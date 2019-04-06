«Не хотел подставлять друга»: москвич объяснил свой побег из полиции через окно

В отделении полиции Люблино в субботу, 6 апреля, случился весьма необычный побег. Дать деру решил не преступник, а свидетель по уголовному делу. Мужчина сам явился в участок и ждал, когда его вызовет следователь в коридоре на втором этаже. Что уж там ему взбрело в голову, но давать объяснения он передумал. Нет бы уйти из здания по-человечески. Но лестнице и двери он предпочел окно.

- Он открыл окно и прыгнул вниз. Сотрудники оказали ему первую помощь и вызвали медиков, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Обошлось без серьезных травм. Но с подозрением на перелом ноги его все-таки госпитализировали. Позже мужчина объяснил свой поступок. Он рассказал, что не хотел подводить друга и давать показания против него. Как удалось выяснить «КП», в этот день приятель беглеца был задержан по подозрению в хранении наркотических веществ.