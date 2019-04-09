По краю огроменных льдов почти на нулевых широтах

Северный морской путь, идущий через Русскую Арктику, – самый короткий путь между Европой и Азией. Его освоение может перераспределить мировые товаропотоки.

КУРС НА СЕВЕР

Для Хью Уиллоуби освоение Арктики закончилось трагично. В середине XVI века этот английский мореплаватель решил найти северо-восточный путь в Китай. И застрял во льдах, уведя за собой на тот свет 60 человек экипажа. Как вспоминают очевидцы, которые нашли корабли, умершие напоминали статуи: «Некоторые сидели с пером в руках и листом бумаги, другие – за столом с тарелками, третьи – открывали шкаф».

Первое большое сквозное плавание с востока на запад с зимовкой у полуострова Таймыр произошло много позже: в начале XX века его совершила российская гидрографическая экспедиция.

Благодаря открытию Севморпути можно транспортировать грузы из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион гораздо быстрее, чем через Суэцкий канал.

Пока из-за ряда инфраструктурных нюансов мировой грузопоток игнорирует Севморпуть. Его развитие может принести России хорошие дивиденды, поэтому его освоение стало важной государственной задачей.

– В рамках развития экономической части мы видим ключевым интегралом Северный морской путь, – заявил руководитель Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Единым оператором Северного морского пути является госкорпорация «Росатом». Она прогнозирует увеличение перевозок уже в этом году с 19 до до 29 миллионов тонн. Сейчас этот способ доставки продукции используют Газпром, «Роснефть», «Новатэк» и «Норникель». Зарубежные инвесторы (например, из Китая, Южной Кореи и Японии) тоже заинтересованы в развитии Севморпути, который может стать хорошим дополнением к пути Шелковому.

ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ПРОРЫВ

Первые ледоколы, которые рассекали в северных широтах, появились в России в конце XIX века. Теперь у нас около 40 ледоколов, четыре из них атомные. Но все это еще советские суда. Сейчас строятся новые. Самый глобальный проект – атомный ледокол «Арктика», который с 2015 года создают на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Размером корабль, который будет спущен на воду в этом году, с футбольное поле.

Свое название «Арктика» получила от одноименного ледокола, который ходил по морям почти 40 лет, с 1972 года. В его биографии – больше 1 миллиона морских миль. Корабль ушел на «пенсию» по старости: 10 лет назад ледокол вывели в так называемый холодный отстой, где он покорно ждет утилизации. В соцсетях есть группы в поддержку ветерана Севера с призывом не допустить его гибели. Студенты Петербургского морского технического университета предложили сделать «Арктику» визитной карточкой своего города: обустроить ледокол в Кронштадте и превратить его в музей. Цена вопроса – примерно 2 миллиарда рублей вместе с буксировкой и переделкой. Плюс 60 – 70 миллионов на поддержание ежегодно...

Помимо «Арктики», на Балтийском заводе строятся еще два ледокола – «Сибирь» и «Урал».

В планах – начать строительство ледоколов, которые могут обеспечить круглогодичную навигацию во всех районах Арктики и на Дальнем Востоке. По предварительным оценкам, на создание нового корабельного флота в Арктике до 2024 года может быть потрачено 164 миллиарда рублей.

По краю огроменных льдов почти на нулевых широтах

НА ПОЕЗДЕ ПО АРКТИКЕ

«Северный широтный ход» – это крупнейший проект железнодорожной сети. Здесь планируется проложить 350 км путей и модернизировать существующую инфраструктуру. Общая протяженность магистрали составит примерно 700 км. Замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров назвал ее инвестицией в жизнь будущих поколений россиян.

Когда все будет готово, объемы транспортировок вырастут более чем в 10 раз.

Еще один проект – «Белкомур». Эта трансрегиональная магистраль пройдет через Мурманскую и Архангельскую области и протянется до Пермского края.

Есть планы по строительству железной дороги «Баренцкомур», которая соединит Индигу, Сосногорск, Троицко-Печорск, Сургут, и автомобильно-железнодорож-ного перехода через Татарский пролив, с материка на Сахалин, которое может начаться через год.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ

Самый быстрый способ передвижения – по воздуху.

Вот только понятие «полярная авиация» давно исчезло: полярное управление Министерства гражданской авиации СССР ликвидировали еще в 1970 году. Сейчас стало понятно, что развитие транспортной инфраструктуры Арктики невозможно без организации нормального авиасообщения. Планируется пополнять воздушный парк, реконструировать аэропорты, расположенные в Арктике, которые включены в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», рассчитанный до 2024 года.

– Постепенно мы восстановим и реконструируем всю систему арктических аэропортов от Певека до Мурманска, что будет способствовать экономическому и хозяйственному развитию Арктики, – заявил спецпредставитель Президента России Сергей Иванов.

Разрабатываются новые самолеты для малой региональной авиации, которые могут работать на грунтовых аэродромах, создаются экранопланы и гидросамолеты. Нефтегазовые компании совместно с «Вертолетами России» решили создать специальный вертолет Ка-62 для работы на арктическом шельфе (офшорные вертолеты можно эксплуатировать за береговой чертой, над морем). По прогнозам Минпромторга, до 2030 года будет продано 365 таких вертолетов.

До 2020 года планируется обеспечить северные территории регулярным авиасообщением. Большая часть арктических аэропортов предназначена для малой авиации. С 2015 года действует аэропорт Сабетта, который принимает самолеты всех типов, в том числе и гражданские.

В Сабетте есть международный аэропорт, но только для вахтовиков, которые работают тут по три недели, официально билеты не купить. Досмотр багажа обязателен. Ищут алкоголь, который здесь под запретом.

ЭТО ВАЖНО

Выгоды использования Севморпути для транзитных перевозок:

– экономия на топливе;

– уменьшение продолжительности рейса сокращает расходы на оплату труда персонала и уменьшает стоимость фрахта судна;

– отсутствует платеж за проход судна (в отличие от Суэцкого канала);

– отсутствуют очереди (как в случае с Суэцким каналом);

– отсутствует риск нападения пиратов.