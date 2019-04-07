Евгений Ловчев: Это не ЦСКА выиграл, это «Спартак» подарил победу

- Евгений Серафимович, «Спартак» выпал из чемпионской гонки?

- Если оглянуться на весь сезон, то он туда и не впадал. Вот посмотрите, как развивалась вчерашняя игра: молодая команда Гончаренко в первом тайме побаивалась «Спартак», который имел преимущество, и голевые моменты. Но в перерыве армейцы, как будто кто-то накричал на них, сняли с них это уважение к «Спартаку» и во втором тайме заиграли не здорово.

А «Спартак», после того как не забил Зе Луиш, просто поплыл… У ЦСКА таких моментов не было. Это говорит о том, что это не ЦСКА выиграл, а «Спартак» сам им принес победу на блюдечке. А в защите у красно-белых совсем беда. Защитники сталкиваются и, бац, забивается гол. Но ведь игрокам кто-нибудь должен рассказывать, где им находится на поле, как это делал когда-то Константин Иванович Бесков. Но тренеры «Спартака» наверное думают - они же мастера, что я им буду объяснять?

И вроде бы нормальные футболисты играют в команде, но ни один из последних пяти спартаковских тренеров так и не смог слепить нормальную защиту. Вот и второй гол привезли сами себе - все в линию выстроились в штрафной, и все без игроков были. Четыре защитника! И когда забивал Сигурдссон ни одного человека рядом не было! И я такое постоянно вижу. Когда «Зенит» забивал, Глушаков просто пешком шел в штрафной... И я задумываюсь, что, видимо, те тренеры, которые работают в «Спартаке», сами не знают, как это делается. Тогда позвали бы меня, честно говоря. Я бы этим игрокам объяснил, как и где надо находиться в конкретные моменты, когда мяч справа, слева, в центре находится. Потому что есть законы футбольные, которые просто в «Спартаке» не работают, откровенно говоря.

Я так энергично высказался по этому поводу, потому что я в шоке. Зе Луиш постоянно это не забивает. Такие мячи...

А Гончаренко молодец! У армейцев ушло восемь человек и он создавал эту новую команду. А у Кононова уже был набор игроков, которые недавно становились чемпионам. Но он сделал большую ошибку, когда в каком-то интервью сказал, что в течение четырех месяцев поставит команде игру. Если такую игру, как вчера...то там и недели бы хватило.

Что касается шансов - то ЦСКА, конечно, претендент на Лигу чемпионов. Что касается «Спартака», то и за медали с такой игрой сражаться сложно. Хотя есть одно, вернее два «но». Первое - «Спартак» сыграл уже практически со всеми лидерами, со всей верхушкой чемпионата. Теперь будет встречаться с теми, кого вроде бы должен обыгрывать. Хотя и здесь могут возникнуть проблемы... А второе «но» заключается в том, что у нас в первенстве просто нет настоящих лидеров. ЦСКА отдает очко «Уфе», «Локомотив» на своем поле с «Ростовым» на Кубок мучается; «Зенит» проигрывает «Анжи»... Долгое время руководители «Зенита» заявляли и заявляют о том, что Кубок европейский надо выиграть. Ребята, когда вы вместо Халка Заболотного покупаете, о каком международном кубке может быть разговор? Это смешно! Я в шоке от того, что его берут. Наверное, у нас просто с русским паспортом нет футболистов.

Еще один футболист меня раздражает, откровенно говоря. Когда перед недавними играми сборной получил травму спартаковец Кутепов все стали сокрушаться, ой, Кутепов, как же нам без него в защите играть?! Да это счастье, что он не играл в этих матчах. Потому что навалили бы нам... Я просто в шоке от того, что тренеры не понимают - Кутепов это слабейший игрок. Как и Заболотный.