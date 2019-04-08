На Байкале на замену устаревшим очистным сооружениям построят самые современные

Новые нормативы для сточных вод в Байкал могут появиться через три месяца: Минприроды России предлагает по самым опасным элементам - ужесточить, по менее опасным - снизить. В таком виде у властей Бурятии появится возможность вводить очистные сооружения на Байкале. На сегодня принятый в 2010 году приказ Минприроды №63 установил невыполнимые требования к вводимым новым очистным сооружениям - за прошедшие годы местным властям и бизнесу не удалось ввести в строй ни один комплекс по очистке стоков. В том числе очистные сооружения в Ангарске, где используются японские мембраны (комплекс построен в 2018 году, но не запущен).

Больше того, даже вода из рек, рядом в которыми нет населенных пунктов, не соответствует нынешним экологическим нормам.

«Мы говорим о смягчении, но по изменениям в систему регулирования по фосфору – ужесточение, по свинцу – ужесточение требований, по алюминию – ужесточение, по фенолу тоже. То есть по основным самым опасным показателям идет ужесточение требований», - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Руководитель региона отметил, что в сравнении с европейской директивой по очистке стоков российский «смягченный» вариант в три раза жестче по взвешенным веществам, по фосфату - в 10 раз, по железу – в 200 раз жестче, по меди – в 500 раз… Утвердив новые нормы власти республики, смогут приступить к проектированию очистных сооружений, которые необходимо построить до 2024 года.

«Из Бурятии исходит 94% водостока в Байкал, и наша ответственность, чтобы вовремя сделать самые лучшие очистные сооружения, чтобы сохранить Байкал и минимизировать какое-либо воздействие со стороны человека. Мы сейчас принимаем решение, которое позволит существенно улучшить ситуацию и заменить действующие очистные, которые построены в 1970-е годы», - отметил глава региона.

Как уточнили в Минприроды Бурятии, невыполнимые требования к качеству очищенных вод по сульфатам, хлоридам и тяжёлым металлам приводят к тому, что перспективные подрядчики не желают участвовать в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений на Байкальской природной территории.

«За время, прошедшее с принятия 63-го приказа Минприроды России в 2010 году только за счет канализационных стоков правобережных очистных города Улан-Удэ во впадающую в Байкал реку Селенга попало сверх допустимых нормативов для водоёмов рыбохозяйственного назначения 13,1 тысячи тонн нитратов, 702 тонны нитритов и 1,9 тысячи тонн аммония, – говорится в справке министерства.

А если учесть, что всего городские очистные сооружения ежедневно принимают 136 тысяч кубометров стоков, общая масса загрязняющих веществ, попавших в Селенгу, еще более драматична, полагают в Минприроды.

Поднять качество водоочистки до необходимых экологических стандартов можно только путем строительства новых водоочистных комплексов.

«Сегодня мы понимаем, что без строительства современных очистных сооружений, проектная документация которых и технологические решения основаны на ведущих мировых и европейских технологиях, мы не сможем достичь тех показателей, которые мы перед собой ставим», - пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик. - Мы в любом случае по мере достижения определенных норм, показателей, новых значений ежегодно можем вносить изменения в тот же 63-й приказ. Это ведомственный документ Минприроды, он ежегодно должен корректироваться на основе мониторинга, который проводят соответствующее научные организации».

Чиновник считает, что корректировку документа необходимо провести в ближайшие месяцы - к июлю 2019 года. К тому времени проект приказа пройдет многоуровневые общественные и научные обсуждения.

«Это очень специфический документ, он не идет у нас по стандартной процедуре и включает проведение различных экспертных и общественных обсуждений, непредусмотренных традиционным порядком. После завершения обсуждений мы еще раз соберемся, пригласим экспертов, специалистов, экологов, чтобы детально - с участием регионов - пройти содержание и поступившие замечания. И будем искать максимально компромиссный, но пригодный вариант», - резюмировал заместитель министра.