Одноклассники впервые покажут «Орфические игры. Панк-макраме» Электротеатра Станиславский

В социальной сети Одноклассники впервые пройдут трансляции проекта Электротеатра Станиславский «Орфические игры. Панк-макраме». Пользователи ОК смогут посмотреть все 12 спектаклей проекта в прямом эфире – одновременно с тем, как их увидят зрители в самом театре.

Таким образом спектакли станут доступнее как для тех пользователей, которые не могут посетить театр, так и для аудитории Электротеатра Станиславский, которая сможет совместить онлайн и офлайн просмотр многочасового произведения. С помощью технологий точечного таргетирования ОК специально для проекта соберут заинтересованную аудиторию зрителей и будут рекомендовать трансляции тем, кто в последнее время смотрел другой контент на тему культуры в соцсети.

Трансляции будут проходить в официальной группе театра в социальной сети с 6 по 11 апреля. Смотреть их можно будет на любом устройстве: на компьютере или смартфоне. Все прямые эфиры пройдут в рамках проекта «Культурная весна», смотреть их можно будет в соответствующем разделе на видеовитрине ОК.

Одноклассники регулярно поддерживают культурные проекты, делая их доступнее для миллионов пользователей из разных регионов России. В ОК можно побывать в самых известных российских музеях с помощью виртуальных экскурсий, посмотреть театральные постановки, трансляции с современных фестивалей и образовательных мероприятий. Подобный контент пользуется популярностью у аудитории: видео и прямые эфиры собирают сотни тысяч просмотров.

«Орфические игры. Панк-макраме» — новопроцессуальный проект Электротеатра Станиславский, единое произведение в 33 актах, размещенных в 12 спектаклях. В основе проекта, номинанта премии «Золотая маска» – миф об Орфее и принцип панк-макраме, позволяющий перемежать друг с другом разнообразные стили, модусы существования и технологии.

Сюжет об Орфее и Эвридике прогоняется через самые разные «программы» — голоса, которые принадлежат ста молодым режиссерам, вышедшим из Мастерской индивидуальной режиссуры (МИР-5) Бориса Юхананова. Закон «Орфических игр» — никогда не ставить точку и всегда подхватывать заявленный мотив или идею.