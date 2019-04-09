2019-04-08T22:17:53+03:00
Телевизор

НЭП - всему голова

Наш корреспондент посмотрел новый ретросериал «Подкидыш», из-за низких рейтингов покинувший эфир раньше времени
Артем ГУСЯТИНСКИЙобозреватель отдела телевидения
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Вор Подкидыш (Антон Шагин) сбрил усы и превратился в милиционера. Но понравился все равно не всем. Фото: Амедиа Продакшн/Первый каналВор Подкидыш (Антон Шагин) сбрил усы и превратился в милиционера. Но понравился все равно не всем. Фото: Амедиа Продакшн/Первый канал
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Невысокие рейтинги «Подкидыша» - ребус, для разгадки которого, однако, не надо быть воришкой, превратившимся в следака. Мы привыкли идеализировать телеаудиторию, признавать ее право считаться истиной в конечной инстанции. Выражаясь языком главного героя «Подкидыша», зритель не фраер, он все видит. Увы, не все и не всегда. В данном случае не видит яркого Антона Шагина (собственно Подкидыш), выдающего в кадре зажигательную смесь из Остапа Бендера и Глеба Жеглова, не видит уморительного Тимофея Трибунцева (начальник Подкидыша), чей милиционер с замашками поэта заставляет вспоминать лучшие роли Пуговкина и Броневого. Вне зоны видимости остались добротные декорации, умело пошитые костюмы, с толком подобранный реквизит и много чего еще. Да, возможно, «Подкидыш» - это не стопроцентное попадание в эпоху, но уместно ли от авторов любого сериала про времена НЭПа ждать шедевра уровня «Трактира на Пятницкой»? Отчего-то мелодрамы из дневного телеэфира по меркам «Унесенных ветром» не судят: мол, да, эта забеременевшая от бизнесмена медсестра, конечно, совсем не Скарлетт О’Хара... От медсестер, доярок и прочих «мыльных» персонажей никто творческих откровений не ждет, вниманием при этом их не обделяя - рейтинги тому убедительное доказательство. А раз вкус у публики настолько незатейлив, стоит ли сериальной индустрии вообще связываться с дорогостоящими историческими постановками? Куда проще состряпать очередную сказочку про любовь уборщицы и олигарха, да и тому же Антону Шагину в разы легче в такой сказочке сыграть. Увы, и сам Антон наверняка это понимает - Подкидыш ведь не фраер, он все видит...

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Обаятельная предсказуемость

Сергей ЕФИМОВ

Это один из беспроигрышных жанров: несложный детектив про раннесоветское прошлое. На волне успеха «Ликвидации» их сняли бессчетное количество - и всегда успех, высокий рейтинг. В итоге сериальных дел мастера расслабились и сняли «Подкидыша» - историю бледную, как чай из пакетика, который заваривают во второй раз. Даже название не потрудились придумать свое, а ведь можно было догадаться, что люди отлично помнят правильного «Подкидыша» - комедию 1939 года с Раневской - и надругательства над святыней не простят (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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