Условная Арктика в Строгинском затоне

Строгинский затон. Несмотря на то, что вот уже несколько дней на улицу можно на некоторое время выйти без пуховика, лед довольно толстый - сантиметров двадцать. Двое спасателей, в оранжевых гидрокостюмах, вооружившись бензопилой, обустраивают полынью. Получается своеобразный десятиметровый бассейн с плавающими в нем льдинами разного размера и толщины.

Спасатели - ребята конкретные. В их работе важна быстрая реакция и четкое выполнение указаний. Видимо в этот раз начальник спасательной станции просто поставил им задачу - пилим полынью два на десять, и те приступили к работе не спрашивая, зачем все это.

- Что это за ребятишки на берегу? - обращается ко мне один.

- Они сейчас здесь будут плавать. - говорю

- Моржи, значит... - спасатель задумчиво смотрит в полынью. - Нужно, значит, ледышки в расчистить, порежутся же.

Объясняю спасателям, что не надо ничего вытаскивать, наоборот, с плавающими ледышками - самое то для хорошей тренировки, условия максимально приближенные к боевым.

- Там же на Северном полюсе никто не будет лед из полыньи вытаскивать, а ребятам как-то все это переплывать придётся.

- На Северном полюсе? - спасатели смотрят на меня круглыми глазами.

Рассказываю им про Дмитрия и Матвея Шпаро, как один ходил на Северный полюс на лыжах, а другой проделал тоже самое в полярную ночь, про школьников, которые в одиннадцатый раз пойдут в путешествие на лыжах на вершину планеты, про подготовку к этому походу в зимнем карельском лагере «больше приключение», погодные условия в котором, чуть ли не суровее чем на полюсе, про торосы и волокуши. Получается что-то вроде приключенческого романа в кратком изложении. И тут, в заветную точку прилетает вертолёт...

- А нам как туда попасть? - перебивает спасатель.

- Нужно быть школьником. - огорчаю его.

Московские школьники, участники Большой Арктической Экспедиции показали, как залезть в ледяную полынью и выйти из нее сухимиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тем временем начинается тренировка. Подростки надевают поверх пуховиков специальные гидрокостюмы и по очереди проплывают на спине условное препятствие. Несколько лет назад я тоже так плавал на этом же месте и это были очень классные ощущения! Одна из участниц похода к полюсу рассказывала мне, что шла в походе несколько дней и все ждала, когда же во льдах будет подходящая трещина, чтобы ее переплыть, так ей понравилось это занятие.

Расспрашиваю руководителя экспедиции Матвея Шпаро, в чем уникальность похода этого года.

- Новые дети! - отвечает Матвей, - Ты когда встречаешь этих ребят, у которых сейчас должна исполниться мечта, которым только предстоит оказаться на вершине планеты, то ты сам заряжаешься от них позитивом!

- Не иссякает количество детей, которые хотят туда попасть?

- Количество мечтателей в нашей стране никогда не иссякнет! - улыбается Матвей.

Я то знаю, чем необычна именно эта экспедиция лично для Матвея.

В этом году в поход к вершине планеты отправится Катя Шпаро, дочка МатвеяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для одной из школьниц, совершившей свой первый поход на лыжах в пять лет, попасть в это приключение было очень важно. Её отец и дед - великие путешественники, с детства она слушала рассказы про Арктику, она очень серьезно готовилась, потому что знала, что в поход нельзя попасть по какому-то блату, и что спрос именно с неё будет чуть ли не больше чем со всех претендентов вместе взятых (так оно и было). В этом году в поход к вершине планеты отправится Катя Шпаро, дочка Матвея.

- Мне все время казалось это какой-то сказкой, что этим занимаются только великие люди. Мне очень нравились рассказы папы и дедушки про их приключения, до какого-то возраста я даже не понимала, насколько великие вещи они делают, куда они вообще ходят. Когда поняла, начала гордиться ими. Лет в 14 я стала понимать, что это реально и молодежные экспедиции туда доходят. До большого испытания в Карелии мы с папой ходили в парк, я надевала рюкзак по весу такой же, как и предстоит носить на полюсе, преодолевала склоны похожие на торосы. В походе в Карелии я не думала, что у меня есть какие-то преимущества, наоборот, было больше ответственности - нужно было доказать, что я никого не подведу и что я все могу именно сама. Мне кажется, что когда я дойду до полюса я стану ближе к «походной» части своей семьи.

Условная Арктика в Строгинском затонеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Мне очень понравилось что дочка выбрала именно это путешествие. - улыбается Матвей. У неё было много возможностей, у нее же Папа путешественник - можно было на катамаранах, на собачьих упряжках, но пешком с рюкзаком тяжелее всего, и ей, по-моему, это очень нравится.

- Но дочка, это же не какой-то абстрактный школьник, хоть и ха них ты несёшь огромную ответственность. Ты не считаешь, что этот поход будет сложнее предыдущих?

Мы три дня назад разговаривали, как выстраивать в этом походе взаимоотношения, - Матвей становится более серьезным, - я ей говорю, ты давай обращайся ко мне Матвей Дмитриевич, потому что там ты будешь абсолютно таким же участником путешествия как и другие ребята, и заранее попросил не обижаться на меня, когда я буду на неё ругаться. Потому что в Арктике нужно что-то делать очень быстро и иногда я ругаюсь на всех.

Большая Арктическая Экспедиция стартует к полюсу 9 апреля и примерно через десять дней после старта должна финишировать на вершины планеты. Мы расскажем о ее результатах на нашем сайте.

А про первую экспедицию Комсомольской Правды на лыжах к северному полюсу, которую возглавлял Дмитрий Шпаро сорок лет назад, читайте здесь.