Мифы и правда об электронном больничном: Хакерам он недоступен, а ваш диагноз будет знать только врач

ВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСОБИЯ БУДУТ БЫСТРЕЕ

Напомним: первые три дня больничного в нашей стране заболевшим работникам оплачивает работодатель за свой счет. А начиная с 4-го дня больничный оплачивается из средств Фонда социального страхования (ФСС РФ). В июле 2017 года в России был узаконен электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Фонд обеспечил доступ к системе выдачи ЭЛН на всей территории страны. На сегодня к ней подключились более 62% медицинских организаций, в числе которых государственные, муниципальные, ведомственные и частные поликлиники и больницы. Что касается работодателей, то электронные листки нетрудоспособности сейчас принимают более трети организаций, в которых трудится 58% всех граждан, застрахованных в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.

- Работодатели активно подхватывают этот сервис, потому что это упрощает им работу по сравнению с бумагой и снижает риски обнаружения недочетов при финансовом контроле со стороны Фонда, - рассказал «КП» руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС РФ Дмитрий Селиванов. - Кроме того, сейчас в рамках оптимизации деятельности государственных структур Федеральное казначейство готовит проект по централизации бухгалтерской и кадровой службы. И в этой части электронный листок нетрудоспособности также имеет ряд преимуществ по сравнению с бумажным. Во-первых, это логистика (его не нужно будет возить), скорость передачи информации и скорость выплаты по больничным листам для работников бюджетной сферы и всех, кто получает зарплату на карту «Мир». Интеграция ЭЛН с картой «Мир» и с прямыми выплатами позволяет значительно сокращать сроки выплаты пособий по листкам нетрудоспособности.

ВМЕСТО ПОХОДОВ ПО ИНСТАНЦИЯМ - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЛАКО

- На базе технологий электронного листка нетрудоспособности мы планируем дополнительно расширять взаимодействие с Минздравом РФ в области информационного обмена, - продолжает Дмитрий Селиванов. - Одна из услуг Фонда - оплата путевок на санаторно-курортное лечение для работников, пострадавших на производстве, а также инвалидов. Сейчас, чтобы получить направление на санкур, необходимо сходить в поликлинику, взять направление формы 070/у, которая выдается в бумажном виде. После этого - сходить в региональное отделение Фонда, встать в очередь и перед поездкой еще раз посетить поликлинику для получения санаторно-курортной карты формы 072/у. Что касается проезда, то у ФСС уже организовано электронное взаимодействие с РЖД, оформляется электронный билет. Человек едет с бумагами в санаторно-курортное учреждение, проходит курс лечения и по возвращении должен снова сходить в Фонд и в поликлинику, чтобы отдать подтверждающие документы. Получается многократное посещение организаций. Как это должно измениться? Мы планируем организовать перевод в электронный вид.

Достаточно будет в электронной форме написать заявление на санаторно-курортное лечение. В поликлинику сходить, безусловно, нужно - врач должен осмотреть человека. Но само направление на санаторно-курортное лечение, справка 070/у и санаторно-курортная карта, как планируется, будут формироваться в электронном виде. Человек путем СМС-информирования узнает, что подошла его очередь на санкур. Далее он на сайте РЖД оформляет электронный билет и едет к месту лечения. А после его возвращения все данные о том, что пациент прошел лечение, автоматически будут доставлены до необходимых адресатов.

О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ И ПРЕДРАССУДКАХ

Когда заходит речь об ЭЛН, некоторые пациенты начинают переживать: а вдруг систему взломают и все мои болезни станут известны общественности? Или все данные уничтожит вирус, и потом попробуй докажи, что ты не прогуливал работу, а действительно болел?

- Все данные хранятся в защищенной государственной информационной системе. Такие системы имеют высочайшую степень защиты, - поясняет Дмитрий Селиванов. - Непосредственно больничные листы хранятся у оператора данной системы - Фонда социального страхования. База данных системы не имеет прямого выхода в интернет. Она расположена в защищенном сегменте, что полностью исключает ее взлом. Вся информация, которая отображается в личном кабинете пациента, проходит многоуровневую фильтрацию и ступени защиты.

- А как насчет доступа работодателя к диагнозу своего работника? Есть версия, что в электронной базе можно увидеть код заболевания, а в интернете легко найти таблицу соответствия кодов болезням.

- Это миф. Диагноз в ЭЛН действительно отображается в виде кода, но работодатель доступа к этой части информации просто не имеет. Он видит только причину временной нетрудоспособности: общее заболевание, уход за членом семьи, травма на производстве.

В ТЕМУ

Чиновники становятся социальными менеджерами

- Дмитрий Вадимович, интернет пришел еще далеко не во все уголки нашей страны. Да и сами люди должны привыкнуть к электронным документам вместо бумажных. Сохранится ли альтернатива?

- Безусловно. Мы прекрасно понимаем, что страна большая, покрытие интернетом еще не 100-процентное. Поэтому на сегодняшний момент мы говорим, что есть альтернатива, можно получить бумажную версию. Но также мы понимаем, что технологии движутся вперед, сейчас активно внедряются проекты по устранению цифрового неравенства. Со стороны Фонда мы развиваем в том числе проекты, которые позволяют получать информацию неэлектронными средствами. Например, информирование семей с детьми-инвалидами путем отправки писем о том, что им положены те или иные льготы (проект «Социальный ПИН», или персональный информационный навигатор, подробно читайте о нем на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы». - Ред.).

Более того, мы понимаем, что цифровизация вообще меняет трудовой рынок, уходят отдельные профессии, появляется заинтересованность в новых. Например, у нас ряд сотрудников занимались проверкой бумажных больничных листов, и при переходе на электронное взаимодействие они будут перепрофилированы в персональных социальных менеджеров. Такие специалисты будут помогать гражданам получать информацию о социальных услугах, в т. ч. числе - обучать использованию сервисов в электронном виде.