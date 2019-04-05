Президент РАН Александр Сергеев: Россия нужна Китаю в качестве интеллектуального ресурса

Соглашение о партнерстве между Академиями наук России и Китая было подписано еще в прошлом году. На днях делегация российских ученых во главе с президентом РАН Александром Сергеевым побывала с визитом в Шанхае, чтобы от общих договоренностей перейти к конкретным шагам.

- Наша первая встреча проходила в формате мозгового штурма, - рассказал журналистам профессор Сергеев. - Два дня ученые обсуждали конкретную тематику: биологические и минеральные ресурсы глубоководных морей. Тематика очень интересная, потому что океан это гигантская мировая кладовая. Мы договорились, что китайские ученые примут участие в одной из наших арктических экспедиций, которая будет проходить уже осенью 2019 года. Кроме того, в какие-то экспедиции мы пойдем вместе и будут китайские проекты, где смогут принять участие наши специалисты.

Неким символом сотрудничества в области изучения морей станет совместный эксперимент с использованием глубоководных беспилотных аппаратов. У России огромный опыт в этой области, стоит вспомнить хотя бы наши «Миры». Правда, один из легендарных подводных аппаратов сейчас в музее, а второй на складе. Китай сейчас очень сильно прогрессирует в этой области. В ближайшее время наши соседи построят аппарат, который позволит идти на глубину Марианской впадины. Но и у нас есть на Дальнем Востоке современные подводные беспилотники. Планируется эксперимент, в ходе которого два таких беспилотных глубоководных аппарата - один российский другой китайский, - будут вместе проводить исследования и в автономном режиме обмениваться информацией.

- Но мы будем изучать не только Мировой океан. Планируется развернуть сотрудничество еще в нескольких областях, - уточнил Александр Сергеев. - У нас была возможность посетить 7 или 8 институтов Китайской академии наук в Шанхае. Нужно признать, что по ряду научных направлений Китай становится мировым лидером. Одно из таких направлений это нейронауки. В 2017 году китайцы приняли очень серьезную амбициозную программу China Brain Project. О чем речь? Мы до сих пор не знаем, каким образом мозг обрабатывает информацию. И задачей этих исследовательских программ станет попытка понять физико-химические и биологические основы когнитивной деятельности мозга. Китайцы, как и все восточные люди, большие символисты. Эта программа у них идет под девизом «Одно тело два крыла». Одно крыло это нейродегенеративные заболевания - бич стареющего человечества. И мы не можем с этими недугами разобраться пока не понимаем основы функционирования могла. А второе крыло это искусственный интеллект.

По словам президента РАН, китайские коллеги добились прорыва в области исследования мозга приматов. Года два назад Институте нейрофизиологии в Шанхае впервые в мире было проведено клонирование приматов, роль первопроходцев досталась макакам. Почем это важно? Потому что экспериментаторы должны быть абсолютно уверены в абсолютной идентичности животных, с которыми они работают. Иначе эта биологическая модель не работает. И еще одна чисто китайская фишка - в рамках программы изучения мозга они стали создавать трансгенных приматов. В Китае нет таких жестких ограничений, которые существуют в США и Европы. И это дает им возможность дальше продвинутся в «запретных» областях науки. Поэтому с ними обязательно надо сотрудничать. А другое направление сотрудничества связано с Центром синхротронного излучения. Этот комплекс, включающий синхротрон и два лазера на свободных электронах, через некоторое время будет лидирующим в мире комплексом по диагностике различных веществ, материалов, живых объектов, биомолекул, вирусов и так далее.

- За последние 15 лет Китай очень сильно вложился в науку, - рассказал Александр Сергеев. - По цифрам это ежегодно более 2 процентов ВВП. А китайский ВВП догоняет Америку, сейчас они выходят на цифру около 13 триллионов долларов (у США 19 триллионов). И 2% от такого гигантского ВВП это огромные вложения. Но китайская наука очень сильно поддерживается не только финансовыми вливаниями, но и привлечением очень сильных кадровых ресурсов со всего мира. Если средняя заработная плата в Китае около 800 долларов, то молодой специалист, который приходит в науку после университета, уже на входе получает приблизительно в два раза больше. Оклад доцента в университете в переводе на наши деньги 300 тысяч рублей. Лет 15 назад утечка мозгов из Китая носила массовый характер. В западные университеты уезжало огромное количество талантливых людей. Сейчас этот процесс принял обратный характер. Молодежь, которая получила образование в американских вузах, и профессора, которые заняли лидирующие позиции в исследовательских центрах США - все они возвращаются назад. И в результате, глядя на эту комбинацию, можно сказать, что Китай очень грамотно воспользовался образовательной системой Соединенных Штатов, чтобы подготовить себе поколение молодых очень сильных ученых.

- А мы чем китайцам можем быть интересны?

- Во-первых, если мы говорим о глубоководных исследованиях, то у нас действительно есть задел, который является передовым. Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по исследованию газовых гидратов. Это очень серьезные запасы углеводородов в верхних слоях дна. Китайцев это очень интересует, потому что своего газа у них мало и они активно ищут возможность получения его из глубоководных месторождений. Второй момент: в нашей российской науке традиционно культивируется креативность научного поиска. Это очень нужно всегда и всем. Потому что даже если у вас, как в Китае, есть самое передовое научное оборудование, то возникает вопрос: а что исследовать с его помощью? Что искать? Ответ на эти вопросы требует интеллектуальных ресурсов. Поэтому человеческий капитал это то, что заставляет весь мир интересоваться Россией. И совершенно точно мы сейчас нужны Китаю в плане интеллектуального ресурса. А третий момент: геополитическое противостояние США и Китая привело к тому, что американцы вводят ряд ограничений по взаимодействию в научной области. Поэтому Китай вынужден искать, на кого ему опереться.