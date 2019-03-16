Николай Басков призвал коллег по цеху не оставить семью Юлии Началовой в горе

В эстрадном мире Николая Баскова давно уже называют «скорой помощью», потому как артист не может равнодушно пройти мимо чужой беды. Смерть Юли Началовой шокировала не только поклонников артистки, но и весь шоу-бизнес.

Николай Басков призвал коллег помочь семье артистки пережить эту беду.

- Мне очень тяжело говорить на эту тему. У меня эта трагедия не укладывается в голове, -сказал «КП» Николай Басков. - Я не могу осознать масштаб этого горя, которое сейчас свалилось на семью. Юля очень важный человек в моей жизни, с ней много чего было связано. Во-первых, мы много лет вели программу на «России-1».

Юля была моей соведущей на «Субботнем вечере». Я с ней встречался неоднократно, когда она в Америке писала альбом. Я участвовал в её сольном шоу в Лужниках. Мы часто пересекались в каких-то поездках. Есть понятие «лёгкие люди». Вот такой была Юля Началова. Радостная, всегда всем довольная. Её улыбка освещала все вокруг.

И уход из жизни в 38 лет не укладывается в голове. Мне безумно жаль её семью. Выражаю свои соболезнования. Я не знаю, каких сил пожелать родителям, чтобы все это перенести. Из головы не выходит дочь Юли Верочка. Ей ведь всего 12 лет. Понятно, что у ребёнка есть отец, но маму никто ей не заменит. Сейчас семья Юли раздавлена горем, поэтому, коллеги, если у вас есть возможность в чем-то им помочь, помогите... Они сейчас в такой ситуации, что им нужна любая помощь: организационная, финансовая, любая. Помогите, потому что на них свалилась эта лавина и они в растерянности. Поэтому я призываю всех коллег, всех, кто дружил с Юлей оказать помощь её семье. Она была настолько светлым человеком...Если вы сейчас обойдёте весь эстрадный цех, вам никто о ней плохого слова не скажет. Настолько она была доброй. Хотелось бы, чтобы её уход был достойным. Всю помощь, какую можем оказать, я мои друзья и все, кто захочет к этому присоединиться, окажем.

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