Валентина Терешкова стала героиней американских сказок

"Комсомольская правда" продолжает знакомить читателей с современной литературой. На этот раз мы представляем второй том "Сказок на ночь для юных бунтарок".

Первая книга с аналогичным названием, адресованная подрастающему поколению, стала супербестселлером на Западе и разошлась аж трехмиллионным тиражом. Книга имеет ярко выраженную феминистическую направленность: героини сказок исключительно женщины. И это никакие не Красные шапочки. В основу сборника вошли адаптированные для детей истории успешных дам со всего мира.

Во втором томе можно прочесть сказку про Одри Хепберн, Агату Кристи, Бейонсе и других прекрасных дам. История жизни каждой героини занимает ровно одну страничку, набранную крупным шрифтом, который легко разобрать детям. Единственной представительницей слабого пола от России стала Валентина Терешкова. Причем, первая женщина-космонавт даже изображена в книге, причем, весьма оригинально.

Сборник, вышел в издательстве "Бомбора". Читать или не читать новые феминистические сказки - предлагаем решить читателю и публикуем три истории на ночь.

Читайте очередной том книги. Фото: издательство "Бомбора"

Валентина Терешкова

Жила-была восьмидесятилетняя женщина, которая не прочь была бы отправиться в полёт на Марс в один конец. Звали её Валентина, и, когда ей было ещё двадцать четыре года, она стала первой женщиной, которая вышла в открытый космос.

Валентина обожала летать. Каждые выходные она прыгала с парашютом, днём и ночью, на землю и в воду. Когда в России начали отбирать женщин для подготовки к полёту в космос, Валентина изо всех сил старалась попасть в программу. Через несколько месяцев тяжёлых тренировок она прошла отбор и полетела в космос на корабле «Восток-6». Вскоре после взлёта Валентина поняла, что что-то не так. Расчёты по возвращению корабля на Землю оказались неверны, и вместо того, чтобы после выполнения миссии спуститься на Землю, корабль должен был полететь в открытый космос. Как бы Валентина ни любила летать, она была ещё не готова покинуть Землю навсегда. Поэтому она связалась с инженерами в центре управления, и все стали лихорадочно исправлять настройки. Неполадки удалось устранить, и Валентина смогла благополучно приземлиться. Она чудом осталась жива.

Её начальники были в ужасе и не желали признаваться, что допустили ошибку. Они заставили Валентину пообещать, что она никогда никому этого не расскажет. Лишь спустя тридцать лет она смогла открыть миру правду о своей миссии.

Теперь, когда Валентина уже состарилась, она бы с удовольствием отправилась в космос один последний раз. «Из космоса Земля кажется такой прекрасной и хрупкой, — говорит она. — Мы должны делать всё возможное, чтобы её защитить. Особенно от астероидов».

Вислава Шимборская, поэтесса

Давным-давно одна маленькая девочка протянула отцу листок бумаги. На нём она написала стихотворение. Отец надел очки и стал очень серьёзно рассматривать кривые буковки. Потом кивнул, полез в карман и достал монетку.

«Хорошее стихотворение, Вислава», — сказал он, протягивая её дочери с улыбкой.

Дома у Виславы было полным-полно книг. Она читала всё, что можно, и всё детство писала стихи. Семья была не богата, зато счастлива, в доме всегда звучали весёлые разговоры и смех, и там было много книг и кошек.

С началом Второй мировой войны всё изменилось. Немецкая армия во главе с Гитлером захватила Польшу, родную страну Виславы, когда ей было шестнадцать лет. Это было ужасное время для людей в Польше. Многие были депортированы, а интеллектуалов часто казнили. В оккупированной нацистами Польше не было места для поэтов: работа Виславы, её свобода и даже её жизнь были в опасности. Она устроилась железнодорожником, но тайно продолжала писать и выжила.

Спустя годы она сочинила стихотворение о Гитлере: в нём она представила, что он милый малыш, «маленький человечек в своём крошечном пиджаке». В конце концов, когда он был ребёнком, никто не мог представить, кем он станет, когда вырастет. Люди любили её поэзию, потому что она была удивительной. Вислава писала просто и красиво о самых разных вещах: «стулья и печали, ножницы, нежность, транзисторы, скрипки, чашки». Она находила веселье в самых неожиданных местах.

Когда она получила Нобелевскую премию по литературе, то пошутила, что это всё потому, что у её подруги есть «волшебный диван». Если на нём посидеть, то получишь премию!

Шамсия Хассани, художница граффити

Жила-была девушка, которая рисовала невероятно быстро. Она могла расписать целую стену за несколько минут и исчезнуть. Её звали Шамсия, а жила она в Кабуле в Афганистане.

У неё была отличная мотивация работать быстро: если бы её поймали за разрисовыванием стен, у неё бы были огромные неприятности. Женщины, подобные Шамсие, подвергались преследованиям со стороны тех, кто считал, что афганские женщины должны сидеть дома, а не гулять по улицам и рисовать на стенах. Афганистан мог быть опасным местом для женщин — особенно тех, которые хотели менять традиции.

Своим искусством Шамсия боролась за права женщин в своей стране. «Граффити — удобный способ борьбы, рассказала она. — Большинство людей не ходят в картинные галереи или музеи. Но если создавать искусство прямо на улице, его видят все». Шамсия не могла рисовать на больших зданиях, потому что каждая такая картина занимала бы слишком много времени, а это увеличивает риск попасться. Поэтому она выбирала лестничные пролеты, стены на узких улочках, переулки — скрытые проходы, которыми люди по-прежнему пользовались каждый день.

В основном она рисовала женщин — больших высоких женщин. Она хотела, чтобы люди их заметили и посмотрели на них по-новому. «Когда люди видят что-то каждый день — по пути на работу или в школу, — это становится частью их жизни, — объяснила она, — и в этот момент они начинают менять свои убеждения».

На одной из картин Шамссии девочка играет на красной электрогитаре. На другой картине, на потрескавшейся стене возле лестницы, высокая женщина в голубой парандже смотрит на небо.