Николай Басков станет наставником воспитанников детдома

Народный артист России Николай Басков запускает благотворительную программу "Звезды для детей" под эгидой Совета по делам молодежи при Патриархе и благотворительного клуба "Россия в будущее!". Певец будет оказывать наставническую помощь детям из Сергиево-Посадского детского дома-интерната. 28 мая в храме Христа Спасителя пройдет благотворительный концерт, где звезды споют дуэтом с воспитанниками детских домов.

- Мне всю жизнь помогали, начиная с самого начала моей карьеры. Всегда рядом со мной находились добрые люди, которые поддерживали меня, когда еще ничего не было у меня. Я хотел бы теперь помогать детям, которые в этом нуждаются. Им нужен новый дом, наставническая поддержка. В моей жизни был главный наставник - это моя мама. Она может спорить и критиковать меня, но она главный наставник. Что касается моей профессиональной жизни - то, это великая Монсеррат Кабалье. Она научила меня жить на сцене, научила правильно относиться ко многим вещам, - рассказал Николай Басков.

Свое участие в концерте уже подтвердили Стас Михайлов, Олег Газманов, Андрей Малахов и другие. Вырученные средства передадут на строительство центра постинтернатного сопровождения в Сергиевом Посаде.

- Мы недавно ездили в Сергиев Посад, общались с детишками. Это замечательные, сильные и умные ребята. Мы все очень занятые, но находить время и возможность помогать им мы должны. Уверен, у нас хватит сил и средств построить новый центр для детей, - отметил глава Совета по делам молодежи при Патриархе Инал Ардзинба.

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