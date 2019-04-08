Роскачество рассказало, как сэкономить на путешествиях

Совет «на отдыхе экономить нельзя» нынче уже не работает — утверждают эксперты Роскачества (структура, учрежденная правительством для контроля за качеством товаров и услуг). Современные онлайн-сервисы вполне позволяют это сделать без ущерба для качества поездки.

Роскачество обещает в скором времени обнародовать результаты проверки популярных мобильных приложений для бронирования туров. А пока опубликовало рекомендации для тех, кто желает самостоятельно организовать свое путешествие: как грамотно использовать сервисы бронирования, чтобы отпуск вышел безопасным и при этом максимально недорогим.

1. Если вы хотите отдохнуть в популярном отеле с хорошими отзывами (почти все системы бронирования ранжируют отели в зависимости от оценок, которые им выставили туристы) — планировать путешествие надо за 2-3 месяца.

С другой стороны, у туроператоров бывают предложения по акции. Когда за 1-2 недели до вылета остаются не распроданные билеты. Шикарный отель при этом, конечно, не предложат, но тур в целом может обойтись дешевле перелета по его обычной цене. Если очень важно именно сэкономить, это нормальный вариант.

2.Самое дорогое время для поездки — это государственные праздники и всеобщие каникулы. Причем не только у нас в России, но и в той стране, куда вы планируете направиться. Характерный вариант -майские праздники, которые в том или ином виде отмечаются не только у нас. Сдвинув поездку всего на пару дней, можно существенно сэкономить.

В онлайн-агентствах есть календари цен — обязательно смотрите, во что вам обойдется одно и то же бронирование в разные даты. Иногда тур на 10 дней может выйти дешевле, чем ровно такой же на 7 дней в другие дни. Это бывает связано не только с праздниками, но и с особенностями чартерных программ.

3.Случается, что один и тот же номер с питанием у одного туроператора стоит столько же, сколько у другого — без питания. Такие фишки онлайн-сервисы как раз и позволяют благополучно отследить.

4.Читайте отзывы. Это зачастую не только информация о номере и питании, но и наблюдения об окрестностях отеля, которые могут оказаться очень полезными.

5.Платите за тур только банковской картой на счет фирмы и на проверенных сервисах. Небольшие турагентства до сих пор зачастую просят оплату наличными или перевести «с карты на карту» - в обход налогового законодательства. Чем это опасно для туриста? В случае форс-мажора вам будет трудно требовать возврата денег — попробуйте доказать, за что именно вы конкретную сумму «кинули» кому-то на карту.