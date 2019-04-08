Как волонтеры восстанавливают лес в России

- Как зародилось движение ЭКА?

- Летом 2010 года всю страну охватили сильные лесные пожары. Наша инициативная группа решила, что надо поучаствовать в спасении лесов.

В нашей инициативной группе был меценат, который сказал: «Хочу восстановить 10 000 000 деревьев!» Начали думать, как эту идею реализовать. В том же 2010 году мы собрали первых региональных волонтеров и за 5 лет посадили 10 000 000 деревьев.

Благодаря меценату и посадке деревьев в 50 регионах у нас появилось 50 региональных представительств. В процессе работы мы построили классическую общественную организацию. Зародилось движение ЭКА.

К 2015 году меценат свою миссию выполнил – деревья были посажены. Финансирование прекратилось. Стали думать, как сделать свою организацию устойчивой и так, чтобы финансовых затрат было меньше, а охват людей для решения экологических вопросов был больше. Наша миссия стала просветительской и вовлекающей. Но и посадкой деревьев мы не прекратили заниматься благодаря проекту «Посади Лес».

Единомышленников и людей, которые с нами работают уже около 100 000.

Директор Движения ЭКА Елена Горохова Фото: пресс-служба движения ЭКА

- Что вы для этого сделали?

- Полностью ушли в IT. Сейчас у нас 5 больших IT-платформ , каждая направлена на работу с той или иной целевой аудиторией.

Мы придумали описывать готовые решения таким образом, чтобы дать их максимальному количеству людей, обходя промежуточные стадии.

Допустим, если мы делаем эко-урок, то мы к учителю не через Министерство обращаемся, а напрямую. Мы создаем эко-уроки на разные темы и выкладываем их в свободный доступ на портале экокласс.рф - это интерактивные уроки, с красивой динамичной презентацией, играми, раздаточным материалом и с домашними заданиями….

Учитель может взять наши материалы и на основании их провести урок про то, как важно, например, сохранять леса.

А если человек захочет организовать в своем дворе раздельный сбор мусора, то он всегда найдет у нас информацию как, это лучше сделать. Мы работаем сразу с огромным количеством людей, вовлекая их в эко-просвещение и в экологическую деятельность.

Школьники Москвы на экоуроке "Чистый город начинается с тебя" Фото: пресс-служба движения ЭКА

- Ваши единомышленники. Кто они?

- Люди, которые меняют свой стиль жизни на более экологичный.

- Как вы их привлекаете?

Самый простой пример вовлечения – это наши ежемесячные флэш-мобы. Проводим их в социальных сетях и на нашем сайте ecowiki.ru. В них может поучаствовать любой желающий. У каждого флэш-моба свой хештег. Например, были такие, как #хранителиптиц, #потребляйсумом, #отходывпереработку

- Что делают участники флэш-мобов?

- Кормят птиц зимой, когда с едой особенно тяжело. Вместо пластикового пакета берут эко-сумку, собирают вторсырье – пластик, пластиковые крышечки, макулатуру, алюминий, стекло и потом сдают на переработку, чистят берега водоемов...

- Где узнать о старте флэш-мобов ?

- На нашем сайте ecowiki.ru. Следите за новостями!

- Какой регион в решении экологических вопросов самый активный?

Нельзя сказать, что какой-то отдельный регион. Все регионы проявляют активность. Тут и от людей же ведь сильно зависит…

Но тема экологии очень захватывает и имеет вирусный характер. И если человек пришел к этому, то уже не может остановиться. И мы поддерживаем такие инициативы.

- Расскажите про проект «Посади Лес»

- Если человек или какая-то организация хотят посадить деревья, но самостоятельно этого сделать не могут по разным причинам, то они могут выступить в качестве спонсора посадки - и мы сами все сделаем за них. На сайте posadiles.ru можно оставить пожертвование на посадку любого количества деревьев и оформить сертификат о вкладе в восстановление лесов. После этого волонтеры высаживают деревья на пострадавших лесных территориях в регионах.

Высадка леса в Новосибирске Фото: пресс-служба движения ЭКА

- Какие-то отчеты о проделанной работе можно увидеть в открытом доступе?

- Обязательно! После окончания посадки мы на нашем сайте выкладываем отчет с описанием, фотографиями, видеороликом, видео с квадрокоптера и GPS- координатами посадки. И дополнительно на почту отчет присылаем.

- Какие деревья в основном сажаете - хвойные или лиственные?

- Абсолютно разные, но чаще всего сосны, так как мы сажаем в основном в Центральном регионе. В Южных регионах – дубы, липы, вязы…

У нас большой перечень. Стараемся сажать не монокультуры, а одновременно несколько видов деревьев.

- Какую самую большую радость за последнее время, будучи директором движения ЭКА, Вы испытали?

- Большую радость испытала, когда наш проект «Посади Лес» выиграл грант Всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае, и теперь мы занимаемся разработкой мобильной игры “Посади Лес”, пользователи которой будут также задействованы в восстановлении лесов.

- Какие у Вас прогнозы на тему экологической ситуации в стране и в мире?

- Для этого надо дать данные по климату, воде, воздуху, почве, по обращению с отходами…

Тут и плохо и хорошо. Плохо – всё, что связано с изменением климата, носит антропогенный характер, это значит, что люди сами виноваты в том, что экология испортилась. А хорошо то, что сейчас в отличие от древних цивилизаций, у нас больше информации и она доходит до каждого быстрей. Сейчас мы лучше осведомлены о том, что происходит. А значит четче осознаем, что мы делаем не так, и как это исправить. И это в наших силах.

- Какими качествами должен обладать доброволец?

Энтузиазмом, активной жизненной позицией, вовлеченностью, вдохновением…

С точки зрения нашего движения – это человек берущий ответственность за свою жизнь и за то, что его окружает.

- Чтобы примкнуть к движению ЭКА, нужно зарегистрироваться на сайте?

Да, на сайте ecamir.ru. Все очень просто!

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