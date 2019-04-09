2019-04-09T17:41:23+03:00
Общество

В «Пятерочке» можно купить много кино

В торговой сети «Пятерочка» стартовала акция «Неделя кино». Совершая обычные покупки в своих любимых магазинах «у дома», гости сети могут получить подарок от онлайн-кинотеатра ivi - подписку на 30 дней
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Также есть возможность в хорошем качестве следить за исходом решающей битвы в «Игре престолов», одном из самых ожидаемых сериалов этого телесезона.

Гостям «Пятёрочки» достаточно совершить покупку на сумму от 555 рублей и предъявить «Выручай-карту». В таком случае вы найдете на чеке уникальный промокод для доступа к неограниченному просмотру тысяч (!) лучших фильмов от ведущих мировых студий, популярных зарубежных сериалов, мультфильмов и телепередач в рамках подписки онлайн-кинотеатра ivi.

«Любому ритейлеру важно идти в ногу со временем и реагировать на то, что интересно и важно покупателям, - считает Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка». - Не секрет, что в апреле многие ожидают выхода финального сезона одного из самых популярных сериалов. Эта коллаборация с ivi позволит нам дать гостям «Пятерочки» доступ не только к разнообразному контенту, сериалам, фильмам и мультфильмам, но и возможность одними из первых увидеть развязку решающей битвы».

Особо отметим, что акция проводится только среди участников программы лояльности сети, то есть для владельцев «Выручай-карты». Она позволяет накапливать баллы, которые можно в дальнейшем учитывать при оплате последующих покупок, а также получать индивидуальные предложения и скидки. Получить ее можно абсолютно бесплатно на кассе ближайшей «Пятерочки», совершив покупку на сумму более 555 рублей. Есть еще вариант: любой может создать бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Пятерочка».

Акция «Неделя кино» продлится до 15 апреля. А восьмой сезон «Игры престолов» стартует днем ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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