Россияне - о накоплениях на пенсию: «Дураков больше нет»

Материал «Россиян хотят обложить новым налогом. Пенсионным!» вызвала большой резонанс. В ней описывались планы Минфина о введении новой системы индивидуального пенсионного капитала. Ее суть в том, что с нашей зарплаты могут отчисляться дополнительные деньги на будущую пенсию - от 1 до 6%. Параметры очередной реформы еще обсуждаются. В том числе на сайте «КП». Мы собрали самые интересные отклики.

Денис, Краснодар

У меня из зарплаты 22% уходит на пенсию, которая становится все дальше. А в итоге может вообще мне не достаться, судя по тенденциям законопроектов наших слуг народа. А вы не хотите из этих 22% освободить долю в шесть процентов на накопительную систему?! С какого лешего я еще 6% должен отдавать в НПФ, которые через пять -десять лет при новой власти могут схлопнуться? А сейчас я как жить должен? Эта инициатива - продолжение линии на перекладывание социальных обязательств государства на самого гражданина.

Валерий

Обыкновенный лохотрон. С таким же успехом я могу класть эти деньги в банк на свой счет, а не отдавать их какому-то НЕгосударственному пенсионному фонду. Кстати, пусть правительство доложит нам, сколько этих фондов было банально разворовано? Мы это помним. А правительство почему-то нет. Странно.

Гость

А сколько налог в Великобритании, Штатах, Франции? До 50% доходит. Пенсионый налог платят везде. Будут ваши накопления, и с них же будут пенсию платить. В Казахстане давно так. И не умер никто от этого.

Сержант

Совершенно естественно, что люди должны откладывать деньги на пенсию. Так делается во всем мире, копят за годы работы. Обычно работодатель платит 12% и работник 6%.

Дураков больше нет

Мы же уже как-то копили. И все заморозили, а Минц (бывший владелец НПФ «Будущее» уехал за границу, его подозревают в краже пенсионных накоплений россиян. - Ред.) с миллиардами рванул за границу. Почему не задержали?

СПРАВКА «КП»

Напомним, с 2014 года в России работает система гарантирования пенсионных накоплений. Если с фондом что-то случается, то государство компенсирует потери (так было несколько раз, когда банкротились крупные фонды). Точнее только номинал отчислений. Весь полученный инвестиционный доход пропадает.

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Россиян хотят обложить новым налогом. Пенсионным!

Система индивидуального пенсионного капитала - это еще минус 6% от зарплаты. Кто останется в плюсе? (подробности)