В социально-экономической сфере республики Карелия наметилось оживление

По указу президента Владимира Путина, в связи с исполняющимся в 2020 году 100-летием образования республики Карелия была создана государственная комиссия по подготовке к юбилею. Возглавил госкомиссию секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

5 апреля состоялось очередное заседание Госкомиссии. Как отметил Николай Патрушев, отметил, что по многим направлениям работа Государственной комиссии дала положительные результаты: в Карелии рост промышленного производства в 2018 году составил 102,9%. Глава госкомиссии привел в пример такие предприятия, как Онежский судостроительно-судоремонтный и тракторный заводы, которые наращивают объем заказов и осваивают производство новой техники, Петрозаводскмаш с новым высокотехнологичным производством клапанов для нефтегазовой промышленности, Сегежский ЦБК с 14 миллиардами рублей инвестиций в модернизацию на первом этапе. Кроме того, в промышленных масштабах началось производство рыбных кормов, реализуется проект по созданию племенного центра рыбоводства. И, как следствие, оживление экономики повлияло на рост доходов регионального бюджета и сокращение госдолга республики.

Жителям Карелии доступнее стала столица. Петрозаводск и Москву теперь связывают ежедневные авиарейсы. А к началу курортного сезона будут открыты авиамаршруты в Симферополь, Сочи и Анапу. Есть планы наладить авиасообщение республики с другими странами. Сейчас идет реконструкция железнодорожного вокзала в Петрозаводске. По мнению Николая Патрушева, все это способствует социально-экономическому развитию Карелии и повышает ее привлекательность среди инвесторов и туристов.

В ходе подготовки к юбилею в Карелии отремонтированы 38 районных центров культуры, открыты 11 кинозалов, реконструированы и построены 197 спортивных объектов.

Однако, как заметил Николай Патрушев, ряд проектов находится под угрозой срыва. Причины – в несвоевременной разработке проектной сметной документации, слабом контроле и отсутствии должного финансирования. Среди этих проектов - строительство спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена», реконструкция здания Поморского народного хора, реставрация памятников деревянного зодчества.

Глава Совбеза добавил, что с отставанием от графика реализуется и федеральная целевая программа развития республики Карелия до 2020 года: по итогам 2018 года не освоено более 350 млн. рублей.

Николай Патрушев попросил участников заседания предложить меры по повышению результативности выполнения задач, определенных решениями президента и Государственной комиссии.

Об изменениях в здравоохранении республики рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. По озвученным ею данным, за последние годы младенческая смертность в Карелии снизилась на 20%, а заболеваемость туберкулезом - в 2 раза.

Министр сообщила, что сейчас прорабатывается вопрос о приобретении для республики фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году на 57,8 млн. рублей федеральных средств были закуплены 16 таких пунктов. Все они уже работают.

На деньги правительственного резервного фонда Карелия получила 2 передвижных медицинских комплекса. В следующем году региону планируют выделить 81, 8 млн рублей на ещё девять таких комплексов.

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан предложил активнее привлекать волонтеров, студенческие стройотряды к подготовке празднования 100-летия республики.

При этом, как отметил полпред, жители республики должны почувствовать свою причастность к подготовке к юбилею. В качестве примера он привел один из общественных проектов Санкт-Петербурга: жители города через специальный интернет-ресурс предлагают идеи по улучшению городской среды.

Еще одной важной задачей Александр Гуцан считает развитие государственно-частного партнерства в республике. По его мнению, не надо рассчитывать только на федеральные средства - нужно искать собственные резервы.

Кстати, на заседании госкомиссии представители бизнеса – АФК «Система» и УК «Сегежа групп» представили свои проекты, так или иначе связанные с социаьной сферой. Например, презентация АФК «Система» была посвящена перспективам развития объектов туристического кластера, а презентация УК «Сегежа групп» - второму этапу модернизации Сегежского ЦБК, благодаря чему в регионе будет создано 1200 высококвалифицированных рабочих мест.