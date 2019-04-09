Нефть и газ на полюсе: чистый расчет

В Министерстве природных ресурсов России посчитали, что наша Арктическая зона содержит 258 миллиардов тонн условного топлива. Это 60% всех углеводородных запасов страны. В перспективе цифры могут сильно поменяться в большую сторону – 90% шельфа и 53% суши еще предстоит разведать.

По словам экспертов, все крупнейшие месторождения углеводородов на планете найдены. Арктический шельф – последнее место, способное преподнести сюрприз, когда реальные запасы окажутся сильно больше предполагаемых.

Но если Север буквально ломится от нефти и газа, почему разработкой месторождений фактически никто не занимается? Россия, Канада, США свернули свои проекты до минимума.

НЕТ ПЛАТФОРМЫ – НЕТ РЕСУРСОВ

– Из-за антироссийских санкций мы лишились возможности арендовать плавучие буровые платформы, – рассказал член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. – Многие проекты из-за этого отложены. Сейчас в стране развивается новая промышленная отрасль: тяжелое гражданское судостроение. Под Владивостоком заработала верфь «Звезда», около Мурманска строится верфь «Росляково». Эти заводы создадут корабли ледового класса, плавучие платформы, которые понадобятся Северному морскому пути и сырьевикам на арктическом шельфе.

Так как в стране никогда не строились буровые платформы ледового класса, то проекты сейчас приходится создавать с нуля.

– Вряд ли мы увидим первую работающую платформу раньше, чем через 10 лет, – считает Танкаев. – Сначала ее спроектируют, потом построят, потом доставят на место... Всего «Звезда» и «Росляково» построят 400 судов для Севморпути и шельфа. По разным оценкам, к 2024 году на арктические проекты в России будет работать 100 тысяч человек.

Арктический шельф России

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Эксперты полагают, что время арктического шельфа еще не пришло. Углеводородов, которые есть на материке, достаточно для потребностей рынка. Северная нефть и газ окажутся слишком дорогими по нынешним меркам.

– Еще в докризисный период 2013 года научный центр ВНИИГАЗ сделал расчеты для наиболее доступных месторождений Приямальского шельфа, при каких ценах они будут иметь рентабельность при кредитной ставке 10%, –

рассказал профессор геологического факультета МГУ Юрий Ампилов. – Результаты для разных месторождений: Ленинградская – 480 долларов за 1000 кубометров газа, Русановская – 535 долларов, Нярмейская – 353, Скуратовская – 445 долларов. Соответственно цены на нефть должны быть далеко за 100 по всем вариантам с учетом льгот. Эти расчеты сделаны еще до кризиса. Сейчас цены другие, всё другое.

Себестоимость разработки арктического шельфа – спорный вопрос. По мнению Рустама Танкаева, рано считать расходы на добычу, пока даже нет построенных буровых платформ.

– Месторождение Карского моря имеет хорошую нефть и чистый газ, там маленькая глубина и устойчивое дно. При таких условиях себестоимость добычи вряд ли окажется слишком большой, – сказал Танкаев.

Но есть другая проблема: избыточность предложения на рынке.

– Запасы нашего шельфа на 80% газовые, – заявил Юрий Ампилов. – Все почему-то думают, что стоит нам разведать и добыть газ, как тут же найдется, куда его продать. Один только Газпром сейчас имеет невостребованных мощностей для добычи порядка 150 миллиардов кубометров в год. Уже текущих, не говоря о будущих. То есть эта проблема рынка должна быть серьезно рассмотрена и соответственно конкурентная среда тоже. Одно дело – добыть где-то газ вблизи потребителей, обычный или даже сланцевый, другое дело – тысячи и тысячи километров от потребителя.

По оценкам Всемирного банка, инвестиции в новые капиталоемкие сырьевые проекты сокращаются. Особенно это касается морских проектов. Для сравнения: еще в 2013 году аренда средней плавучей буровой платформы стоила 600 тысяч долларов в сутки. На рынке еще был страшный дефицит! Теперь, после 2016 года, любую платформу можно нанять максимум за 150 тысяч долларов в сутки.

Просто большинство мировых компаний притормозили свои новые проекты по освоению шельфов, считая их рискованными.

– Рынок схлопнулся многократно в денежном отношении за последние три года, – заключил Ампилов.

ЧАСТНИКИ УСКОРЯТ РАЗВИТИЕ ШЕЛЬФА?

Заниматься разработкой российской части арктического шельфа могут только компании, которые принадлежат государству более чем на 50%. Сейчас под это требование подпадают лишь две: Газпром и «Роснефть».

– Ясно, что в ближайшее время месторождения, уже распределенные между этими структурами, в большинстве своем так и останутся перспективными активами: на их освоение не хватает ресурсов, – считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

Эксперт полагает, что частично решить проблему мог бы допуск частных компаний к проектам на шельфе. Это создаст хоть какую-то реальную конкуренцию в распределении недр. Кроме этого, новые участники привлекут дополнительные ресурсы для геологоразведки и будущей разработки месторождений. К примеру, «ЛУКОЙЛ» последние несколько лет просит разрешить ему участие в освоении арктического шельфа. Безрезультатно.

– Частные компании, такие, как «ЛУКОЙЛ» или «Сургутнефтегаз», имеют низкую долговую нагрузку и могут столкнуться с недостатком новых проектов: допуск на арктический шельф на разумных условиях, возможно, мог бы их заинтересовать, – считает Маринченко.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Спор об исключительных правах продолжается.

Пока о реальной добыче углеводородов на арктическом шельфе в ближайшей перспективе говорить не приходится. Сейчас Север стал объектом геополитических разборок. Страны спорят, кому принадлежит доступ к ресурсам в околополярной зоне.

Россия настаивает на том, что под Северным полюсом проходит шельф, являющийся геологическим продолжением нашей территории. Это должно стать основанием для исключительного права России на углеводороды на дне Ледовитого океана. Другие арктические страны – Норвегия и Канада – с нашей позицией не согласны.

При любом исходе ресурсы околополярной зоны сейчас не считаются извлекаемыми в принципе.