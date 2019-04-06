Теряем корни? Борщ по-московски сменили том-ям и фо бо

К Международному дню супов (есть, оказывается, такой, широко отмечается общественностью 5 апреля) были опубликованы сразу несколько опросов относительно этого блюда.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров назвал пятерку самых любимых супов москвичей. Традиционными борщами и щами там даже не пахнет. Чаще всего в столице заказывают: том-ям, солянку, вьетнамский фо бо, куриный бульон с лапшой и итальянский минестроне. Но заламывать руки с криками «Все пропало, теряем корни!», наверное, рановато. Рейтинг-то составляли рестораторы. Ну а в заведениях наши люди обычно заказывают сложные супы, которые дома варить - мороки не оберешься. Для того же фо-бо или том-яма поди поищи экзотические продукты. А в солянке по классическому рецепту - от трех до пяти видов мясных ингредиентов плюс каперсы, оливки. Ничего сверхсложного, однако попыхтеть придется. Вот и заказывают такие блюда в ресторанах, чтобы не возиться дома.

Но, между прочим, солянку назвали самым вредным супом! Это по результатам другого опроса - врачей-диетологов и гастроэнтерологов, который провели «РИА Новости». Мол, солянка содержит много холестерина, поскольку в ней много мяса. К тому же в ней используются солености - а это крайне вредно для сердечников. Ну и кисло-острая основа супа - кошмар для гастритчиков, язвенников и всех, у кого проблемы с пищеварительным трактом (а у кого их нет?!).

Ну а самыми полезными супами, по результатам того же опроса, вполне предсказуемо стали вегетарианские овощные супы. В них содержатся полезные магний и калий - нужны для сердца, нервной системы, кишечника. Супы на мясном бульоне проигрывают потому, что жирные говядина, свинина, курятина грозят повышением уровня холестерина тем любителям щей и хаша, у кого с этим были проблемы...

ВОПРОС ДНЯ

А какой у вас суп самый любимый?

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых и бахчевых культур Всероссийского НИИ риса:

- Что может быть лучше ухи, которую приготовил из щуки, которую сам поймал? Раз в неделю стараюсь выскочить на рыбалку и, если щука попадается, сразу голову от нее в дело пускаю, добираюсь до хрящиков. Еще лук нужен правильно подготовленный, картошечка, и уха получается - закачаешься.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер и предприниматель:

- Я не большой гурман, но борщ на столе - блюдо обязательное. Он должен быть наваристым, на хорошей свиной косточке, только женскими руками приготовленный.

Станислав ФИЛИМОНОВ, шеф-повар, журнал «ХлебСоль»:

- Ну, если составить первую тройку: борщ, харчо, солянка. Кто говорит, что солянка вредная, просто не знает, что ее можно отлично готовить и без копченых колбас.

А какой у вас суп самый любимый?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей БЕЛКОВ, химик-технолог пищевых продуктов:

- У меня любимый суп - гороховый. Если его по старинке готовить, то горох, конечно, приходится долго вымачивать, потом долго варить. Но современные мультиварки лично мне помогают с этой проблемой справиться.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России:

- Для меня вне конкуренции куриный суп-лапша. Только из домашних продуктов его делают, он у меня на столе часто бывает.

Татьяна КУДРЯШОВА, садовод-эксперт, радиоведущая:

- А у меня - солянка с настоящей грудинкой. Еще очень люблю суп с белыми грибами и фасолевый со свининкой.

Алена СТЕРЛИГОВА, крестьянка:

- Все в нашей семье любим супы, которые сварены из натуральных продуктов и с любовью. Время на готовку трачу одинаковое - хоть на грибной суп, хоть на борщ. Все продукты используем из нашего хозяйства, ну, может быть, кроме рыбы.