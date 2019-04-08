Борис Михайлов про полуфинал Кубка Гагарина: Главное, чтобы судьи не мешали

Страсти кипят, лед плавится, все ругают судей. Вот уже вторую неделю идет битва между двумя армейскими клубами, а счет в серии равный - 3:3. При этом обе команды выиграли по три домашние встречи. А седьмая, решающая, пройдет во вторник, 9 апреля, в Москве. ЦСКА получил преимущество своей площадки, благодаря тому, что выиграл регулярное первенство КХЛ, где СКА был вторым.

Кстати, такую развязку несколько дней назад в интервью «КП» предсказал наш легендарный хоккеист Борис Михайлов.

- Борис Петрович, вот и седьмой матч...

- Мы это все предвидели, хотя хотелось бы закончить серию заранее... Но, к радости болельщиков, эта серия продолжается. Идет бескомпромиссная борьба и обе команды хотят выиграть финал Западной конференции, чтобы продолжить борьбу за Кубок Гагарина. От этого такие вот режимные игры. И голов-то не так уж много. Но что меня тревожит? Меня тревожат финальные матчи, чтобы судьи не вклинились, не мешали играть. Вот и все. А остальное – завтра победит сильнейший.

- Вы имеете ввиду последний скандал в шестом матче, когда решающая шайба СКА (питерцы победили 3:2) была заброшена с нарушением правил? (Перед голевой комбинацией хоккеист СКА отдал пас партнеру рукой. Арбитры 10 минут просматривали этот очевидный момент, но шайбу все равно засчитали, - Авт.)

- Это было вчера. Я уже мечтаю о завтрашнем дне. А этот момент пусть разбирают судейский комитет и все остальные. Игроки команды тоже должны думать только о завтрашней игре.

- Борис Петрович, а в ваши времена судейских скандалов было много или тоже все решалось в кабинетах и судейских комнатах?

- Наше время уже давно прошло. Мы живем в другом мире и в сегодняшних реалиях. Что было 40 лет назад, я уже не совсем помню.

- Но все равно, наш хоккей - оттуда.

- Я понимаю, что наш хоккей оттуда, правильно вы говорите, но в преддверии финальных игр об этом не говорят. С моей точки зрения. Может, я ошибаюсь.