хозяином или что-нибудь обнюхивать. Моника Уделл (Monique A.R. Udell, Department of Animal and Rangeland Sciences, Oregon State University,) с коллегами набрали для экспериментов 50 домашних кошек (Felis silvestris catus), на несколько часов лишили их возможности заниматься всеми этими привычными делами — то есть, кушать, играть, общаться с хозяином и обнюхивать. Далее кошкам предоставили возможность выбрать занятие — то есть, покушать, поиграть, пообщаться с хозяином или обнюхать какой-нибудь незнакомый предмет.

Более половины испытуемых выбрали общение с хозяином — первым делом бежали к нему, ластились, мурлыкали. А уж потом начинали интересовать едой. Еда оказалась для кошек на втором месте — её предпочли чуть больше одной трети.

Своим экспериментом ученые по сути опровергли миф о том, что кошки крайней эгоистичными и равнодушны к человеку. Нет, общение с людьми — им в удовольствие.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в научной статье под названием Social interaction, food, scent or toys? A formal assessment of domestic pet and shelter cat (Felis silvestris catus) preferences

КСТАТИ

Ваша кошка левша или правша?

Предпочтение той или иной передней конечности - левой или правой - это не особенность, присущая лишь человеку. Среди животных тоже, оказывается, существует такое разделение - на правшей и левшей. Точнее выражаясь, на праволапых и леволапых. В этом зачем-то удостоверились психологи Дебора Уэллс (Debora Wells) и Сара Милсоп (Sara Millsopp) из Королевского университет Белфаста в Северной Ирландии (Queen's University Belfast in Northern Ireland). Объектами их исследований стали кошки.

Дебора и Сара изучили поведение 42 особей - 21 кошку и 21 кота. Почти все попавшиеся им кошки оказались правшами, за исключением одной. А коты, наоборот, были левшами Опять же, за исключением одного, который владел обеими лапами одинаково ловко.

Выясняли ученые так: отгораживали кусочек рыбки фанеркой. В фанерке оставляли дырку, в которую животное не могло просунуть голову, чтобы ухватить кусочек. Но могло выудить его лапкой. Тут и прояснялось, кто из испытуемых правша, а кто левша. Левши тянули к кусочку левую лапку, правши, соответственно, правую.

В чем смысл открытия, Дебора и Сара не объясняют. Но не собираются останавливаться в научном поиске. Их ближайшая цель определить правшей и левшей среди собак и лошадей.