Залечь на дно в Брюгге или зажечь в Провансе: 5 новых прямых рейсов из Москвы

МАРСЕЛЬ

Сразу две авиакомпании открыли прямые рейсы в Марсель. Французский перевозчик Aigle Azur с 31 марта летает из «Домодедово» по понедельникам и пятницам. С 1 июня начнутся полеты «Аэрофлота» из «Шереметьево», 5 рейсов в неделю.

Зачем лететь: Марсель – это Прованс, к северу от него – курорты Лазурного берега, к югу природный парк Камарг. Какие еще нужны аргументы? Марсель – большой, шумный, далеко не самый чистый портовый город. Пляжи есть и недалеко от центра, но лучше отправиться за город, к живописным бухтам-каланкам. А истории – более чем достаточно: Марсель основан в 6 веке до нашей эры и гордо называет себя старейшим городом Франции. Тут есть свой Нотр-Дам, музей изящных искусств, музей цивилизаций Средиземноморья, Старый порт… И хороший шопинг, как в магазинах, так и на рынках. И замок Иф, известный всем благодаря Александру Дюма и его «Графу Монте-Кристо» (туристов в замок на острове катают на экскурсии). Да, еще Марсель вы видели в фильмах «Такси».

Сколько лететь: 4 часа.

Цена вопроса: от 14 тысяч рублей за перелет туда-обратно*.

МОНПЕЛЬЕ

«Уральские авиалинии» будут летать из «Домодедово» трижды в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям, начиная со 2 июня.

Зачем лететь: Монпелье – город на юге Франции, рядом со Средиземным морем, отсюда удобно добираться на курорты региона Лангедок-Руссильон, более бюджетные по сравнению с Лазурным берегом, так как Ла-Гранд-Мотт или Палава-ле-Фло. Главные достопримечательности поблизости: природный парк Камарг с табунами диких белых лошадей и розовыми фламинго, исторические города Арль, Ним, Авиньон и Каркассон, гигантский римский акведук Пон-дю-Гар, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монпелье – город на юге Франции, рядом со Средиземным моремФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сколько лететь: 4 часа.

Цена вопроса: от 18 800 рублей.

БОРДО

“Уральские авиалинии” с 1 июня запускают прямые рейсы в Бордо трижды в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам.

Зачем лететь: главная причина в комментариях вряд ли нуждается - ассоциации со словом Бордо очевидные. Но истина не только в вине. Городу Бордо, центру французского региона Аквитания, две с половиной тысячи лет. Его историческая часть “Порт Луны” внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, за архитектуру эпохи Просвещения. И вообще по количеству памятников истории и культуры Бордо на втором месте во Франции после Парижа. Кроме обязательных экскурсий на винодельни, из Бордо стоит съездить на побережье Атлантического океана: в Ла-Рошель, например, или на устричные фермы Аркашона.

Городу Бордо, центру французского региона Аквитания, две с половиной тысячи летФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сколько лететь: 4,5 часа.

Цена вопроса: от 20 600 рублей.

БРЮГГЕ

«Победа» с 7 марта летает в бельгийский город из аэропорта “Внуково” трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам.

Зачем лететь: ну как же, залечь на дно, в Брюгге все так делают - как в кино. А если серьёзно, то средневековый Брюгге просто очень красив. Исторический центр города входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Про бельгийское пиво промолчу, чтоб не соблазнять. Впрочем, аэропорт, куда прилетает в аэропорт, называется Остенде-Брюгге. Остенде - курортный город с песчаными пляжами на берегу Северного моря. Средиземноморской жары здесь, конечно, не будет, а вот морепродукты и яхты - в изобилии. Между Остенде и Брюгге 15 минут на поезде. Отсюда удобно добираться и в другие города Бельгии (Гент, Антверпен, Брюссель), на север Франции и в Голландию. В общем, хорошая отправная точка для путешествий по Европе.

Средневековый Брюгге просто очень красивФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сколько лететь: 3 часа 40 минут.

Цена вопроса: от 7500 рублей.

ДУБЛИН

“Аэрофлот” теперь летает в столицу Ирландии ежедневно из “Шереметьево”.

Зачам лететь: строго говоря, прямые рейсы в Дублин появились еще в зимнем расписании, “Аэрофлот” начал их выполнять с конца октября. Но за зиму путешественники ещё не успели их распробовать. Да и летом в Ирландии явно комфортнее - климат острова в Атлантическом океане далеко не тропический. Дублин славен пабами, пивом, виски, мостами через реку Лиффи, грандиозными соборами. Побережья Ирландии брутально-живописны: скалы высотой больше сотни метров и маяки в океане, рыбацкие городки и острова, где до сих пор в пабах от души отплясывают ирландские танцы, замки и монастыри… Обратите внимание: Ирландия не входит в шенген, надо оформлять отдельную визу. А вот если есть открытая британская виза (ну, вдруг), по ней можно прилететь и в Ирландию (наоборот, увы, нельзя).

“Аэрофлот” теперь летает в столицу Ирландии ежедневно из “Шереметьево”Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сколько лететь: 3,5 часа.

Цена вопроса: от 18400 рублей. И тут, в отличие от всех предыдущих маршрутов, даже в самые дешевые билеты входит багаж (23 кг) и питание. “Аэрофлот” начал вводить безбагажные тарифы, но пока лишь на рейсах в Германию и Италию.

*Здесь и далее самые дешёвые билеты - по безбагажным тарифам. С багажом на 3 - 5 тысяч рублей дороже. Мы указываем суммы, за которые сейчас реально купить билеты на май-июнь. Официально минимальные тарифы авиакомпаний ниже, и если бронировать билеты заранее, сможете сэкономить.