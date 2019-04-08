Как корреспондент «КП» купила мебель, но осталась и без мебели, и без денег

Родители затеяли у себя ремонт. Вместе с родственниками мы решили скинуться и подарить им новую мебель. Лет десять назад уже покупали шкафы в Москве в мебельном салоне Aldo (Альдо) и до сих пор гардероб стоит, как новенький. В этот раз тоже обратились в Альдо в торгово-офисном центре «Три D» на Нижегородской улице, дом 50. Там оформили договор с ООО «Мебель-Сервис», которым руководит гендиректор Попов Дмитрий Павлович, на изготовление мебели Альдо с доставкой в другой город и установкой.

Заказ получился на 300 тысяч рублей. По договору предоплата составляла не менее 70 процентов. Оплатила 230 тысяч рублей и получила кассовые чеки. Дело было в конце ноября прошлого года. Доставку наметили на начало февраля. Но накануне этой даты начались проблемы. То панели к мебели испортили на фабрике и переделывают, то фурнитуры и ДСП не хватает. А в середине марта на мой очередной звонок в салоне на Нижегородской ответили: «Мы больше не занимаемся вашим заказом, у нас сменился собственник, теперь сами звоните на фабрику».

«ВОТ ВАМ КРЕСТ НА ХРАМ»

Сначала телефоны фабрики молчат. Потом звонок мне на мобильник.

- Все готово, осталось фурнитуру и лист ДСП купить, - сообщает менеджер мебельной фабрики Татьяна. - Но надо внести остаток в 74 тысячи рублей. Приезжайте к нам в Домодедово с деньгами. А через две недели после оплаты мы привезем вашу мебель. Кстати, можем ее вам показать в цехе. Там же выберете себе в подарок полочку или что-нибудь.

Хватаю такси и - в Домодедово. Сначала нужно увидеть готовую мебель. На фасаде фабричного здания - вывески «Стекольная фабрика», «Альдовуд» и еще несколько названий.

Фабрика в ДомодедовоФото: Павел КЛОКОВ

- Сейчас идем в цех? Покажите мою готовую мебель? - говорю встречающей нас у проходной менеджеру Татьяне.

- Сначала - к директору, а потом в цех - выбирать подарок, - воркует с улыбкой девушка.

Мне уже давно не до смеха. Дальше история превращается в фарс.

В кабинете встречает Андрей Юркевич, генеральный директор ООО «ДомГласс», основатель и совладелец группы компаний Domogroup. Так указано на сайте, нет, не мебельной фабрики, а стекольной компании. На него попадаешь через интернет-поисковик, забивая там адрес названной мне менеджером Татьяной мебельной фабрики в Домодедово. Впрочем на том же сайте стекольной компании среди партнеров указана мебельная фирма «Альдовуд». Путаница какая-то!

Андрей Юркевич, генеральный директор

Битый час ее объяснял Андрей Юркевич. По его словам, сейчас он занимается стеклом, но до 2009 года был владельцем Альдо. Потом разделил этот бизнес со своим сокурсником Андреем Владимировичем Безбородовым" (Безбородов на портале Rusprofile.ru с информацией о российских юридических лицах указан как действующий руководитель трех ООО и как учредитель ликвидированных ООО с названиями «Альдо-Декоро», «Альдо», «Альдо СТ». - Прим. авт.).

Дальше Юркевич рассказал, что с декабря 2018-го спасает Альдо и помогает ее недавнему владельцу Безбородову и гендиректору ООО «Мебель-Сервис» Попову («Собственник компании сейчас де-факто я, но юридически это пока не оформлено»). Чтобы доделать мой и другие зависшие заказы, ему нужны 500 тысяч рублей. Поэтому Юркевич собирает с покупателей доплату («Под мое слово и расписки. А после этого через две недели ваша мебель будет готова"). Во время разговора в кабинет по вызову директора приходят разные сотрудники фабрики с докладом по моему заказу. Между делом Юркевич говорит, что плохо себя чувствует и показывает пустую чашку на столе («Я стрессую. Кофе пью постоянно. Все здоровье надорвал с вашими заказами»).

Затем появляется квитанция от приходного кассового ордера с печатью ООО «Мебель-Сервис» и суммой доплаты. А мебель так и не показывают.

- Какие гарантии даете, что я получу свой заказа в назначенный вами срок? - спрашиваю. - Мы подпишем с вами договор, дополнительное соглашение? В договоре с «Мебель-Сервис» написано, что доплата вносится после того, как заказ готов. Покажите готовую, как вы говорите, мебель.

Тут директор протягивает мне лист А4, на котором напечатана доверенность с подписями Попова Д. П. и Юркевича А. В., скрепленными ксерокопией печати ООО «Мебель-Сервис» .

- Ну какой договор? Какие вам нужны гарантии? Могу на обратной стороне доверенности от руки вам написать расписку, что через две недели мебель будет готова, - улыбается директор. - Я как на духу говорю, вот на храм (Юркевич разворачивается в кресле в сторону окна, за которым вдалеке сверкает куполами на солнце церковь, и осеняет себя крестом).

«Андрей Владимирович добрый, он вам помогает», - шепчет менеджер Татьяна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701918" frameborder="0"></iframe> Видео из цеха фабрики, где обещают сделать мебель нашего корреспондента.

Наконец идем в цех. Две панели от моей, как уверяют на фабрике, мебели, но почему-то другого цвета, стоят без упаковки около мусорного ведра.

Две панели стоят около мусоркиФото: Павел КЛОКОВ

Части деталей лежат стопкой на стеллаже.

На одной из них глубокая царапина. Видно, что заказ не готов.

- А где шкаф? - разглядываю цех.

- Он на покраске, посмотреть не можем, - говорит Татьяна.

- И это все, что сделано за 4 месяца и 230 тысяч рублей? Внесу доплату сразу, как полностью доделаете мою мебель, - предлагаю директору.

- Можете подать на Попова и «Мебель-Сервис» в суд и ничего не получите, потому что компания нулевая, - на прощание Юркевич повышает голос. - У меня нет времени. Мне к врачу сейчас надо.

Разговор неожиданно продолжается на следующее утро. Мне звонит менеджер фабрики и предлагает внести хотя бы половину доплаты. А остальное, так и быть, директор добавит, а я верну, когда мне привезут готовую мебель. Гарантий опять никаких. Меня такое предложение не устраивает.

Части деталей лежат стопкой на стеллажеФото: Павел КЛОКОВ

ПОСТРАДАВШИХ - ДЕСЯТКИ, УЩЕРБ - НА МИЛЛИОНЫ

Но оказывается, даже после доплаты покупатели Альдо не могут получить свою мебель. История корреспондента «КП» повторилась за последние месяцы и с другими клиентами Альдо в торговых центрах Москвы и Московской области.

- Покупку шкафа я оформил в салоне Альдо в мебельном центре Roomer около метро «Автозаводская» в октябре 2018 года, - рассказал москвич Игорь Кравченко. - Там же внес предоплату в 90 тысяч рублей. Доставку шкафа назначили на январь 2019 года. Но салон сначала сдвигал сроки, а потом и вовсе закрылся. Шкафа нет, и денег тоже. Сейчас вместе с другими пострадавшими подали заявление в прокуратуру Москвы. Нас, обманутых клиентов Альдо, около 30 человек. В полиции у нас отказались принимать заявления, мол, это не уголовное дело. У одних не выполнен заказ на 100 тысяч рублей, у других - на 200 тысяч, кто-то оплатил 500 тысяч рублей. И все мы так и не получили свою мебель.

Истории, как под копирку - покупатель оформил договор на шкафы в салоне Альдо, внес предоплату, доставка откладывалась несколько раз, салон закрылся, директор исчез. Денег нет и шкафов тоже. По примерным оценкам, мебельная фирма Альдо уже собрала у москвичей не меньше 3 миллионов рублей, а мебель клиентам так и не доставила.

- Заказ на шкаф-купе я оформила в салоне мебели Aldo в торговом центре «Миллион мелочей» в Бибирево в сентябре прошлого года, - говорит москвичка Дарья Буйдина. - Договор заключала с ООО «Арт-Мебель» в лице гендиректора Эльмиры Шувановой, внесла предоплату в размере 70 процентов от суммы заказа. Шкаф получился на 100 тысяч рублей, оплатила 70 тысяч рублей. В декабре мне должны были привезти и установить шкаф. Но салон закрылся, я осталась и без денег и без шкафа.

Сейчас салон закрытФото: Павел КЛОКОВ

Еще одна пострадавшая москвичка Елена Русанова покупала два шкафа-купе в салоне мебели Aldo в торговом центре «Три кита» на Можайском шоссе. И тоже заключала договор с ООО «Арт-Мебель» и гендиректором Шувановой.

- В сентябре прошлого года я внесла предоплату в 180 тысяч рублей, доставка заказа планировалась на 2 ноября, - говорит Елена. - Накануне доставки мне предложили приехать в салон и внести доплату в 60 тысяч рублей. В итоге я полностью оплатила свой заказ в сумме 246 тысяч рублей. После долгих разбирательств мне привезли шкафы без дверей, с царапинами, в грязи. Я вернула их с просьбой привезти новые, без дефектов. Но ни шкафов, ни денег больше не увидела.

САЛОН ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНИМАТЬ ЗАКАЗЫ

Мебельный салон Альдо в торговом центре на Нижегородской улице, 50 продолжает принимать заказы.

Теперь как ИП Еловский Александр Михайлович. Но документы к договору так же оформляются на бланках салона мебели Aldo. Салон все тот же, образцы шкафов, раздвижных перегородок и фурнитуры - тоже прежние. Только вывески Альдо исчезли. Их можно увидеть на главном входе в торговый центр и в брошенном офисе ООО "Мебель-Сервис" в этом же торговом центре этажом выше.

Брошенный офис ООО "Мебель-Сервис"Фото: Павел КЛОКОВ

На вывеске салона указан новый адрес сайта. Если сравнить этот сайт и сайт Альдо, то не заметить сходство просто невозможно. Оформление главной страницы и даже представленные на ней товары полностью совпадают. И новые покупатели ни о каком подвохе даже не догадываются.

Сайт "Альдо"

Сайт новой фирмы

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

Фирма нарушила договор? Потребитель вправе отказаться от него

- По статье 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в случае нарушения сроков выполнения работ или оказания услуг, вправе отказаться от исполнения договора и предъявить исполнителю письменную претензию, - объясняют в управлении Роспотребнадзора по Москве. - При этом исполнитель обязан уплатить потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку в размере 3 процентов цены выполнения работы или оказания услуги.

По статье 31 Закона «О защите прав потребителей» требование о возврате оплаченной по договору суммы должно быть удовлетворено исполнителем в течении 10 дней. Если исполнитель отказывается или не отвечает на претензию, тогда потребитель вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав, где также будут заявлены предусмотренные законом требования по уплате пени, взыскании убытков, компенсации морального вреда, уплате штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Образец претензии и иска в суд можно скачать на сайте Роспотребнадзора Москвы.

За бесплатной консультацией по защите прав потребителей можно обращаться в общественную приемную управления Роспотребнадзора по Москве - лично (адреса окружных отделов тут) или по телефонам - (495) 785-37-41 (cаll-центр) или (495) 687-39-61 (консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв - с 13.00 до 13.45).

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Проверяйте договор и тщательнее выбирайте компанию»

- Если заключившая договор на изготовление мебели компания не выполняет свои обязательства и исчезла, то это в чистом виде изъятие денег путем обмана или злоупотребления доверием, - говорит адвокат Леонид Ольшанский. - В этой ситуации пострадавшим нужно обратиться в прокуратуру.

Как себя обезопасить от обмана? Во-первых, в качестве предоплаты нельзя вносить значительную сумму, как в этом случае, 70 процентов от стоимости заказа и уж тем более 100 процентов. Предоплата должна быть в пределах 30 процентов. После доставки клиент может внести следующие 30 - 40 процентов от всей суммы заказа. После установки мебели - полностью отдать остаток.

Во-вторых, не подписывайте стандартный договор, так называемую «рыбу». Договор всегда должен быть индивидуальным. То есть из него нужно исключить строчки, делающие клиента уязвимым, и добавить строчки, укрепляющие позицию клиента. Если компания не хочет заключать договор на ваших условиях, тогда стоит отказаться от такого договора и поискать другую компанию. Рынок сейчас большой, конкуренция высокая. В идеале любой договор перед подписанием должен проверить юрист.