ЕГЭ-2019: Книжки не цитировать, профильную математику не пересдавать!

До старта ЕГЭ-2019 осталось меньше двух месяцев, а это значит, что подготовка к экзаменам вышла на финальную стадию. Более того, уже стартовала досрочная сдача экзамена для тех, кто не может уложиться в стандартные сроки. Напоминаем о новшествах в оценивании экзаменов. Их нужно знать, чтобы избежать недобора баллов из-за формальных пустяков.

Русский язык: Аргументы из литературы необязательны

Главное нововведение коснулось ЕГЭ по русскому языку. Теперь в эссе больше не нужно цитировать книги и приводить аргументы из литературы. Чтобы подкрепить свою позицию в тексте, достаточно привести убедительный пример из жизни.

- В последние годы эксперты выявляли очень много домашних заготовок на экзамене, - объясняет Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), который разрабатывает темы сочинений, задания ЕГЭ и критерии их проверки. - Дело в том, что все темы эссе, по сути, сводятся к общечеловеческим ценностям. И дети заранее составляли определенный набор аргументов и цитировали 5 - 10 привычных произведений.

До старта ЕГЭ-2019 осталось меньше двух месяцев, а это значит, что подготовка к экзаменам вышла на финальную стадию.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

И вместо проверки того, как ученик умеет работать с незнакомым текстом и доказывать свою точку зрения, система проверяла заранее составленные дома шаблоны. Теперь же составлять шаблоны нет смысла. Более того, любой отсыл к литературе эксперты будут проверять еще строже, а вдруг это тоже домашняя заготовка?

- Теперь проявить свой читательский опыт и глубокое понимание литературы школьники должны на итоговом сочинении в декабре, а ЕГЭ по русскому языку мы избавили от этой нагрузки, - уточняет Оксана Решетникова.

Кроме того, в экзамене появилось новое задание - на пунктуацию. Ученикам нужно будет вспомнить, чем тире отличается от двоеточия, и уметь сделать пунктуационный анализ текста. Также в заданиях убрали формальные подсказки. Например, раньше в задании № 2 приводились варианты ответов - теперь правильное слово придется вписать самостоятельно.

Обществознание: Учите формулировки

Для успешной сдачи экзамена по обществознанию придется зазубрить кучу определений и терминов. Все формулировки теперь должны быть кристально точными, исчерпывающими и недвусмысленными. Описать какие-то явления бытовым языком через примеры из жизни или метафоры больше не получится.

Ужесточили и требования к оценке эссе по обществознанию. Это мини-сочинение обычно ответ на вопрос «Согласен ли я с данным утверждением и почему?». Одним из обязательных компонентов эссе было пояснение, как именно ученик понимает предложенную организатором фразу. В слабых работах все сводилось к пересказу утверждения своими словами или перефразированию. Теперь этого будет недостаточно для хорошей оценки. Проверяющие будут отдельно обращать внимание на анализ предложенных фраз и высказываний. Все примеры, которые будут приведены в мини-сочинении для аргументации, не должны быть однотипными, чтобы раскрывали проблему с нескольких сторон.

Еще одна мелочь, из-за которой можно не добрать целых 4 балла, - это развернутый план ответа, который требуется составить в задании № 28. Раньше от выпускников требовалось составить сложный план из двух пунктов с подпунктами. Сейчас же план должен состоять как минимум из трех частей с подразделами.

Что еще.

Литература: Ошибки теперь дороже стоят

Критерии для экзамена по литературе тоже ужесточили. В основном это касается заданий, где нужно написать развернутый ответ. Каждая ошибка (не важно, фактическая или речевая) снижает оценку за это задание на 1 первичный балл.

Кроме того, все примеры из других произведений нужно разбирать достаточно подробно и детально, с анализом образов и микротем. Формальное упоминание или простой пересказ тоже обернутся недобором баллов. К слову, упоминать авторов цитируемых текстов теперь можно только по фамилии, без инициалов, но только если при этом не возникнет путаницы. То есть надо писать, про какого Толстого речь - Льва Николаевича или Алексея Николаевича, даже если в сочинении речь идет о «Войне и мире».

Какие нормы есть сейчас в СанПиН

Домашние задания:

1-й класс - нет;

2 - 3-й классы - до 1,5 астрономического часа;

4 - 5-й классы - до 2 часов;

6 - 8-й классы - до 2,5 часа;

9 - 11-й классы - до 3,5 часа.

Максимальное количество уроков в день:

1-й класс - до 4 уроков (один раз в неделю допускается 5-й урок физкультуры);

2 - 4-й классы - до 5 уроков (один раз в неделю - 6-й урок физкультуры);

5 - 6-й классы - до 6 уроков (один раз в неделю допускается 7-й урок);

7 - 11-й классы - до 7 уроков (для 8 - 11-х классов один раз в неделю допустим 8-й урок).

Звонок звенит для учителя

Школьникам потребовали сократить нагрузку

Сейчас трудовая неделя у ученика, даже младшеклассника, больше, чем у взрослого.

Эксперты Общероссийского народного фронта предложили Роспотребнадзору обновить нормы предельно допустимой нагрузки учащихся. По оценкам специалистов, сейчас школьники тратят в среднем до 47 часов в неделю, чтобы справиться со всеми уроками в школе и дома. То есть в неделю дети вкалывают чуть ли не на целый рабочий день больше, чем взрослые!

Сейчас длительность занятий регулируется нормами СанПиН.

Но соблюдаются они, увы, только на бумаге. Например, в первом классе не должно быть домашних заданий. Что не мешает большинству педагогов их задавать, настаивая, что это не задания, а всего лишь упражнения для закрепления материала! Во 2 - 3-м классах должно быть максимум 5 уроков в день. Педагоги вносят в расписание так называемую внеурочку и проводят ее как урок. Хотя это и запрещено. Ну а норма, что в старших классах дети не должны тратить на домашку свыше 3,5 часа в день? Прибавьте 7 уроков - и уже получится около 10 часов учебы! А рабочий день взрослого - 8 часов.

- СанПиН должен отражать предельно допустимые нагрузки на ребенка как в школе, так и в системе допобразования, - считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. - Мы попросили Роспотребнадзор разработать такие нормы. А Российскую академию наук и Российскую академию образования попросим проанализировать проекты новых федеральных стандартов на соответствие предлагаемого содержания и объемов нагрузки возрастным возможностям школьников.

Ксения КОНЮХОВА

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